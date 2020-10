Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 ottobre 2020, con tutti i cambiamenti e le novità di rilievo che porteranno stelle e pianeti ai segni.

Ariete: in amore il mese di settembre appena terminato ha messo in discussione una storia. In questo mese si deciderà se andare avanti o portarla a termine. Nel lavoro ci saranno risultati concreti e soddisfazione.

Toro: per i sentimenti giornate di recupero. Le storie nate da poco sono sottoposte a una piccola revisione. Nel lavoro in questa giornata cercate di farvi scivolare le cose addosso, Qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale situazione astrologica che potrebbe provocare qualche malessere. Nel lavoro parte una fase di recupero e i progetti che metterete ora in discussione potranno decollare.

Cancro: in amore, se siete alle prese con delle problematiche dovete cercare di andare incontro a una risoluzione. Attenzione ai rapporti con una persona del Capricorno o dell'Ariete. Nel lavoro ci sono diverse spese da tenere sotto controllo.

Leone: a livello sentimentale non è escluso che salti qualche appuntamento importante. Se una storia non funziona potreste dire basta. Nel lavoro giornata buona per fare il punto della situazione.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, coloro che sono soli da tempo devono rimettersi in gioco.

Con questa situazione astrologica è possibile andare a colpo sicuro. A livello lavorativo momento favorevole per gli incontri.

Previsioni e oroscopo del 5 ottobre 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti, quelli che sono soli da tempo possono riuscire a risolvere un problema.

Nel lavoro giornate interessanti, ma molti devono recuperare dal punto di vista economico. Evitate ogni tensione.

Scorpione: in amore, se c'è una persona che vi interessa fatevi avanti. Le cose comunque andranno meglio. Nel lavoro avete l'opportunità di migliorare una situazione che era fuori controllo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna non aiuta l'amore. Questa è una giornata che porta qualche problema. Nel lavoro non tutte le promesse verranno mantenute, ma non per questo dovete abbattervi.

Capricorno: a livello sentimentale attenzione a non cadere alle provocazioni. Alcuni vorrebbero cambiare la loro vita, ma non è facile. Nel lavoro, se siete in grado di fare delle scelte entro la fine dell'anno potranno comunque arrivare buone soluzioni.

Acquario: a livello sentimentale affrontate con coraggio alcune situazioni delicate. A livello lavorativo non è facile in questi giorni avere delle opportunità, comunque sono favoriti i lavoratori che hanno un ruolo di rilievo.

Pesci: in amore Venere in opposizione porta qualche incomprensione. Non dovete essere polemici. Nel lavoro siete troppo impazienti, non dovete andare contro tutti.