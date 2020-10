Una nuova giornata della settimana e del mese di ottobre sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni del 7 ottobre per tutti i segni dello zodiaco con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Oroscopo del 7 ottobre dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore non sottovalutate i nuovi incontri. Evitate che le ansie abbiano il sopravvento. Nel lavoro momento di instabilità che in questi giorni potrebbe portare a qualche problema.

Toro: per i sentimenti c'è un momento di maggiore forza, ma evitate di fare troppe cose insieme. Prudenza nelle nuove storie. Nel lavoro, se siete lavoratori dipendenti siete in attesa di un rinnovo.

Gemelli: a livello amoroso momento particolare con Venere dissonante. La Luna nel segno però aiuta a vivere nuove emozioni. Nel lavoro, se dovete iniziare un nuovo progetto non esitate.

Cancro: in amore siete più forti, anche chi è solo a tempo potrebbe vivere emozioni. A livello lavorativo avete le idee chiare, ma potreste andare contro un capo o un collaboratore.

Leone: per i sentimenti, con la persona giusta potreste fare grandi progetti da qui a novembre. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio è probabile che abbiate voglia di iniziare qualcosa di importante.

Vergine: a livello sentimentale situazione confusa, Luna dissonante che può portare qualche disagio. Nel lavoro è meglio rimandare alcune scadenze.

Previsioni del 7 ottobre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo che mette alla prova le relazioni sentimentali. Se il vostro cuore è solo da tempo fatevi avanti. Giornata comunque interessante. A livello lavorativo non mancano le buone idee in vista delle prossime settimane.

Scorpione: in amore, se c'è una dichiarazione da fare potete sfruttare le giornate del 9 e 10, evitate però alcune discussioni. Nel lavoro periodo favorevole per quelli che sono rimasti bloccati.

Sagittario: per i sentimenti Luna in opposizione che vi invita a fare tutte le cose con calma. Con una persona dell'Acquario o del Leone potreste costruire qualcosa di importante.

Nel lavoro i nuovi progetti sono da lanciare adesso.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa potrebbero non andare in amore, attenzione a non discutere per questioni economiche. Nel lavoro diversi pianeti sono favorevoli e molti progetti potranno decollare.

Acquario: a livello sentimentale Luna in buon aspetto che vi aiuta. Se ci sono state delle difficoltà queste potrebbero ripresentarsi. A livello lavorativo non è facile cambiare in questo momento.

Pesci: in amore in questa giornata qualcosa non va come vorreste. Ci vorrà maggiore pazienza. Nel lavoro le attività registrano un passo avanti, ma bisogna cercare di risolvere un problema.