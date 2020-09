Il taglio di capelli corti di tendenza nell'autunno 2020 sarà il bob. Negli ultimi tempi il suddetto taglio è stato sfoggiato da Eva Herzigova. L'hairstyle regala alla top model di 47 anni un look molto sbarazzino e giovanile.

Moda, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Eva Herzigova risulta pari e la lunghezza arriva alle spalle. Per completare il bob è presente una frangia lunga e sfilata: quest'ultima si apre al centro e mette in evidenza lo sguardo della modella. Il taglio di capelli corti in questione è di tonalità biondo platino, per un look molto rock. Le varie sfilature realizzate sulla chioma sono perfette per avere un bel movimento.

Questo bob è ideale su quasi ogni tipo di lineamento; invece è da evitare sui volti troppo allungati. Per quanto riguarda la tonalità è perfetta sulle carnagioni chiare e olivastre. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. In questo modo lui troverà la soluzione più adatta e ogni ragazza sarà sempre accontentata.

Il wet look

Dopo avere scelto un nuovo taglio si potrà optare anche per uno styling tutto nuovo. Nei prossimi mesi sarà di tendenza l'effetto bagnato. Anche Jennifer Lopez, le sorelle Hadid e Kardashian sfoggiano questa nuova moda. I capelli con il wet look potranno essere lunghi, corti o medi; inoltre l'effetto bagnato sarà perfetto per il giorno o per una serata importante.

I vari look sono stati visti sulle passerelle di moda e ricordano molto gli anni '80 e '90. Questo effetto molto particolare potrà essere abbinato a diversi tipi di acconciature. Ad esempio sulle varie capigliature si potrà realizzare la riga laterale o centrale, per uno stile molto glamour. Non mancheranno nemmeno le code basse e gli chignon ballerina.

Tutte queste pettinature saranno molto facili da realizzare.

Le proposte da copiare continuano

I capelli potranno essere sciolti e cadere in modo molto leggero sulle spalle. Le varie chiome saranno lavorate con il gel e pettine, poi successivamente rimodellate dal phon con un finish wet dry. Gli hairstylist Andrea Gennaro e Marianna Perino hanno optato per l'abbinamento lucido e opaco.

In questo caso nella parte superiore l'effetto wet è realizzato con il gel e si interrompe all'inizio della ponytail che risulta opaca. Invece le punte di questa capigliatura sono super brillanti. Il wet look sui capelli e un make up perfetto regalerà un look molto originale. Ormai è arrivato il momento giusto di scegliere un nuovo taglio di capelli corti e anche di realizzare l'effetto bagnato. In questo modo si accoglierà nel migliore dei modi la stagione autunnale e lo stile di una donna non passerà mai inosservato.