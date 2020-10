L'oroscopo di sabato 3 ottobre prevede una relazione di coppia in crescita per i nativi Toro, che potranno contare su un'affidabilissima Venere adesso in trigono dal segno della Vergine, mentre Cancro si sentirà a proprio agio in compagnia della propria anima gemella. Per Scorpione sarà una giornata tranquilla, perfetta per stare in compagnia di chi si ama, mentre Pesci farebbe meglio a non essere troppo aggressivo o pressante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 3 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 3 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata discreta per quanto riguarda la sfera sentimentale, nonostante Venere non sarà più in posizione favorevole.

In ambito sentimentale un po' di calma potrebbe essere necessaria, cercando di non infastidire il partner. Se siete single potreste essere preoccupati o turbati, ma vedrete che prendendo la situazione con il giusto atteggiamento, ne uscirete fuori senz'altro. Nel lavoro Marte stabile nel vostro cielo vi aiuterà a non essere mai a corto di energie, tenendovi in salute e in attività. Voto - 7-

Toro: configurazione astrale splendida per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere che si troverà in trigono dal segno amico della Vergine che metterà in risalto la giornata dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete teneri e gentili nei confronti del partner, e darete una marcia in più alla vostra relazione di coppia.

Se siete single vi piacerà molto provare tante emozioni in questa giornata, e vivere ogni momento. In ambito lavorativo se la vostra mente è un po’ offuscata, forse dovreste farvi spiegare nuovamente ciò che vi è stato chiesto di fare. Ciò nonostante niente panico, capita a tutti una svista ogni tanto.

Voto - 8-

Gemelli: giornata nel complesso buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ciò nostante Venere ora in quadratura potrebbe crearvi dei grattacapi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sentirete il desiderio di stabilire un dialogo con il partner, cercando di chiarire eventuali dubbi nella vostra mente.

Se siete single potreste essere un po’ più rigidi in questa giornata. Il settore professionale vi riserverà buoni risultati, se avrete al vostro fianco dei colleghi volenterosi e con cui fare squadra. Voto - 7+

Cancro: oroscopo di sabato pieno d'amore per voi nativi del segno, grazie a Venere che si troverà in sestile dal segno della Vergine. Sarete in grado di trovare la giusta intesa di coppia con la vostra anima gemella nelle piccole cose di tutti i giorni. Se siete single si aprirà un periodo magico, che andrà a dare inizio a quest'autunno in maniera impeccabile. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di preparare il nuovo terreno in vista di nuovi progetti, sempre più ambiziosi.

Voto - 8,5

Leone: Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe essere un problema in questo periodo secondo l'oroscopo. Potreste faticare un po' a trovare il giusto ritmo, e forse fareste meglio a non iniziare progetti di ampio respiro. In amore per voi single saranno ancora un po’ instabili le nuove conoscenze e preferirete aspettare prima di fare dei passi avanti. Coloro che hanno una relazione fissa invece vivranno momento di tranquillità e serenità con il partner, grazie all'ottimo legame formatosi nei giorni precedenti. Voto - 7+

Vergine: vi sentirete a vostro agio in questa giornata di sabato per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo infatti, tenderete a trascorrere una giornata tranquilla e piena di passione con il partner e vi sentirete fieri di come sia così forte la vostra storia d'amore.

Se siete single le cose dovrebbero andare bene al momento, mettendo da parte problemi che si possono risolvere in un secondo momento. Nel lavoro Giove porta in voi un carattere più arguto e il vostro approccio verso gli affari sarà più convincente. Voto - 8+

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato non molto soddisfacente per voi nativi del segno in ambito lavorativo, considerato che Marte si troverà in opposizione al vostro segno. Dovrete lavorare con più convinzione ed essere un po’ più originali se volete risultati migliori. Sfera sentimentale discreta per questa giornata. Non ci saranno litigi con il partner, e godrete di una situazione tutto sommato tranquilla. Se siete single rinsaldate alcuni legami.

Ne sarete sicuramente entusiasti. Voto - 7+

Scorpione: sfera sentimentale in rialzo in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Venere in sestile dal segno della Vergine sostiene la vostra relazione di coppia, e potreste decidere di fare qualcosa di speciale per il partner, anche per recuperare il vostro rapporto. Se siete single il rapporto con una nuova conoscenza s'intensifica e la cosa vi piace. Nel lavoro non avrete alcuna difficoltà a terminare ciò che iniziate, grazie a Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Voto - 8-

Sagittario: sfera sentimentale in calo in questo periodo secondo l'oroscopo. L'influenza negativa di Venere vi metterà sull'attenti e dovreste cercare di non sfaldare quanto di buono avete fatto per la vostra relazione sentimentale.

Se siete single preferirete accontentarvi al momento. Nel lavoro invece procede tutto bene, e le energie non vi mancheranno se per caso vi ritroverete a lavorare qualche ora in più del solito. Voto - 7-

Capricorno: ottima Venere ora in trigono dal segno della Vergine secondo l'oroscopo. La sfera sentimentale conoscerà un periodo di crescita, utile per solidificare il vostro rapporto con il partner. Se siete single buttatevi in nuove storie d'amore con maggior convinzione. Nel lavoro Giove e Saturno in posizione favorevole vi aiuteranno a soddisfare le esigenze dei vostri superiori, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8-

Acquario: finalmente la giornata non sarà più negativa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante ci vorrà ancora un pochino di tempo prima che le cosi tornino ad andare bene. Sarà infatti una giornata un po’ ambigua ma in risalto per voi nativi del segno. A volte infatti potreste avere qualche incertezza. Se necessario quindi discutete insieme di questo problema. Se siete single il periodo sarà discreto per scoprire nuovi lati di un'amicizia, che forse sta prendendo una piega differente. Nel lavoro i vostri progetti vanno avanti molto bene, grazie a Giove favorevole, e vi sentirete fieri di voi e dei risultati raggiunti.

Pesci: in questa giornata non mancheranno piacevoli novità in ambito lavorativo, che vi metteranno di buonumore e vi spingeranno a impegnarvi ulteriormente.

Sfera sentimentale invece da rivedere, considerata la vostra configurazione astrale. Meglio non essere troppo aggressivi nei confronti del partner. Se siete single vedete amore ovunque, ma potreste non essere in grado di cogliere sempre l'occasione. Voto - 7-