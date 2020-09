L'oroscopo dell'amore è pronto a valutare il probabile andamento di questa terza settimana di settembre. Siete curiosi di sapere come andrà la vostra relazione o se riuscirete a trovare l'amore della vostra vita? Per saperne di più, leggete attentamente le seguenti previsioni degli astri per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2020, dedicate ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale sull'amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Anche se la terza settimana di settembre potrebbe sembrarvi ostile, cercate di smussare i lati del vostro carattere più acerbi, per il bene vostro e per le persone che vi stanno attorno.

Questo vi permette di evitare incomprensioni anche con il vostro partner d'amore, sempre se avete una relazione. In fondo, per amore si può migliorare. In questa settimana sforzatevi un pochino per fare una sorpresa alla persona che vi piace tanto, anche perché questo 2020 è partito con tanti dubbi e molte incertezze. Questo vostro atto di affetto potrebbe farvi guadagnare molti punti.

Toro – Questa settimana vede nascere qualche conflitto, molto probabilmente su sciocchezze quotidiane che si presentano nella vita di coppia. Se siete sposati o vivete insieme è normale essere irritati, visto i tempi che corrono. Forse l’unico rimedio è quello di vivere il meno possibile insieme, sotto lo stesso tetto.

Se siete single avete paura di impegnarvi, soprattutto perché avete difficoltà nel concedere la vostra fiducia o qualcos'altro. La prudenza non è mai troppa, ma questo vostro scetticismo non vi permette di conoscere bene chi avete di fronte. Sarebbe davvero un peccato, in quanto questa è la settimana giusta per innamorarsi sul serio.

Gemelli – Finalmente dopo piccole tensioni delle settimane scorse, vi ritrovate con più voglia di vivere l’amore. Vi sentite particolarmente attivi di vivere pienamente la vita in due e sicuramente trascorrerete una piacevole settimana. Siete il partner ideale: più attenti, premurosi, leali, onesti e anche passionali.

Anche se di recente avevate rallentato un po' i rapporti, adesso è tempo di correre ai ripari magari preparando qualcosa di piacevole alla persona amata. Forse avete capito quanto questa sia importante per voi.

Cancro – Si prospetta una settimana molto particolare, soprattutto per i sentimenti e le relazioni. Alti e bassi non mancheranno, ma qualsiasi decisione prendiate potrebbe ripercuotersi nell'ultima settimana di settembre, quindi l'Oroscopo raccomanda prudenza. Se avete qualche situazione da chiarire, fatelo intorno a metà settimana, senza esitazioni, altrimenti rischiate di portarla dietro per troppo tempo. Le relazioni che hanno avuto più di un problema potrebbero continuare ad avere incomprensioni e malintesi.

Il vostro orgoglio, ogni tanto, vi fa qualche brutto scherzo e vi fa dire parole che sarebbe meglio non dire.

Previsioni astrologiche 21-27 settembre su amore: da Leone a Scorpione

Leone – Nei prossimi giorni potreste ripensare spesso al passato, alle storie finite senza un valido motivo o a quelle che vi hanno lasciato un segno indelebile. Alcune storie d’amore potreste preferirle a quelle attuali. Le stelle non vi consigliano di guardarvi indietro, perché se qualcosa si è rotto difficilmente riuscirete a comporlo, nemmeno con tutta la vostra forza di volontà. Evitate le storie impossibili che solitamente non hanno un buon futuro. Non cercate un amore da favola se poi vi fissate su una persona che non ha le stesse caratteristiche di un principe azzurro.

Meglio chiarire le vostre idee confuse.

Vergine – In questa settimana potreste essere timorosi e inquieti. Proprio non ne volete sapere di tranquillizzarvi. Dovete capire che arrovellarsi il cervello con mille dubbi non serve a nulla. La persona che dovrebbe capirvi non ha la palla magica che prevede il futuro e, quindi, non può dare risposte ai vostri dubbi. Forse l’unica cosa di cui avete bisogno è di non fare una tragedia per ogni cosa che non vi sta bene. Può capitare che un giorno il vostro partner d’amore sia poco attento nei vostri confronti o che abbia la testa altrove, ma questo non significa che la vostra storia sia arrivata al capolinea. Anche se la comprensione non è il vostro forte, cercate di essere più comprensivi con la persona amata.

Accettate determinati comportamenti e analizzate di più anche i vostri.

Bilancia – Settimana di speranza e serenità per i nativi dello Scorpione: arrivano buone notizie! Le relazioni che hanno vissuto un periodo tempestoso finalmente vedono il sole. Non abbiate timore di parlare e di spiegare i vostri progetti, poiché il partner si troverà senz'altro d’accordo con voi. Se nell'ultimo periodo ci sono stati degli scossoni o parole non dette per non litigare, in questa settimana supererete brillantemente la prova. Continuate con il vostro buon umore a infondere fiducia nelle persone che amate, poiché queste apprezzeranno molto i vostri consigli e seguiranno il vostro esempio.

Scorpione – Forse la settimana non inizia proprio come ve la aspettavate, ma non avete motivo di agitarvi.

Già a metà settimana potete recuperare. Anche se avete attraversato un periodo di dubbi e incertezze, ora vi è tutto chiaro. Proseguite il vostro cammino con più serenità, se dovessero nascere dei problemi strada facendo li supererete grazie anche all'aiuto della persona amata. Ricordate che il dialogo, anche se a volte può essere stancante, è sempre la migliore arma per combattere le insidie esterne.

L'amore secondo l'oroscopo dal 21 al 27 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo dell’amore questa terza settimana di settembre non è semplice da gestire a causa della vostra irrequietezza. Di conseguenza, avrete difficoltà a farvi capire dalla persona che vi piace o dal vostro coniuge.

Alcuni nativi del Sagittario potrebbero avere difficoltà a mandare avanti una relazione. Andando alla ricerca di altra compagnia potrebbe incriminare drasticamente il rapporto. Se dovete sposarvi in questo periodo non entrate in paranoia e non travisate alcuni discorsi del partner. Mantenete la calma e fate dei respiri lunghi. Nelle discussioni non sempre dovete avere ragione, ogni tanto potreste anche lasciar passare.

Capricorno – Questa settimana dovete stare sempre in allerta. Siete delle persone diffidenti, prima di dare la fiducia a qualcuno vi guardate sempre le spalle. È un atteggiamento saggio, ma non sempre favorevole, poiché non tutti sono disposti a essere messi alla prova. Se siete in coppia cercate di non puntualizzare ogni minima affermazione del partner.

Dovreste fidarvi di più dei sentimenti che il partner nutre per voi. Se qualcuno non riesce a dimenticarsi di un ex, vorrà pur dire qualcosa. Chiaritevi con voi stessi e con l’attuale partner, merita la sincerità.

Acquario – In questa settimana non si segnalano delusioni o sofferenze sentimentali. Non avete bisogno di consigli o precauzioni, poiché il vostro istinto vi guiderà benissimo in qualunque direzione vogliate andare. Le relazioni solide lo diventeranno ancora di più. Vivete momenti di passione molto intensi. Per le coppie fresche che hanno superato bene il periodo di emergenza sanitaria è arrivato il momento di fare nuovi progetti di vita comune, magari mettere su famiglia, allargarla o iniziare una convivenza.

Tutto sembra filare liscio e questo andrà a vantaggio della vostra felicità.

Pesci – Secondo l'oroscopo questa è una settimana rivoluzionaria in campo sentimentale. Spesso avete degli alti e bassi, vivete in bilico ma non dimenticatevi che anche il vostro è un segno doppio, cioè lunatico. Le persone che vi sono vicino vorrebbero una presenza di affetto più costante da parte vostra e non solo sporadicamente. Non significa che non siete in grado di dare affetto, ma che non siete capaci di grandi gesta. Non siate esigenti e accontentatevi di ciò che avete. Non prendetevela troppo comoda, credendo di aver conquistato un territorio in quanto le tentazioni sono dietro l’angolo.