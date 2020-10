Le previsioni dell'Oroscopo di mercoledì 7 ottobre si presentano più che valide. La Luna in Gemelli sarà pronta a rendere questa giornata interessante, specie sul fronte amore, salute e lavoro. C'è chi dovrà fare piazza pulita, chi sarà pronto per fare un grande passo e chi invece sarà alquanto indaffarato. Andiamo a scoprire dettagliatamente le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo del giorno 7 ottobre, gli ultimi 4 segni

Vergine: 12^ - Meglio fare errori che vivere di rimpianti. Anziché perdere altro tempo a rimandare le decisioni per paura di perdervi o di sbagliare, prendete la vita in pugno e fate il salto nel buio.

Gli anni volano per tutti e non si può tornare indietro.

Amore: chi convive o è sposato da anni, si sente esasperato perché il partner non aiuta o non è più romantico come una volta;

Lavoro/Soldi: sentite di aver perso lo stimolo, in tal caso è giunto il momento di fare dei cambiamenti;

Salute: qualcuno sta combattendo una battaglia dolorosa, mai perdere la speranza e il sorriso.

Bilancia: 11^ - spesso pensate che il mondo vi remi contro o che siete perseguitati dalla scalogna, in realtà è tutto nel vostra mente. Cercate di essere più positivi e di vedere le cose da un'altra prospettiva. Una persona cara avrà bisogno di un favore o di un aiuto da voi.

Amore: i single vorrebbero innamorarsi, ma si sentono insicuri;

Lavoro/Soldi: vi state impegnando poco;

Salute: attenzione a dove metterete i piedi in queste 24 ore.

Toro: 10^ - È giunto il tempo di fare piazza pulita del superfluo, quindi attrezzatevi al meglio.

Siete praticamente soffocati dalle cianfrusaglie più inutili che vi fanno solamente impazzire. Una riorganizzazione generale vi conferirà nuova linfa vitale e una ventata di positività. Non sottovalutate il potere della lettura!

Amore: c'è qualche nativo del Toro che ripensa ad un vecchio amore ed è divorato dai rimpianti;

Lavoro/Soldi: i conti non tornano, faticate a sbarcare il lunario;

Salute: lo stress vi domina, prendetevi una vacanza anche di un solo giorno.

Ariete: 9^ - Forse in questo frangente di vita non sapete che pesci prendere e brancolate nel buio, ma cercate di non accampare scuse per giustificare l'inazione o tutto ciò che non va come vorreste.

Il tempo passa più veloce di quanto si pensi e purtroppo non torna indietro.

Amore: "meglio soli che male accompagnati";

Lavoro/Soldi: la concentrazione è importante, focalizzatevi sul vostro obiettivo e bandite ogni singola distrazione;

Salute: siate più attivi, la sedentarietà vi causerà dei problemi presto o tardi.

Previsioni astrali dei quattro segni di metà classifica

Cancro: 8^ - In questo periodo della vostra vita avete molta carne a cuocere.

Non sapete dove andare o che decisioni prendere. Anziché perdere tempo a rimuginare sul più e sul meno, cercate di fare il salto nel buio. Meglio collezionare esperienze di vita piuttosto che circondarsi di oggetti materiali.

Amore: il partner vi trascura e non pensa ai vostri bisogni;

Lavoro/Soldi: state valutando un investimento ed anche un modo per lavorare con efficienza e produttività. Presto arriveranno delle proposte interessanti e proficue;

Salute: l'attività fisica e una sana alimentazione vi aiuteranno a superare questo spossante e logorante autunno.

Leone: 7^ - Le previsioni dell'astrologia parlano di cambiamenti in atto. Qualcosa sta per evolversi dentro di voi. Forse avete preso delle decisioni sostanziali, destinate a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita.

Guardatevi attorno in queste 24 ore, perché il mondo vi sarà di ispirazione.

Amore: le coppie che stanno insieme da diverso tempo, stanno per fare un grande passo;

Lavoro/Soldi: con il gioco di squadra otterrete apprezzamenti e potrete ambire ad una posizione più elevata;

Salute: la lettura porterà beneficio alla vostra mente.

Pesci: 6^ - Negli anni sono cambiate tante cose, siete più forti e consapevoli, ma avete anche meno amicizie. Ciò che conta è stare bene e voi vi sentite fieri di voi stessi. In giornata avrete una bella matassa da sbrogliare, ma per fortuna non sarete soli e vi farete aiutare.

Amore: vi sentirete molto romantici e passionali;

Lavoro/Soldi: desiderate un cambiamento, siete stanchi di ricoprire la medesima posizione e di avere sempre la stessa busta paga;

Salute: prediligete i cibi freschi e non fate le ore piccole davanti agli schermi.

Sagittario: 5^ - La giornata regalerà una ventata di freschezza e voglia di mettersi in mostra.

State valutando un trasloco o un cambiamento riguardante un aspetto della vostra vita. Sfruttate l'energia odierna per completare i vostri compiti e per chiudere dei conti in sospeso. In vista del weekend, avrete modo di programmare il da farsi.

Amore: giornata favorevole per i sentimenti e per incontrare qualcuno di interessante;

Lavoro/Soldi: vi impunterete su una questione particolare, ma dei colleghi non la penseranno come voi;

Salute: arriverete a sera stanchi e assonnati.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni zodiacali

Acquario: 4^ - Non avrete alcuna difficoltà ad eseguire i vostri compiti, anzi. Le idee vi ronzeranno in testa in maniera vorticosa e vi sentirete ispirati. Avete a lungo nascosto i vostri sogni nel cassetto, ma in queste 24 ore potrete tirarli fuori e portarli a buon punto.

Un passo alla volta arriverete al traguardo, ma ricordatevi di porre costantemente dei nuovi obiettivi.

Amore: avrete una fantastica opportunità, dite di 'Sì';

Lavoro/Soldi: movimenti di denaro;

Salute: fate delle scelte di vita più lungimiranti, evitate le diete veloci e bugiarde.

Scorpione: 3^ - Vi alzerete con lo spirito battagliero e sarete pronti a farvi valere. Da giorni siete in attesa di un evento interessante e non vedete l'ora che il tempo passi. Non aspettate l'occasione giusta per fare qualcosa, ma siate voi a cercarla o a crearla. In giornata si registrerà del movimento, forse qualcuno vi verrà a trovare o vi contatterà per chiedervi come state.

Amore: i tempi sono cambiati, non infossatevi sulle vecchie tradizioni o usanze desuete;

Lavoro/Soldi: giornata eccellente per prendere in mano la situazione e stravolgere le regole;

Salute: riuscirete a riposare.

Gemelli: 2^ - Puntate di più su voi stessi e sulle vostre capacità, la Luna nel vostro segno vi supporterà totalmente.

In queste 24 ore smetterete di sottovalutarvi e/o di farvi sottovalutare. Avete mille sogni e desiderate più tempo per fare tutto, in realtà di tempo ne avete a bizzeffe ma tendete ad usarlo in malo modo. Programmate di ripulire la cantina o il garage, il caos è soverchiante.

Amore: nuove conoscenze in arrivo, i single si sentiranno più sicuri;

Lavoro/Soldi: manca tempo a Natale, ma siete determinati a partire in anticipo per risparmiare un sacco di denaro;

Salute: non vi siete sentiti in forma o forse tendete a soffrire di alcuni dolori fisici costanti, in questa giornata le vostre sofferenze saranno alleviate.

Capricorno: 1^ - Giornata al top, sarete in ripresa. Preparatevi a trascorrere un mercoledì in grande spolvero in cui non dovrete chiedere nulla perché tutto vi sarà concesso.

L'oroscopo dice che avvertirete la piacevole sensazione di essere fortunati. Godetevi il più possibile queste rare giornate e spegnete il volume delle vostre preoccupazioni.