Sta per terminare la prima settimana del mese di settembre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 6 settembre 2020 per tutti e 12 i segni zodiacali con tutte le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti per i segni.

Ariete: in amore ci sono nuove opportunità. Venere ha iniziato un transito positivo e vi aiuterà a ottenere ancora di più. Le coppie più forti potrebbero avere in mente già un nuovo cambiamento. Nel lavoro siete in attesa di una chiamata.

Toro: per i sentimenti non si esclude che se una persona non abbia mantenuto una promessa, ora possa farvi arrabbiare parecchio.

Nel lavoro situazione professionale che potrà avere delle modifiche, forse dovrete rivedere un progetto.

Gemelli: a livello amoroso momento positivo con Venere e Mercurio in aspetto interessante. Nel lavoro, se c'è stata la possibilità di ottenere qualcosa in più non mancheranno i risultati a breve.

Cancro: in amore momento di riflessione. Siete piuttosto agitati. A livello lavorativo non dovete sottovalutare le nuove proposte.

Leone: a livello sentimentale con la Luna dissonante potreste vivere qualche momento di stress. Vi sentite comunque meglio. Nel lavoro da settimana prossima arriverà un momento migliore, in questo domenica non mancheranno però ancora fastidi e agitazioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale momento interessante con la Luna favorevole.

Non sottovalutate i nuovi incontri. Nel lavoro con Saturno e Giove favorevoli momento più promettente.

Previsioni e oroscopo del 6 settembre 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: in amore situazione non semplice da gestire, la Luna però non è più opposta. Nel lavoro, se iniziate qualche attività ora non mollate.

Scorpione: a livello sentimentale attenzione perché potrebbe esserci qualche dubbio. Nel lavoro periodo che vi vede intenti a riprendere progetti che erano interrotti.

Sagittario: a livello amoroso le cose potrebbero cambiare, una nuova storia potrebbe rinascere. Nel lavoro si può ritrovare un po' di serenità.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo che potrebbe vedervi un po' restii ai cambiamenti. Mercurio dissonante vi invita a tenere lontane le discussioni. Nel lavoro situazione che chiede prudenza, questo è un mese che porta qualcosa in meno rispetto al passato.

Acquario: a livello amoroso non sarà una giornata esaltante, ma occorrerà evitare le complicazioni. A livello lavorativo attenzione a quello che accade in questi giorni, non avete molta voglia di fare cose nuove.

Pesci: in amore con la Luna favorevole le relazioni ora sono più intriganti. Nel lavoro si recupera a livello professionale. Qualcuno sarà della vostra parte.