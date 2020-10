Cosa riservano gli astri per l'Oroscopo dell'8 ottobre 2020? A quanto pare si prospetta un giovedì traballante, in cui sarà necessario alzare la guardia. Ottobre, a livello astrologico si presenta di per sé difficile e pesante, per cui occorre essere prudenti in ogni aspetto. Amore, salute e lavoro, tutto ciò avrà un'incidenza notevole in queste 24 ore caratterizzate dapprima dalla presenza della Luna in Gemelli (al mattino) e poi nel Cancro. Una traslazione destinata ad accentuare l'attuale confusione, apatia, nervosismo. Scopriamo come sarà questa giornata e come raddrizzarla il più possibile, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno – 12 - La Luna potrebbe causarvi dei problemi fastidiosi in giornata, specie a livello sentimentale e familiare. Da tempo non sapete che pesci prendere, infatti non avete la più pallida idea di come scrollarvi di dosso l'apatia che ultimamente vi ha invaso. Ottobre è un mese molto difficile e rischioso, perciò dovete stare attenti a non alimentare polemiche e discussioni. Evitate, se possibile, di esporvi alle intemperie e prendete le distanze dai luoghi affollati.

Amore: c'è più noia che amore in questo momento;

Lavoro/Soldi: la concentrazione farà i capricci, sono giorni che siete smemorati e assonnati;

Salute: non esagerate con la caffeina solo perché state faticando a tenere gli occhi aperti. Se sentite che le forze vacillano, allora significa che avete bisogno di maggior riposo e meno impegni.

Toro – 11 - In questo periodo vi sentite in bilico e magari state rivalutando tutta la vostra vita, perché ci sono degli aspetti che non vanno come vorreste.

Non prendetevela troppo se qualcuno vi porgerà una critica, anzi. Un feedback vi aiuterà a migliorare.

Amore: l'energia cosmica di questa giornata si presenta abbastanza favorevole per i sentimenti e per chiarire una volta per tutte ciò che non tollerate;

Lavoro/Soldi: siete in cerca di certezze ma le finanze traballano;

Salute: ultimamente vi sentite pesanti a livello digestivo, dunque, considerate di apportare delle modifiche all'interno dell'alimentazione.

Ariete – 10 - Occorre metterci più passione e tanta flessibilità, solo così si può raggiungere il successo.

L'aspetto planetario odierno non sarà granché favorevole ma potete alzare la guardia e prevenire ogni stortura. Non andate a dormire di malumore, rischierete di essere tormentati dagli incubi notturni. Cercate di rilassarvi e di non creare troppe polemiche in famiglia, non vale la pena farsi il sangue amaro o di lottare contro i cosiddetti mulini a vento.

Amore: rischierete di arrivare tardi al vostro appuntamento o di discutere con il partner di sempre;

Lavoro/Soldi: tremenda tensione all'interno della sfera lavorativa, non ne potete più;

Salute: in questo periodo avete bisogno di leggerezza e di qualcuno che si prenda cura di voi.

Bilancia – 9 - Le previsioni astrologiche dell'8 ottobre vi vedono un po' giù d'umore. Forse state vivendo una settimana da incubo oppure è in arrivo una giornata altamente stressante, destinata a mettervi alla prova. Non fatevi tormentare dall'ansia e dallo stress. La felicità è insita nelle cose di ogni giorno, dunque, sforzatevi di sorridere e il resto verrà da sé.

Amore: il partner non vi presta la giusta attenzione;

Lavoro/Soldi: cercate di rivedere il budget, perché per questo mese di ottobre sarà meglio stringere la cinghia;

Salute: occhio allo stress, soffrite di pressione ballerina e questo non fa bene alla vostra salute.

L'oroscopo dell'8 ottobre 2020: i segni di metà classifica

Cancro – 8 - L’oroscopo si presenta così così, ma si intravede un piccolo miglioramento. State attraversando un periodo in cui le vostre certezze sono allo sbando. Nonostante il caos che vi ruota attorno, ce la state mettendo tutta pur di non mandare in frantumi quello che avete costruito e ottenuto sinora. Sono tempi difficili e che mettono a dura prova, ma in famiglia o nel lavoro, c'è un'atmosfera irrespirabile e occorre necessariamente andare tutti d'accordo.

Amore: non trascurate il partner e siate più 'morbidi' nei suoi confronti, non permettete alle insidie esterne di creare delle spaccature all'interno della vostra relazione;

Lavoro/Soldi: ristabilite l'equilibrio e provate nuove strade;

Salute: rischiate di ammalarvi per colpa dello stress.

Vergine – 7 - Siete un segno profondo e molto sensibile, ma tendete ad attaccarvi alle persone sbagliate. In questo giovedì avrete l'opportunità di fare piazza pulita e di captare i primi segnali positivi. Un cambiamento, anche piccolo, sarà la goccia destinata a far traboccare il vaso e ad avviarvi verso un progressivo miglioramento.

Amore: fate poco affidamento sul partner;

Lavoro/Soldi: niente piove dal cielo. Se auspicate ad un miglioramento, dovete darvi da fare per primi;

Salute: giovedì di ripresa psicofisica.

Scorpione – 6 - Questo si presenta come un giovedì molto importante, specie a livello cosmico.

Le previsioni astrologiche parlano di un 8 ottobre intenso. La musa ispiratrice vi tenderà la mano per tutta la giornata e questo sarà un ottimo punto di sostegno per voi. Lasciate andare chi volete bene e aiutateli a spiccare il volo.

Amore: l'amore è un giardino che va annaffiato con cura e pazienza. In giornata, il vostro lato romantico risulterà enfatizzato;

Lavoro/Soldi: ci sono delle serie difficoltà, ma anziché nascondervi affrontate il problema di petto;

Salute: eventuali dolori o ferite, saranno in via di miglioramento.

Acquario – 5 - L'atmosfera cosmica renderà questo giovedì a dir poco fantastico. Non dovrete fare altro che osare e continuare a lavorare a testa basta sui vostri obiettivi.

Avete tante cose da dire e da fare, del resto siete un segno fantasioso e ribelle. In questa giornata ci potrebbero essere dei chiarimenti, le stelle dicono che entro breve tempo tornerà il sereno all'interno della vostra travagliata vita.

Amore: con il partner di sempre l'affiatamento risulterà maggiore del solito. I single incontreranno una persona attratta da loro;

Lavoro/Soldi: potrebbe arrivare una certa somma di denaro che vi permetterà di rifiatare;

Salute: riesaminate la vostra vita e il vostro corpo. Ponete in primo piano il vostro benessere.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Sagittario – 4 - Ritenetevi liberi di fare quello che volete anche se in alcune giornate vi sentite incatenati.

Sfruttate queste 24 ore per rompere il guscio in cui siete rimasti rintanati sinora e stravolgete le carte in tavola. Non ascoltate i consigli sbagliati e seguite, almeno per una volta, il vostro istinto.

Amore: l'amore è un incontro a due. Non si può avere senza dare, o viceversa.

Lavoro/Soldi: in queste 24 ore farete valere le vostre ragioni e idee, vi sapranno ascoltare;

Salute: il vostro ottimismo sarà contagioso.

Leone – 3 - A partire da questo giovedì si potranno sistemare molte questioni. Mettete nero su bianco quelli che sono i vostri desideri e poi cercate di capire come poterli realizzare. Basta compiere un passettino alla volta per arrivare al traguardo, ma è bene tenere presente che durante il cammino dovrete essere ben abili a non soccombere allo scoraggiamento.

I risultati migliori si intravedono sul lungo tempo.

Amore: "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare". Diffidate di chi sa solo promettere e non agisce;

Lavoro/Soldi: astio tra colleghi, avete bisogno di prendere le distanze dal vostro impiego perché non vi soddisfa;

Salute: attenzione ai mali di stagione.

Gemelli – 2 - Aria di novità e cambiamenti. In famiglia o nel lavoro, qualcosa sta per prendere una piega diversa dal solito e presto dovrete fare i conti con una nuova realtà. In giornata, soprattutto al mattino, vi alzerete di buon umore perché delle situazioni verranno spianate. Tenetevi alla larga dai soggetti pessimisti e narcisisti.

Amore: il partner o la persona che vi sta più a cuore, vi dimostrerà il suo bene nei vostri confronti;

Lavoro/Soldi: niente di nuovo in vista;

Salute: possibili indisposizioni.

Pesci – 1 - L’oroscopo del giorno 8 ottobre dice che avrete un bel pomeriggio caratterizzato dall'aspetto lunare in segno amico.

Via libera ai nuovi progetti e agli incontri. Non sarete più disposti a lasciarvi bloccare dal parere della gente, la vita è breve e siete pronti a tutto pur di viverla al 100%.