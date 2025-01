L'oroscopo della giornata di mercoledì 29 gennaio annuncia un cielo bellissimo per i nativi Acquario, che potranno contare su un tris di stelle formato dalla Luna, dal Sole e da Mercurio, al contrario, i nativi Leone dovranno ritrovare il loro equilibrio e non riempirsi eccessivamente d'impegni. I Gemelli faranno piccoli, ma importanti progressi in amore, mentre i nativi Scorpione dovranno fare attenzione a come si muoveranno al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 gennaio 2025 e classifica

Ariete: la parte centrale di questa settimana vedrà un cielo ben allineato nei vostri confronti.

Fidatevi della vostra creatività, buttando giù idee coraggiose per i vostri progetti. In amore la Luna sarà favorevole, aiutandovi a costruire un legame prima di tutto maturo con la vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Toro: giornata di mercoledì altalenante in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, rendendo un po’ complicato trovare il giusto equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro dovrete fare attenzione a qualche imprevisto nei vostri progetti, ora che Mercurio sarà contro di voi. Abbiate fiducia in voi: sarete ancora capaci di mettere insieme buone idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo cielo sta lentamente muovendovi a vostro favore secondo l'Oroscopo.

In questo mercoledì di gennaio, la Luna, il Sole e Mercurio saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di vedere il vostro rapporto in modo più maturo. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare interessanti opportunità per i vostri progetti, per raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale dolce in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno.

Sarete di buon umore grazie a Venere, capaci di dare un tocco romantico alla vostra relazione di coppia. Se siete single sarà un buon momento per approfondire il vostro legame con una persona molto particolare. Nel lavoro state facendo buoni progressi, ma sarà importante non volere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Leone: vi sentirete sommersi dagli impegni in questo periodo, faticando molto a trovare il tempo praticamente per ogni cosa.

Mercurio in opposizione inoltre renderà più difficile organizzarsi al meglio. In amore la Luna sarà contraria in questo periodo. Single oppure no, fate attenzione a non riversare il vostro stress e nervosismo verso il partner o in famiglia. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una giornata solamente discreta per voi nativi del segno, che vedrà un cielo pallido nei vostri confronti. In amore Venere continua a essere contro di voi, rendendo difficile aprire la strada verso il dialogo con il partner. Sul posto di lavoro agirete più d'istinto in questo periodo. Alcune volte potreste ottenere buoni risultati, altre invece dovrete accontentarvi. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali in netto rialzo rispetto alle giornate precedenti.

Godrete di stelle migliori in questo periodo, soprattutto al lavoro, ora che Mercurio sarà dalla vostra parte. Con le giuste idee, e un po’ di fortuna da parte di Giove, la vostra situazione tenderà a migliorare. In amore la Luna vi permetterà di vivere un rapporto più sincero, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo un po’ difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma non per questo non potrete ancora ricavare delle soddisfazioni. Soprattutto al lavoro, mettete in mostra l'abilità ed esperienza accumulata. Nonostante Mercurio contro di voi, facendo attenzione, riuscirete ancora a raggiungere buoni risultati. In amore potrete contare su Venere in trigono ancora per un po’ per costruire momenti felici insieme al partner.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale un po’ più dolce in questo periodo, anche se ancora piena di lacune da sistemare. Single oppure no, sfruttate la posizione favorevole della Luna e di Mercurio per vivere in modo più maturo il rapporto con le persone care, e mettervi alle spalle eventuali dispute. Nel lavoro sarà possibile costruire buoni progetti se avrete delle idee interessanti alla base. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata molto soddisfacente in amore per voi nativi del segno. Venere terrà attivo il vostro rapporto, regalandovi momenti davvero romantici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete pieni di energie, ma vi piacerebbe molto provare a cimentarvi in progetti più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo sarà davvero bellissimo, quasi straordinario in questo mercoledì di gennaio. Potrete contare su un tris di stelle formato dal Sole, dalla Luna e da Mercurio. In amore arriveranno momenti da ricordare con il partner, anche nelle piccole cose. Sul posto di lavoro dimostrerete maggiore sicurezza, capaci di poter gestire progetti più importanti e proficui. Voto - 9️⃣

Pesci: il rapporto con il partner continuerà a essere dolcissimo anche in questa giornata di mercoledì grazie al sostegno di Venere. Se siete single, siate in grado di sorprendere la persona che amate con un gesto speciale. In ambito lavorativo la vostra creatività potrebbe calare un po’, ciò nonostante sarete ancora in grado di ottenere grandi risultati dai vostri progetti. Voto - 9️⃣