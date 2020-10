L'oroscopo di sabato 3 ottobre sarà carico di novità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. Questo sabato, infatti, rappresenterà il momento di svolta per ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Luna e Marte, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone, Mercurio si troverà in opposizione a Urano, infine, Marte sarà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 3 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 3 ottobre: Toro rilassato e fascino per Gemelli

Ariete: deciderete di provare a superare i vostri limiti. Chiederete sempre di più al vostro corpo e alla vostra mente e questo potrebbe aiutarvi a raggiungere ottimi risultati. Però, sarà fondamentale non dimenticare di dare il giusto spazio al relax. La compagnia degli amici allevierà la tensione lavorativa e sociale e vi consentirà di vivere ogni esperienza con maggiore spensieratezza. In amore, tenderete a essere rigidi e preoccupati. Il partner potrebbe cercare di farvi sciogliere, ma dovrete prendervi il tempo necessario.

Toro: verrete invasi da un forte senso di calma. Finalmente, avrete la sensazione di aver raggiunto la pace interiore.

Per mantenere questo stato, sarà importante non perdere il controllo davanti a situazioni inaspettate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scovare, in ogni momento, la strategia più adatta all'esperienza che starete vivendo. Se allontanerete lo sconforto dal vostro cuore, tutto andrà per il meglio e potrete fare appello a delle risorse interne davvero straordinarie.

Gemelli: amerete vestirvi in modo provocante e farvi notare. Giocherete con la moda, con il trucco e con gli accessori per dare vita a un look senza precedenti. Il fascino che sprigionerete vi permetterà di migliorare la vostra situazione sentimentale. Però, dovrete fare molta attenzione a chi si avvicinerà perché non tutti vorranno portare avanti una relazione seria.

Sarà fondamentale curare anche la limpidezza della vostra anima in modo che l'aspetto estetico rifletta quello interiore.

Cancro: avrete la sensazione di essere arrivati a un punto di svolta. Dovrete prendere delle decisioni importanti e il sabato, sebbene sia una giornata di riposo, non riuscirà a calmare la vivacità della vostra mente. Rimanere soli con voi stessi, anche se vi sembrerà la cosa più giusta, potrebbe minare la vostra autostima e spingervi a farvi delle idee sbagliate. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di circondarvi di persone che vi conoscano bene e che sappiano coglierete tutte le sfaccettature del vostro carattere.

Oroscopo del 3 ottobre: Leone provocatore e Bilancia incantata dall'amore

Leone: tenderete a essere molto provocatori, sia nei confronti degli altri che di voi stessi. Il nervosismo causato dal vostro umore potrebbe mettervi in situazioni difficili da gestire. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non litigare con persone sconosciute. La loro reazione, oltre a costituire un rischio, potrebbe lasciarvi senza parole. Dovrete fare in modo di liberarvi della vostra ansia. Potreste scegliere tra svariate alternative, ma starà solo a voi fare il primo passo. Inoltre, tenervi tutto dentro non vi aiuterà a stare meglio.

Vergine: il futuro sarà causa di grande preoccupazione perché non saprete cosa aspettarvi dai giorni che verranno.

Vorrete trarre il meglio dalle vostre risorse, ma le dinamiche che dovrete affrontare potrebbero inibire il vostro coraggio. Sarà fondamentale circondarvi di amici fidati e non avere paura della compagnia degli altri. Ricevere affetto da qualcuno di speciale, non per forza un partner, vi aiuterà a vedere tutto sotto un altro punto di vista. Positività e coraggio saranno imprescindibili al raggiungimento della serenità.

Bilancia: cadrete vittime di un incantesimo d'amore e nulla sarà in grado di spezzare i sentimenti che proverete per il partner. Ci saranno tutti gli elementi per costruire qualcosa insieme. Forse, la persona amata avrà paura di affrettare troppo i tempi, ma voi non riuscirete a controllarvi.

Vi vedrete già all'altare e circondati da tanti bambini felici. Per fortuna, in vostro aiuto, arriveranno gli amici di sempre, quelli che, in ogni occasione, sono in grado di farvi ragionare. Non dovrete abbandonare il vostro sogno romantico, ma solo analizzare bene la vostra relazione.

Scorpione: farete fatica ad accettare le scelte degli altri. Tenderete a voler imporre il vostro pensiero per paura che, scelte sbagliate, possano mettere nei guai i vostri affetti più cari. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mitigare, per quanto possibile, questo lato del vostro carattere. Mostrate preoccupazione per gli altri, senza essere prepotenti e senza mascherare il vero motivo dei vostri timori.

Avrete bisogno di distogliere l'attenzione da questo stato d'animo e niente sarà più adatto che organizzare qualcosa di carino da fare nel weekend.

Previsioni astrologiche di domani 3 ottobre: Capricorno alla ricerca del successo e cambiamenti per Pesci

Sagittario: il brutto tempo vi metterà di cattivo umore e spegnerà parte delle vostre energie. Non avrete voglia di uscire perché temerete di essere vittime di una pioggia torrenziale. Per fortuna, avrete modo di sperimentare molti hobby tra le mura domestiche. Per rimanere in contatto con i vostri amici e parenti, potreste usare il telefono oppure i social network. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rinunciare ai vostri sogni: anche se vi sembreranno irrealizzabile, qualcosa di sorprendente potrebbe cambiare le carte in tavola!

Capricorno: il successo sarà uno dei vostri obiettivi principali. Vorrete essere acclamati dagli altri e rappresentare un esempio da seguire. Proverete ad apparire perfetti ad un occhio esterno, ma saprete che dovrete lavorare su alcuni problemi da risolvere. Il partner, dal punto di vista emotivo, vi coinvolgerà molto, ma tenderete a concentrarvi sui suoi difetti. Sarà necessario riordinare le vostre priorità e dare spazio a tutti quelle emozioni proprie dell'animo umano. La competizione potrebbe essere un monito ad agire, ma non dovrà superare certi limiti.

Acquario: il vostro umorismo vi aiuterà a superare tutto con gioia. Troverete il bello in ogni situazione e sarete in grado di ridere di voi stessi.

Questo sarà un aspetto molto apprezzato del vostro carattere. Sarete di compagnia e saprete sempre donare un sorriso a un amico in difficoltà. Dal punto di vista sentimentale, purtroppo, la situazione sarà meno rosea. Non riuscirete a risolvere diverse cose tra le incomprensioni sollevate. Farete fatica ad entrare in empatia con il partner e avrete la sensazione di non avere più la stessa complicità di prima.

Pesci: alcuni dei vostri hobby preferiti inizieranno a suscitarvi un certo disinteresse. Vi renderete conto di dover apportare dei cambiamenti nella vostra vita e che, gli elementi che prima vi soddisfacevano, adesso, non sono più in grado di farlo. Desidererete anche ampliare la vostra cerchia di amici.

Sarete alla ricerca di personalità frizzanti e poco inclini alla negatività. Non per questo, però, dovrete trascurare le vostre vecchie amicizie. Il vostro sorriso luminoso metterà di buon umore tutti quelli che vi circonderanno.