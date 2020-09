Il taglio capelli medi di tendenza nell'autunno 2020 sarà il caschetto sfoggiato da Anna Foglietta. Quest'ultima è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Questo hairstyle risulterà essere sempre molto glamour e sarà ideale per le donne di ogni età.

Moda, il taglio capelli medi

Il taglio capelli medi che sfoggia Anna Foglietta ha le lunghezze bionde con le radici scure. L'attrice porta il caschetto sempre diversamente in ogni occasione. Anna Foglietta mostra i vari look che crea con il suo taglio capelli medi nei vari social. L'attrice ha realizzato una piega con le punte all'insù e il look risulta molto sbarazzino.

Non manca nemmeno il caschetto con la riga centrale e con lo styling leggermente mosso. Per ricreare lo stesso effetto basterà utilizzare uno spray al sale marino e questo andrà vaporizzato sulla chioma dopo l'asciugatura. Per una serata importante Anna riesce a raccogliere le lunghezze in un messy bun. Inoltre, per avere un'hairstyle originale, si potranno utilizzare degli elastici con le extension incorporate e il volume sarà immediato. Alla Mostra del Cinema di Venezia Anna ha optato per un caschetto con i boccoli: quest'ultimi sono stati creati con il ferro. Foglietta ha anche realizzato delle sfilature sui ciuffi frontali e con molto volume sulla nuca. Anna ha anche creato un ciuffo mosso e di tonalità rosa quarzo, per uno stile molto fresco.

Accessori e acconciature

Sui capelli lunghi si potranno applicare molti accessori originali, per uno stile molto glamour. Sulla chioma si potrà creare una riga laterale e questa verrà fermata con fermagli, cerchietti, spille, mollette o nastri. Ultimamente anche Kate Middleton ha riportato di tendenza gli accessori.

Kate ha pensato di applicare un fiocco in velluto attorno alla sua coda di cavallo. In questo caso si potrà optare per dei fiocchi di organza, trasparenti e voluminosi. I cerchietti e le fasce regaleranno un look molto caldo e anche sbarazzino alle giornate autunnali. Gli accessori in questione dovranno risultare originali e decorati da gemme o perle.

Questo look è sfoggiato anche da Gigi Hadid e Hailey Baldwin. Per quanto riguarda le pettinature si potranno realizzare la coda, lo chignon o il messy bun: quest'ultimo è molto facile da creare ed è portato ogni giorno da Megan Markle. Per un look più disordinato si potrà spruzzare della lacca sull'acconciatura e si potranno portare fuori alcune ciocche, per un risultato più naturale.

Le proposte da copiare continuano

Le chiome lunghe e voluminose saranno le grandi protagoniste della stagione autunnale. Queste capigliature potranno essere asciugate all'aria o modellate con l'arricciacapelli. Per un look originale si potranno intrecciare due ciocche ai lati del volto e sul resto della capigliatura si potrà applicare uno spray adatto.

Questo accentuerà la texture ottenuta e ricorderà gli anni '90. Va ricordato che si dovranno utilizzare lo shampoo e il balsamo a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Gli ingredienti contenuti su questi prodotti non dovranno essere chimici e in questo modo la chioma risulterà sempre sana e robusta. Si potranno utilizzare anche dei prodotti naturali che saranno in grado di rinforzare i capelli. Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio capelli medi. Inoltre si potranno realizzare anche molte nuove acconciature.