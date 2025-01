Nell'oroscopo della giornata di giovedì 30 gennaio, i nati Cancro avranno nuove opportunità in campo professionale, mentre l'Acquario sarà piuttosto felice insieme alle persone che ama. Il Leone potrebbe essere troppo impulsivo nel lavoro, mentre Giove spalleggia i nati Gemelli.

Previsioni oroscopo giovedì 30 gennaio 2025 e classifica

Ariete: il vostro giovedì sarà caratterizzato da buone idee al lavoro e una profonda sincerità in amore. Con il partner, approfittate dei momenti che avrete solo per voi per consolidare il vostro legame. Se siete single, imparate a conoscere meglio la persona che amate.

Sul posto di lavoro mettete in pratica le vostre idee, e trasformatele in grandi successi. Voto - 9️⃣

Toro: sarà una giornata solamente discreta in amore. Venere in sestile vi darà una mano, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, non sempre avrete grandi occasioni romantiche. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare più attenzione al modo in cui gestirete le vostre mansioni, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve rialzo in questo periodo grazie alla Luna. Secondo l'Oroscopo però, ci saranno ancora alcune questioni da risolvere con il partner, che richiederanno un po’ di tempo. Sul fronte professionale Giove e Mercurio vi spalleggeranno, portando buone occasioni per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: con Marte in congiunzione e Mercurio in una posizione meno influente, arriveranno nuove opportunità professionali. Dimostratevi pronti a tutto, e presto raggiungerete risultati molto interessanti. In amore vivrete un rapporto entusiasmante e sempre pieno di emozioni grazie a Venere in trigono. Se siete single mostratevi per ciò che siete alla vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Leone: agire in modo impulsivo non vi aiuterà a mettervi in una posizione migliore con i vostri progetti professionali. Mercurio potrebbe confondervi le idee: prendetevi il tempo che vi serve per portare avanti le vostre mansioni. In amore la Luna non vi darà molte occasioni romantiche, ma fortunatamente, la vostra relazione di coppia non attraverserà un periodo di crisi.

Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo cupo sopra di voi. Con il partner non ci saranno grandi momenti di passione. Avrete bisogno prima di mettere in chiaro alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Sul posto di lavoro fate del vostro meglio. Marte sarà la vostra guida, e vi darà energie a sufficienza per arrivare a fine giornata ancora carichi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo convincente in amore. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, spinti da una Luna genuina che vi permetterà di mostrare buoni sentimenti. In campo professionale raccoglierete le informazioni che vi servono per i vostri progetti, metabolizzandole in progetti di successo. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà un giovedì tutto sommato discreto in amore.

Venere sarà favorevole dal segno amico dei Pesci, ma con la Luna in quadratura dovrete guardarvi le spalle da possibili incomprensioni. Nel lavoro fate attenzione a come vi muoverete nei vostri progetti. Non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi proficue. Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Venere in quadratura vi darà ancora qualche noia in amore, anche se per poco tempo. In questo giovedì di gennaio, potrete contare sulla Luna in sestile per cercare di comprendere come poter vivere una relazione più affiatata. Sul fronte professionale saprete mettere in pratica le vostre idee. Sarà possibile fare importanti progressi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa giornata vi permetterà di trascorrere momenti dolcissimi con la persona che amate.

I vostri sentimenti saranno chiari in questo periodo, e sarà il momento adatto per consolidare per il vostro legame. In campo professionale sarete parte attiva nelle vostre mansioni di gruppo, ma non aspettatevi di ricoprire un ruolo cruciale. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà sulla cresta dell'onda in questo periodo grazie a Mercurio. Molte delle vostre idee saranno dei veri e propri successi, e potrete andare fieri dei risultati che raggiungerete. In amore sarete felici insieme alle persone che amate, capaci di costruire un legame forte e duraturo. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vi darà molte soddisfazioni grazie a Venere in congiunzione. Avrete ancora molto da condividere con il partner, e voi non vedrete l'ora di godervi ogni momento insieme. Nel lavoro la vostra energia sarà invidiabile grazie a Marte, che vi permetterà di portare avanti con determinazione le vostre mansioni. Voto - 8️⃣