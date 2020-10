L'Oroscopo di domani, sabato 3 ottobre, pone in risalto la traslazione della Luna che nel primo pomeriggio lascerà l'Ariete per entrare nel domicilio del Toro. Avremo tante situazioni in ballo. Qualcuno avrà difficoltà amorose, altri riceveranno delle notizie sensazioni e altri ancora trascorreranno un sabato importante. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° - Sabato sottotono, sarete molto fiacchi e spostati per via di quello che avete dovuto fare durante la settimana.

Anche se il vostro umore non sarà dei migliori, riuscirete comunque a gestire l'intera giornata. Possibili telefonate o notizie. Amore "KO".

Vergine - 11° - Sarà un sabato che metterà alla prova la vostra pazienza. Forse un familiare oppure un accadimento esterno vi farà andare su tutte le furie. Cercate, per quanto possibile, di richiamare tutto il vostro self control e mantenete la calma altrimenti rischierete di sciuparvi l'intero weekend. Dopo una settimana così travagliata, non vedrete l'ora di mettervi a riposo, ma ci sarà da fare in casa.

Capricorno - 10° - Sarà una giornata da prendere con le pinze. Non dovrete abbassare la guardia, poiché sarà proprio in questo sabato che dovrete chiudere delle situazioni rimaste in sospeso.

Se le prime ore della giornata risulteranno turbolente, andrà meglio in serata quando vi lascerete andare davanti alla televisione. Possibili uscite, non dite di no al partner.

Leone - 9° - Ci sarà da correre in questa giornata poiché le predizioni dell'Oroscopo parlano di agitazione, movimento e notizie inaspettate.

In questa settimana qualcosa vi ha fatto storcere il naso, probabilmente un fatto raccapricciante e ingiusto. Bandite le cattiverie e il pessimismo. Prendete il pennello in mano e dipingete la vostra vita di cose belle e positive. Via libera all'amore e ai viaggi, ma fate attenzione a non trascurare le amicizie.

Oroscopo 3 ottobre e i segni di metà classifica

Cancro - 8° - L’Oroscopo del giorno 3 ottobre annuncia un sabato da prendere con calma. A dicembre, Saturno uscirà dal Capricorno ridonandovi la serenità che vi manca da alcuni anni. Dunque, presto risolverete ogni situazione difficile e problematica ed anche l'amore farà dei passi in avanti, ma fino a dicembre sarete messi a dura prova. Sfruttate questo sabato per riposarvi perché la settimana è stata apatica, assonnata e complicata.

Scorpione - 7° - Sfruttate questo tranquillo sabato per rompere quei blocchi interiori che vi frenano. Avete dei sogni nel cassetto, ma state rimandando fin troppo a lungo la loro realizzazione. In questo periodo vi occorre una mano, in tal caso non esitate a chiederla.

In famiglia saranno tutti ben disposti ad aiutarvi ed anche il partner risulterà più affettuoso che mai. Incontri favoriti.

Sagittario - 6° - In questo promettente sabato potrebbero capitarvi delle buone occasioni che dovrete cogliere al volo. Ultimamente vi siete lasciati sfuggire troppe cose, quindi è giunto il tempo di svegliarsi e darsi da fare. C'è una persona che credete amica, ma in realtà vi sta tramando conto da tempo. Amore in vista per i single, possibili ritorni di fiamma.

Pesci - 5° - L’oroscopo di domani 3 ottobre parla di ripresa mentale. Sarete ben contenti che la settimana sia finita, perché ci sono stati molti alti e bassi. In questo periodo siete presi da una determinata questione che occupa tutto il vostro cuore.

Cercate di non trascurare la casa, il lavoro o la famiglia. Una persona cara avrà bisogno del vostro supporto per affrontare un difficile momento.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni

Gemelli - 4° - "Lo scopo non è di arrivare in un posto preciso, ma di godersi il viaggio" questo sarà il mantra zen che vi guiderà per tutto il weekend. Da tempo siete in cerca di soluzioni efficaci, magari desiderate che qualcosa smuova la vostra quotidianità arricchendovi la vita ancora di più. Entro dicembre dovrebbe arrivare una scossa significativa, quindi cercate di prendere la vita così come viene e rilassatevi. In questo sabato potrete gustarvi la vostra trasmissione preferita senza che nessuno vi disturbi.

Bilancia - 3° - Le previsioni astrologiche del 3 ottobre vi vedono uscire vincenti dalla lotta avvenuta in settimana. Un dispiacere vi ha rattristato, forse non avete festeggiato bene il vostro compleanno o magari avete appreso una notizie sconcertante. Comunque sia, questo si prospetta un weekend fantastico, specialmente questa giornata. Tutti i nodi verranno al pettine e sarete determinanti.

Toro - 2° - Nel pomeriggio avrete modo di accogliere la Luna nel vostro domicilio e questo vi farà sentire possenti, esattamente come l'animale che raffigura il vostro segno zodiacale. Non dovrete più guardarvi alle spalle, anche se la prudenza non è mai abbastanza. Succederà qualcosa all'interno della famiglia, dell'amore o della professione.

Prendetevi cura del vostro stomaco.

Ariete - 1° - La mattinata procederà senza intoppi significativi. Adempierete magnificamente ai vostri doveri e questo vi permetterà di godere di un pomeriggio molto appagante. La serata, per chi è felicemente in coppia, sarà scoppiettante ma anche i cuori solitari potranno fare centro. Chi ama cucinare, avrà modo di sperimentare delle nuove ricette e di fare colpo sui commensali. Shopping in vista.