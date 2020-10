Nel corso della giornata di domani mercoledì 7 ottobre 2020, per i nativi di diversi segni zodiacali saranno necessari alcuni sforzi sia sul piano della volontà per riprendere in mano determinate attività.

In particolare il segno dell'Ariete dovrà chiamare a raccolta tutta la propria forza di volontà per poter concludere un chiarimento amoroso, mentre per altri segni dello zodiaco come lo Scorpione le cose saranno molto più facili in ambito professionale.

Vergine in difficoltà

Ariete: dovrete essere più volenterosi dal punto di vista amoroso se volete dei risultati dai vostri tentativi di riappacificarvi.

Siete un po' troppo nervosi e questo potrebbe volgere la situazione a vostro svantaggio. Cercate di rilassarvi.

Toro: vi siete sempre contenuti, e questo potrebbe comportare una vera e propria “esplosione” di collera dovuta a troppo stress e a qualche situazione ingestibile con un collega. Fate del vostro meglio per calmare le acque.

Gemelli: dovrete focalizzarvi maggiormente sul lavoro e sulla possibilità di fare molti più guadagni per poter realizzare qualche piccola spesa essenziale per la vostra casa o per la vostra persona. Una serata in compagnia del partner sarà esattamente quel che vorrete.

Cancro: un po' altalenante come giornata, specialmente sul settore lavorativo. Dovrete essere molto calmi e dedicarvi completamente alle vostre mansioni senza lasciarvi andare troppo alle emozioni degli ultimi giorni.

Non date modo ai superiori di riprendervi.

Leone: un po' calante come giornata. È vero che ultimamente vi siete dati molto da fare e che spesso avete ricevuto le vostre promettenti ricompense, ma ora lo stress potrebbe salire vertiginosamente.

Vergine: barcamenarvi fra famiglia e lavoro vi toglierà del tempo da dedicare a voi stessi, ma per la giornata di domani non potrebbe essere altrimenti.

L'importante è che manteniate il vostro proverbiale autocontrollo.

Scorpione lucido

Bilancia: la fortuna di Giove vi aiuterà in alcuni ostacoli nell'aspetto burocratico che dovrete trattare, ma per farlo occorrerà essere molto freddi e distaccati dalle vicissitudini emozionali. Qualche piccolo attrito con un amico vi metterà in difficoltà.

Scorpione: siete estremamente lucidi e poco inclini a perdere la pazienza. Sul lavoro molti invidieranno alcune vostre peculiarità che solo ora stanno venendo a galla, ma datevi del tempo per poter perfezionare alcuni progetti in essere.

Sagittario: l'aspetto della Luna vi metterà in difficoltà con le emozioni, con la vostra capacità di ragionamento e lucidità. Qualcuno potrebbe definirvi quasi ingestibili, ma d'altro canto dovrete fare in modo che i colleghi si fidino sempre e comunque di voi.

Capricorno: delle difficoltà sul lavoro vi creeranno una sorta di bolla di incertezza da cui purtroppo non uscirete molto facilmente. Per potervi rimettere in carreggiata dovrete attendere il pomeriggio, quando la situazione si farà più serena.

Acquario: vi state dimostrando attenti alle esigenze altrui, sia che si tratti di una situazione lavorativa che casalinga. Vi state destreggiando magnificamente sia con i colleghi sia con eventuali clienti.

Pesci: potreste tendere a fare meno del solito e con meno impegno, ciò vi potrebbe creare degli scompensi lavorativi che vi faranno perdere punti. Per adesso, più che rimettervi in moto dovreste fermarvi a riflettere su ciò che volete veramente.