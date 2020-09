L'Oroscopo di venerdì 18 settembre riserverà moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Molti di loro vivranno intense emozioni in ambito sentimentali, mentre altri dovranno barcamenarsi tra i numerosi impegni lavorativi. Per fare un quadro completo, sarà necessario analizzare gli aspetti planetari di domani. Nella volta celeste, sarà possibile notare la congiunzione Fra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno e in trigono a Plutone, Mercurio in quadratura a Giove, Venere in quadratura a Urano e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 18 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 18 settembre: Ariete fortunato, Toro soddisfatto

Ariete: la fortuna sarà dalla vostra parte e vi accompagnerà per tutta la giornata. Potrebbe essere il momento giusto per aprire il vostro cuore a qualcuno di speciale. Forse, l'ansia renderà più complesso questo approccio, ma sarete felici di esservi esposti. Anche sul posto di lavoro, non avrete alcuna riserva nel prendere la parola. Esprimerete idee brillanti e rivoluzionarie, ma qualcuno potrebbe criticarvi per il vostro intervento. Sarà fondamentale non farvi abbattere da parole cariche di sfiducia e negatività. Prima o poi, avrete la vostra occasione per emergere.

Toro: riuscirete a ottenere delle grandi soddisfazioni in ambito lavorativo.

Finalmente, dopo tanti sacrifici, avrete modo di godere dei frutti del vostro impegno, ma attenzione alle persone invidiose. Non tutti, infatti, condivideranno la gioia del vostro successo. Ci sarà chi, mosso da sentimenti negativi e frustranti, proverà a mettervi i bastoni tra le ruote o vi rivolgerà parole di disprezzo.

Starà a voi prendere in mano il controllo della situazione e allontanare questa persona. Non fatevi travolgere dalla rabbia perché questo non farà altro che rovinare la vostra gioia.

Gemelli: sarete frizzanti e dinamici, soprattutto sul versante amoroso. Amerete svolgere numerose attività con il vostro partner e non accetterete di trascorrere ore sul divano o davanti alla televisione.

Il vostro dinamismo vi porterà ad avere qualche piccolo scontro con la persona amata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esercitare una pressione eccessiva sul partner: vi divertirete anche in compagnia di un parente o di un amico. Sul posto di lavoro, forse, sarete eccessivamente esuberanti. Al contrario, sarà importante dare un'immagine di calma e professionalità.

Cancro: sarete molto attenti negli acquisti che effettuerete. Cercherete di non spendere molto denaro per sfizi e divertimenti perché, nella vostra mente, avrete un obiettivo ben preciso da realizzare. Forse, qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo apprensivi verso le vostre risorse finanziarie, ma voi andrete dritti per la vostra strada.

Userete la stessa attenzione anche in ambito sentimentale: farete di tutto per evitare prese in giro e fraintendimenti, punterete ad avere un partner onesto e leale. Un dialogo aperto e sincero sarà una risorsa utilissima per mettere le cose in chiaro.

Oroscopo del 18 settembre: Leone competitivo, Scorpione audace

Leone: verrete travolti da un forte desiderio di primeggiare, sia nell'ambiente scolastico che lavorativo. La competizione sarà uno stimolo fondamentale perché vi spingerà a dare il massimo in tutto ciò che farete. Non avrete paura di mettervi in gioco e la determinazione sarà la vostra migliore alleata. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di non allontanarvi troppo dalle persone che vi amano.

Anche se vi sentirete forti e imbattibili, non potrete conquistare alcun risultato senza l'affetto di chi vi vuole bene. Ci saranno dei risolti positivi in ambito amoroso.

Vergine: sarà fondamentale trovare il tempo per portare a termine i vostri impegni. Avrete la sensazione di non riuscire a conciliare gli hobby con il lavoro. Desidererete avere una giornata di 48 ore anziché 24, ma sarà solo questione di organizzazione. Se riuscirete a pianificare tutto con cura, potrete ritagliare anche del tempo da dedicare a voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di ridurre la procrastinazione al minimo e di compiere azioni di qualità. Nel vostro cuore, al momento, non ci sarà posto per un nuovo interesse romantico.

Bilancia: la famiglia avrà un ruolo prioritario in questa giornata. Vi renderete conto di non poter vivere senza il suo supporto e il suo affetto. La vostra generosità porterà a una risposta positiva da parte delle persone più care. Il rispetto reciproco sarà una delle vostre risorse principali perché vi consentirà di entrare in empatia con amici e parenti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più decisi sul posto di lavoro. Un'eccessiva insicurezza, infatti, potrebbe dare un'impressione sbagliata di voi. Per fortuna, avrete tempo per far emergere la vostra brillante personalità.

Scorpione: deciderete di abbandonare la prudenza per lanciarvi in nuove sfide. La vostra audacia vi ricompenserà perché vi consentirà di allontanarvi dal vostro nido sicuro, ma sarà importante non compiere azioni che possano mettere a rischio la vostra incolumità.

Nell'approccio con le altre persone, soprattutto se sconosciute, sarà fondamentale mantenere un certo riservo. La fiducia, infatti, sarà qualcosa che potrete concedere solo con il passare del tempo. Non permette a nessuno di giocare con i vostri sentimenti!

Previsioni astrologiche di domani 18 settembre: Capricorno positivo, solitudine per Acquario

Sagittario: tenderete a non accettare di buon grado i consigli che riceverete. Avvertirete la necessità di svolgere gli incarichi a modo vostro, ma questo potrebbe condurvi ad avere un'eccessiva intolleranza nei confronti degli altri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a mantenere un atteggiamento aperto e genuino verso il prossimo.

Potrete difendere il vostro spazio personale in modo pacifico e gentile. La vostra famiglia, forse, esprimerà qualche preoccupazione sulle vostre scelte: starà a voi rassicurarla e coinvolgerla.

Capricorno: vi sentirete carichi di energia e di positività. La vostra allegria vi consentirà di interagire facilmente con le persone che vi circonderanno. Non avrete alcun problema a farvi nuovi amici perché le vostre parole colpiranno, nel profondo, l'interiorità di chi vi sarà accanto. Sarete un po' sfuggenti dal punto di vista sentimentale perché avrete paura di assumervi troppe responsabilità. Preferirete, al momento, mantenere un rapporto superficiale e basato sul semplice "stare bene insieme".

Il vostro partner, però, potrebbe avere qualcosa da ridire a questo proposito.

Acquario: avrete bisogno di riordinare le vostre idee e, per questo, desidererete trascorrere del tempo da soli. Gli amici più cari cercheranno di chiedervi informazioni a riguardo, ma non sarete ancora pronti a parlarne. Sarà importante non farvi tormentare dai cattivi pensieri e cercare delle alternative utili per risolvere le recenti difficoltà. In ambito lavorativo, potrebbero esserci delle importanti novità in vista: se sarete voi stessi e darete prova delle vostre capacità, tutto andrà per il meglio. Fate attenzione a non perdere occasioni preziosi per crescere come lavoratori e come persone.

Pesci: dovrete impegnarvi per far fronte a un'eccessiva stanchezza.

Gli ultimi eventi, infatti, vi hanno messo a dura prova e necessitano di una valvola di sfogo efficace. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere in mano alcune delle vostre vecchie passioni. Forse, fare fatica ad allontanare la mente dai cattivi pensieri, però, con il trascorrere delle ore, vi renderete conto di essere voi i responsabili della vostra felicità. Il partner vi sarà accanto e vi conforterà con il suo amore. Sarete felici della vostra relazione di coppia ed escogiterete una sorpresa per ricompensarlo.