Il primo weekend del mese di ottobre per i segni zodiacali è ormai arrivato. Approfondiamo come andrà sul piano astrologico la giornata di sabato 3 ottobre 2020. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 3 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata dovrete cercare di risolvere delle problematiche sorte negli ultimi tempi. A livello lavorativo potreste sentirvi affaticati, ma non temete, avrete i vostri riconoscimenti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di sabato 3 ottobre inizia con una buona energia.

In amore con la luna nel segno vivrete una serata interessante. Per quel che riguarda il campo professionale non sottovalutate i nuovi progetti.

Gemelli: a livello amoroso in questi giorni c'è grande agitazione, cercate di tenere tutto sotto controllo. Per quel che riguarda il lato lavorativo, è possibile del nervosismo che sarà comunque superato.

Cancro: nel lavoro evitate discussioni inutili. A livello sentimentale dovrete riequilibrare il vostro rapporto per poter superare l'agitazione.

Leone: la giornata di sabato 3 ottobre sarà caratterizzata da nervosismo in amore. Nel lavoro, con Marte in buon aspetto, non mancherà una buona energia da sfruttare.

Vergine: vi sentite ottimisti per quel che riguarda il settore sentimentale, è un periodo promettente per voi.

Nel lavoro sarà possibile iniziare dei progetti che nei prossimi mesi vi daranno grandi soddisfazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: è il momento di scaricare un po' di tensione, le vostre emozioni in questa giornata saranno particolarmente forti. Le relazioni nate da poco tempo è possibile che debbano affrontare qualche complicazione, che però riuscirete a gestire.

Nel lavoro qualcuno potrebbe sperare in un buon incarico.

Scorpione: giornata conflittuale e nervosa, ma con Giove e Saturno favorevoli potrete concludere un contratto a livello lavorativo. In amore cercate di fare delle scelte per voi importanti.

Sagittario: in questa giornata i nativi dovranno comprendere quali sono le cose davvero importanti soprattutto in campo amoroso.

Nel lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, cercate di non stancarvi troppo.

Capricorno: bella giornata a livello sentimentale, i problemi degli ultimi tempi sembrano essere superati. I single è possibile che facciano anche degli incontri. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare, questo è il momento giusto.

Acquario: per i nati sotto l'undicesimo segno zodiacale la giornata inizia con un po' di agitazione in amore. Nel lavoro, se ci sono delle questioni da sistemare, è un buon momento per ragionare sulla strategia da attuare.

Pesci: buona energia in questa giornata. Mercurio è in transito interessante e nel lavoro è possibile che riusciate a superare delle incomprensioni. In campo amoroso potrete vivere qualche emozione in più.