L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre annuncia l'arrivo di giornate al cardiopalma. Ci saranno tantissime cose da fare e questo sarà garantito dall'aspetto astrale. La settimana partirà con la Luna in Scorpione fino alle ore 19:32 di lunedì, dopodiché il disco argentato si sposterà nella casa del Sagittario e ci resterà fino a mercoledì sera. Giovedì e venerdì saranno le giornate più difficili per i segni d'acqua che saranno messi a dura prova dalla Luna in Capricorno. La situazione si risanerà nel weekend quando giungeranno delle svolte interessanti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di questa settimana.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - La settimana comincerà con il piede giusto e sarete sorridenti come non mai. Dopo la difficile fase di avviamento, finalmente comincerete ad assestarvi e riuscirete anche a godervi del tempo prezioso con le persone che vi stanno maggiormente a cuore. Se i più piccoli saranno alle prese con la scuola, i compagni e i compiti, i più grandi avranno mille situazioni da vivere tra casa, lavoro e uffici pubblici. Una situazione finanziaria vi ruberà del tempo, ma starete meglio quando l'avrete risolta.

Toro - Coloro che lavorano a contatto con il pubblico o che sono stati impegnati, durante la stagione estiva nel turismo, finalmente potranno staccare la spina.

La situazione sarà ben diversa, invece, per coloro che sono tornati sui libri scolastici o universitari. Questo sarà un periodo molto carico, soprattutto perché nutrite mille aspettative. L'amore di coppia entrerà in una fase particolare in cui la passione potrebbe assopirsi. Investite il tutto per tutto in queste giornate, perché ad ottobre ci saranno delle complicazioni in più.

Gemelli - La Luna in Sagittario (vostro segno opposto) vi darà del filo da torcere nella prima parte di questa settimana. Se state siete nel bel mezzo di una crisi personale o finanziaria, otterrete sollievo solamente nel weekend. Dovrete stringere i denti tra lunedì e martedì, ma verso metà settimana la ruota comincerà a girare.

Dovrete sistemare dei conti, chiudere delle questioni importanti e affrontare delle prove. Qualunque sia la battaglia che vi ritroverete ad attraversare, le stelle dicono che ce la farete.

Cancro - Il cuore della settimana sarà il più difficile da affrontare. Dunque, sarà il caso di giocare d'astuzia e di impostare gli impegni più importanti nella prima o nell'ultima parte della settimana. Nel weekend, l'amore si farà esplosivo e qualche novità accoglierà le coppie innamorate e tutti coloro che stanno approfondendo una nuova conoscenza. Dovrete cercare di tenervi alla larga dagli oggetti contundenti e dai fornelli il giovedì.

Oroscopo settimanale 21 - 27 settembre, predizioni dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana molto produttiva e divertente, riuscirete a concludere qualcosa di importante. Occhi bene aperti nel weekend! Tra sabato e domenica aspettatevi qualche intoppo dovuto principalmente alla Luna in Acquario. Detto ciò, questa settimana permetterà di fissare dei nuovi obiettivi e di programmare qualche festa/evento importante. All'interno della sfera lavorativa sarà possibile trarre il massimo beneficio. Chi cerca un'occupazione, scoverà qualcosa di interessante. Delle nuove conoscenze vi saranno di grande utilità all'occorrenza. Fidatevi del vostro istinto.

Vergine - L'oroscopo settimanale annuncia delle giornate altalenanti.

In alcuni giorni avrete molto sprint, mentre in altri sarete improduttivi. Il vostro umore risulterà ballerino e vi destreggerete tra attimi di apatia e attimi di energia. Ciò succederà perché l'autunno uscirà di scena proprio in settimana e lo avvertirete in prima persona. Non dovrete ignorare dei segnali che il vostro corpo vi manderà: un controllo in più non fa mai male. Insieme ad una persona cara, riuscirete a superare questo periodo. Ottobre avrà in serbo qualcosa per voi.

Bilancia - In settimana la fortuna busserà alla vostra porta e voi sarete al settimo cielo, poiché qualcosa sul fronte sentimentale o famigliare comincerà a muoversi. State per cambiare vita, non a caso le stelle parlano di una trasformazione in atto: da qui ai prossimi due anni nulla sarà come ora.

Avrete a che fare con una settimana indaffarata e allo stesso tempo piacevole. Un incontro farà palpitare i cuori dei single. Potrete concludere un certo affare dopo averci riflettuto tanto a lungo.

Scorpione - Il mantra di questa settimana sarà: 'No stress'. Dovrete tenervi a debita distanza dai parenti serpenti e dai colleghi invidiosi. Non si può piacere a tutti, soprattutto se si possiede un carattere maestoso. Avrete delle pulizie casalinghe da fare e dovrete anche lavorare/studiare. Chi è senza un impiego, finalmente metterà da parte i piagnistei e si deciderà a colmare una lacuna e a provare una strada nuova ed emozionante. Qualche nativo di questo segno sarà un po' preoccupato per la salute, in tal caso sarà bene non sforzare troppo la schiena e dormire a sufficienza.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le previsioni astrali della settimana al 27 settembre parlano di emozioni, novità e sorprese. Avrete delle commissioni da sbrigare, forse dovrete portate l'auto dal meccanico oppure recarvi dal dentista o dal medico. Saranno delle giornate altamente coinvolgenti, non vi annoierete di certo. L'aspetto cosmico si presenterà ancora benevolo, quindi potrete avanzare richieste e concludere degli affari o dei lavori importanti. L'amore sarà nell'aria e vi accompagnerà maggiormente fino alla fine di questo mese.

Capricorno - Settimana ideale per concludere un affare o per effettuare un investimento. Da tempo siete in cerca di nuove soluzioni da esplorare.

Siete consapevoli delle vostre capacità e quindi desiderate spiccare. Le vostre emozioni risulteranno molto accentuate e questo potrebbe costituire un problema, dunque, sarà meglio tenerle sotto controllo. Occhio al lavoro specie se di recente potrebbe esserci stato un calo della produttività! Combattete la pigrizia munendovi di stimoli nuovi. Amore piccante.

Acquario - Avrete a che fare con delle giornate monotone e scoccianti. Vi sentirete stanchi e spossati, inoltre, non avrete voglia di fare nulla. L'estate vi ha lasciato una grande nostalgia addosso e, la sola idea delle giornate fredde in arrivo, vi deprime. Dovrete cercare di mettercela tutta pur di riuscire a superare questa pesante settimana.

Andrà meglio ad ottobre, intanto cercate di fare tutto il possibile. Una recente notizia non vi andrà giù, ma non riversate il vostro sconforto in famiglia e in amore.

Pesci - Puntate all'eccellenza e questa sarà la vostra settimana più stressante dell'intero mese di settembre! Sarete chiamati in causa. Occhio non vede, cuore non duole! Dovrete cercare di mantenere i nervi ben saldi ed evitare di contrarre discussioni sterili. Ognuno ha diritto alla propria opinione, per cui non prendetevela troppo se qualcuno sarà di parere contrario al vostro. Non siete soli, perciò riuscirete a superare al meglio la settimana. Giovedì, se possibile, sarà preferibile evitare di uscire e fare il meno possibile.