L'Oroscopo di domani, venerdì 2 ottobre, si presenta molto interessante sotto certi aspetti. Sarà la giornata degli angeli, la festa dei nonni, per cui un velo di malinconia non mancherà. Tuttavia, saranno anche 24 ore caotiche e frenetiche, ci saranno delle commissioni finanziarie e lavorative da sbrigare. Al centro dell'attenzione finirà anche l'amore che per alcuni single riserverà degli incontri insperati. Approfondiamo il discorso leggendo le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni dell'oroscopo e graduatoria dal 12° al 9° posto

Vergine - 12° - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia dagli imprevisti che spunteranno in queste 24 ore.

Vi ritroverete a rimandare la sveglia e a fare tardi. Chi fa il pendolare rischierà di incontrare molto caos e di subire dei rallentamenti. Portatevi un libro dietro e sinceratevi di avere il telefono ben carico, non si sa mai! Coloro che lavorano potrebbero aver notato un calo nella produttività, l'autunno ha appesantito ogni cosa.

Cancro - 10° - L'amore è come il pane: all'inizio è tutto così croccante e saporito, proprio come la crosta, successivamente qualcosa comincia a diventare molle e pesante, esattamente come la mollica. Per questo motivo è necessario andarci piano e non buttarsi a capofitto in nuove relazioni. Lavorate sul vostro perpetuo miglioramento e fortificate la pazienza. In giornata incontrerete molte persone e rischierete di arrivare in ritardo in un certo posto o di ritrovarvi imbottigliati nelle lunghe code.

In questa settimana siete irascibili, nervosi e lunatici: passerà.

Pesci - 9° - Sono giorni che navigate in cattive acque, per lo più finanziarie. Sentite una specie di vuoto interiore, come se vi mancasse qualcosa o qualcuno. Mettetevi in gioco e scendete in campo: ogni giorno è quello giusto per darsi da fare.

Riprendete in mano le vostre buone abitudini e non lasciate che l'autunno e il freddo vi blocchino. Ricorderete delle persone care che non ci sono più e sarete nostalgici. Cercate di lavorare su un obiettivo e combattete le distrazioni bandendole dalla vostra vita. Siete ben consapevoli di quello che siete e che fate, ma spesso vi lasciate prendere dal pessimismo.

Sagittario - 11° - Alla vigilia del weekend potreste sentirvi frustrati e con un bel po' di commissioni da sbrogliare. Un aspetto della vostra relazione o del lavoro non vi garba e vi sta dando del filo da torcere. Magari avete commesso uno sbaglio in passato e vorreste tornare indietro per rimediare. Anziché rimanere infossati su ciò che è stato, concentratevi sul presente e cominciate a lavorare sul vostro futuro. Molto presto cambieranno delle cose.

Previsioni astrali dei segni di metà classifica

Scorpione - 8° - Allentate la presa, ultimamente siete tesi e stressati, avete bisogno di rilassarvi. Tuttavia in questa giornata del 2 ottobre qualcuno o qualcosa rischierà di infiammare nuove polemiche o di crearvi ulteriori preoccupazioni.

Cambiate atteggiamento o abitudine, il trucco per una vita felice è lasciarsi andare. Attenzione al portafogli e ai luoghi sovraffollati. Sarete malinconici perché rivangherete la vostra gioventù.

Bilancia - 7° - Dentro di voi c'è una sorta di blocco da rompere a tutti i costi e il prima possibile, specie se sentite di aver sprecato gran parte della vostra vita dietro ai bisogni altrui. Un po' di sano egoismo è salutare perché quando si sta bene con la propria persona, si sta bene anche con gli altri. Le stelle vedono chiaramente che qualcosa vi frena, forse avete paura di cambiare e imboccare una brutta strada. Imparate a rilassarvi, lasciatevi andare e vedete un po' cosa vi riserva il destino.

Gemelli - 6° - Il vostro cuore è immenso così come la vostra sete di conoscenza. In giornata avrete modo di assimilare una serie di nuove informazioni che vi amplieranno gli orizzonti. Un problema pungente o un guasto domestico potrebbe avervi dato del filo da torcere in questi giorni, ma a tutto c'è una soluzione. Continuate a camminare e troverete la via d'uscita, non dovete fare altro che fidarvi di voi stessi. C'è una persona che si comporta in modo egocentrico e narcisista con voi.

Ariete - 5° - Siete un segno tranquillo e affidabile. Non vi lasciate mai sconvolgere dagli accadimenti esterni anche se in questo lunghissimo 2020 avete combattuto una dura battaglia. Queste 24 ore vi permetteranno di osservare da un'angolazione più limpida l'andazzo di ogni situazione.

Dunque, non ci sarà da stupirsi se deciderete di stravolgere le carte in tavola e di effettuare una serie di variazioni. In questo momento avete bisogno di aria fresca, di tanto spazio e di nuovi stimoli che vi colorino questo autunno freddo e piovoso.

Oroscopo del giorno 2 ottobre, la classifica dei primi 4 segni

Acquario - 4° - Ci sarà una buona ripresa in questo venerdì che partirà con il piede giusto. La spinta che bramavate, finalmente giungerà e vi desterà dallo stato di torpore in cui siete rimasti ingolfati per molto tempo. Anche l'amore comincerà ad assumere dei contorni più saporiti e vividi. Potrete osare qualcosa in più. Approfittate di questo buon influsso cosmico: le occasioni vanno spremute come un limone.

Leone - 3° - Via libera verso il traguardo! Le stelle annunciano che state per avvicinarvi ai vostri obiettivi e questo grazie al duro lavoro che avete profuso. Siete un segno molto forte e testardo, non esiste niente al mondo che possa farvi crollare come un castello di carte. Avete combattuto una lunga battaglia, ma la state per vincere.

Toro - 2° - Buon venerdì, le stelle vi supporteranno per tutta la giornata e vi sentirete fortunati. Vi ritroverete in coda, forse alla posta o in banca oppure al supermercato, ciononostante avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con delle conoscenze. I cuori solitari avranno maggiori chance di incontrare una persona interessante. Tuffatevi nella mischia, ma con le dovute attenzioni.

Capricorno - 1° - Prudenza, perseveranza e controllo sono le vostre principali caratteristiche. In queste 24 ore avrete dalla vostra parte una buona dose di forza e carisma che vi aiuteranno a bandire il pessimismo dalla vostra vita. In famiglia il supporto non mancherà e potrete trascorrere una giornata appagante. Se il partner o un familiare vi sembra distante, non preoccupatevene troppo perché si tratta di una situazione passeggera.