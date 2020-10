L'Oroscopo di mercoledì 7 ottobre avrà in serbo tante emozioni per tutti i segni zodiacali e i diversi aspetti planetari ne influenzeranno la sfera emotiva, relazionale e lavorativa. Nella volta celeste di domani sarà possibile individuare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano e Marte si troverà in quadratura a Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzano l'oroscopo dei 12 segni zodiacali per domani 7 ottobre, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di mercoledì 7 ottobre: Ariete esuberante e Cancro deluso

Ariete: apparirete attivi ed esuberanti e questo potrebbe farvi sembrare strani agli occhi degli altri. Seguirete il vostro istinto e sarete pronti a opporvi contro le ingiustizie. Penserete poco alle conseguenze delle vostre azioni, perché sarete travolti da una particolare vena eroica: Spiderman e Superman saranno niente davanti alla vostra determinazione. Nella vostra giornata, nonostante i numerosi impegni, ci sarà spazio anche per l'amore. Vi sentirete pronti ad aprire il vostro cuore a una persona speciale. Però vi renderete conto che non ci sarà alcun motivo di correre e preferirete fare le cose con calma.

Toro: i ricordi dei tempi della scuola torneranno a tormentarvi e, allo stesso tempo, a rallegrarvi. Proverete il bisogno fisico di tornare a quell'epoca passata, dove tutto era divertente e dove le responsabilità erano minori. Questi pensieri vi renderanno nostalgici e poco inclini alla socializzazione.

Preferirete trascorrere del tempo da soli, con le vostre emozioni. Un amico speciale, per fortuna, cercherà di scalfire la corazza che vi costruirete intorno. Forse non ci riuscirà completamente, ma sarà di grande aiuto. Una sorpresa inaspettata potrebbe arrivare a breve.

Gemelli: farete fatica a dare una seconda possibilità alle persone che vi hanno ferito.

Preferirete conoscere gente nuova e ripartire da capo. Non sarete molto inclini al perdono e questo perché avrete poca fiducia nel cambiamento. In amore sarete pronti a mettervi alla ricerca della vostra anima gemella. Non sarà un percorso facile, poiché le vostre esigenze si scontreranno con la superficialità della società. Sarà fondamentale non gettare la spugna e continuare ad andare dritti per la vostra strada. La compagnia di un animale domestico vi riempirà il cuore di gioia.

Cancro: un amico importante potrebbe deludervi. Rimarrete a bocca aperta davanti alle sue parole e cercherete d'indagare sui motivi che l'hanno spinto a comportarsi così. Vi convincerete che dietro si nasconda una grave preoccupazione, ma non necessariamente sarà così.

Le previsioni astrologiche di domani consigliano di non fossilizzarvi troppo su una sola persona. Probabilmente quando si renderà conto dello sbaglio, sarà lei stessa a tornare da voi. Aprite la vostra mente e cercate di mettervi in gioco dal punto di vista relazionale. Potreste scoprire dei talenti che prima ignoravate.

Oroscopo del 7 ottobre: Leone lunatico e Scorpione rilassato

Leone: il cambio di stagione vi renderà meno tolleranti ai sbalzi d'umore. Verrete travolti da una sorprendente pigrizia e cercherete di riposare il più possibile. Il vostro corpo vi lancerà dei chiari segnali e voi non avrete alcuna intenzione d'ignorarli. Le previsioni astrologiche di domani suggeriscono di lavorare sulla vostra routine notturna.

Sicuramente, davanti a un'esigenza di riposo così marcata, ci saranno delle cose che dovranno essere modificate. Sarà fondamentale dare il giusto valore al sonno e non considerarlo solo una perdita di tempo. Se sarete attivi e pimpanti, riuscirete a fare il doppio delle attività prefissate.

Vergine: qualcuno potrebbe mettere in dubbio il vostro ruolo sul posto di lavoro. Emergerà il lato più combattivo di voi e non permetterete a nessuno di giudicarvi. Se ci sarà bisogno di tirare fuori gli artigli, niente vi farà desistere. Il partner non apprezzerà molto questo comportamento, perché preferirebbe un atteggiamento più pacato e tollerante. Le sue lamentele, però, non influenzeranno il vostro modo di fare, anzi, avrete ancora più voglia di mostrare il vostro valore.

Gli amici, quelli davvero fidati, saranno pronti ad aiutarvi e a stare dalla vostra parte. Le difficoltà solidificheranno ulteriormente il vostro rapporto.

Bilancia: sarete in grado di trovare la felicità nelle piccole cose. Non pretenderete niente di eclatante o di speciale, vorrete solo avere la possibilità d'inseguire i vostri sogni e di passare il tempo con le persone amate. Il vostro cuore sarà colmo d'affetto da donare e tutti, sconosciuti inclusi, non potranno fare a meno di essere attirati dal vostro sorriso travolgente. Ci saranno dei momenti durante la giornata dove vi sentirete in difficoltà, ma non lo darete a vedere. Preferirete concentrarvi sulle cose positive e sui vostri punti di forza.

Questo atteggiamento, sicuramente, vi ricompenserà.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per allontanare i cattivi pensieri e dedicarsi ad attività spensierate. Trarrete giovamento da dolci passeggiate nel parco. Anche se non potrete più godere del calore estivo, osservare la muta degli alberi e i colori autunnali vi donerà emozioni vivide e potenti. L'amicizia avrà un ruolo fondamentale, tenderete a condividere tutto con gli affetti più cari e svilupperete un forte senso di protezione verso di loro. Se qualcuno proverà a insultarli, voi sarete pronti a difenderli. Il vostro carattere combattivo vi aiuterà anche sul posto di lavoro.

Previsioni zodiacali di domani 7 ottobre: Capricorno triste e Acquario alla ricerca dell'amore

Sagittario: purtroppo tenderete a fidarvi troppo delle persone. Cercherete di vedere sempre il meglio nei loro sguardi e farete fatica a cogliere piccoli segnali d'allarme. Soprattutto sul posto di lavoro, potrebbe esserci chi cercherà di manipolarvi a suo piacimento. Userete le vostre capacità per ottenere qualcosa e ciò apparirà ai loro occhi come la cosa più sensata da fare. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di dare meno confidenza possibile. Cercate d'interagire con persone che conoscete da tempo e con le quali potrete avere uno scambio costruttivo.

Capricorno: le parole del partner rischieranno di minare il vostro orgoglio.

Vi sentirete presi in giro e non apprezzati. Questo vi porterà a distaccarvi dalla persona amata. Inizierete a riflettere sulla natura del vostro rapporto e a immaginare una vita diversa. Sarà importante non prendere decisioni affrettate. Il vostro istinto potrebbe suggerirvi di agire subito, in modo da riportare l'ordine nel vostro cuore, ma potrebbe non essere la mossa giusta. Confrontarvi con amici fidaci vi aiuterà a guardare le cose da un nuovo punto di vista. Forse le loro parole non vi aiuteranno a prendere una posizione, ma faranno bene al vostro spirito.

Acquario: non sarà facile trovare la persona adatta al vostro cuore. Vorrete qualcuno che sappia comprendere le vostre emozioni e che sia pronto a condividere con voi esperienze emozionanti.

Le persone che avrete attorno, seppur gentili e generose, non vi susciteranno i sentimenti desiderati. Le previsioni astrologiche di domani suggeriscono di rimandare questa ricerca a un secondo momento. Per ora sarà meglio concentrarvi sul lavoro e sulle amicizie. Con grinta e coraggio riuscirete a raggiungere i risultati desiderati. Non dimenticate di camminare a testa alta!

Pesci: farete fatica a inquadrare i pensieri del partner. La vostra empatia, da sempre potente, incontrerà qualche piccola difficoltà. Questo segnale vi suggerirà di riposarvi e di pensare maggiormente a voi stessi. Avrete bisogno di dedicare tempo a hobby e passioni e di lasciare da parte, almeno per un po', le preoccupazioni quotidiane.

Non sarà necessario litigare con la persona amata, vi basterà spiegare con calma le vostre sensazioni. Forse non sarà d'accordo con voi, ma non potrà opporsi. Un po' di shopping terapeutico vi aiuterà a ritrovare le energie perdute.