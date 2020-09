Il decimo mese dell'anno sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 1 ottobre 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali con i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

L'oroscopo dell'1 ottobre: la giornata della prima sestina

Ariete: in amore Marte nel segno porta nuove emozioni. Se ci sono state delle difficoltà agli inizi del mese di settembre ora si può recuperare. Nel lavoro arrivano chiamate importanti e nuove proposte.

Toro: per i sentimenti è un periodo di riflessione, molti fra i nativi del segno dovranno fare delle scelte importanti. Nel lavoro non mancano le nuove opportunità e se siete in bilico a causa di alcuni problemi ora potrete fare una scelta definitiva.

Gemelli: a livello sentimentale, se siete single, non dovete lesinare nuovi incontri, ma vivere ogni giornata al meglio. Nel lavoro questo è momento di stanchezza, ma presto tutto si risolverà a breve.

Cancro: in amore le coppie che stanno insieme da tanto tempo, grazie a Venere favorevole, adesso possono recuperare. A livello lavorativo con Saturno e Giove in opposizione alcuni progetti sono bloccati.

Leone: a livello sentimentale non manca la voglia di fare, questo anche grazie a Marte in ottimo aspetto. Nel complesso questo cielo è positivo. Nel lavoro Saturno in opposizione potrebbe provocare qualche problema.

Vergine: a livello sentimentale, con Venere nel segno, avrete buone occasioni da sfruttare.

Vi sentite più forti ed entro la fine del mese potreste risolvere anche alcune discussioni del passato. Nel lavoro questo è un momento positivo. Se dovete affrontare qualche questione fatelo in questi giorni.

Previsioni e oroscopo dell'1 ottobre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale, con Marte in opposizione, non manca un po' di agitazione.

Non è facile mantenere sotto controllo però alcune sensazioni. A livello lavorativo attenzione a qualche piccolo disagio. Un diverbio potrebbe generare diversi fastidi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, se ci sono state delle difficoltà, adesso bisogna cercare di superarle. Nel lavoro non manca la buona volontà.

Con Saturno e Giove favorevoli sarà possibile portare avanti un miglioramento.

Sagittario: in amore in questi giorni ci sono alcune problematiche da affrontare. Se dovete programmare qualcosa di nuovo allontanatevi da alcune preoccupazioni. Nel lavoro al momento non tutto è semplice da gestire.

Capricorno: a livello sentimentale è un momento di nervosismo, in particolare nei rapporti con una persona della Bilancia e dell'Ariete. Nel lavoro non si esclude una nuova proposta, ma prima del mese di novembre sarà difficile che qualcosa vada in porto.

Acquario: a livello amoroso, dopo un mese di settembre difficile bisogna, da ora cercare di recuperare. Se ci sono stati problemi è meglio affrontarli subito.

Nel lavoro pensate solo alle cose che vi interessano realmente.

Pesci: in amore cercate di non discutere con una persona che vi interessa. Nel lavoro, con Venere in opposizione, potranno nascere diverse discussioni. Vi sentite piuttosto nervosi.