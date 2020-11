Il weekend che si prospetta nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 sarà molto favorevole per i segni di acqua sul piano affettivo e amoroso, anche con punte di sensualità molto soddisfacenti.

I Gemelli e la Vergine saranno i due segni dello zodiaco che meglio di tutti sapranno come impiegare del tempo libero per poter ricaricare le “batterie”, mentre l'Acquario focalizzerà l'attenzione sulla propria famiglia.

Ariete in miglioramento

Ariete: la situazione dell'umore nel corso di questo fine settimana potrebbe sensibilmente migliorare, se siete disposti a rilassarvi adeguatamente. I rapporti in famiglia si distenderanno drasticamente, mentre la tensione con il partner raggiungerà un livello minimo rispetto a quello vissuto finora.

Toro: purtroppo la scarsità di risorse pecuniarie vi costringerà a fare qualche piccola rinuncia per far fronte a determinate spese, quelle che reputate più importanti. In amore dovreste essere un po' più accomodanti e scendere a qualche compromesso, magari in virtù della famiglia.

Gemelli: vivrete un weekend in casa, ma con la consapevolezza di dedicarvi a ciò che più amate fare, quindi non sarà starno se avrete una voglia matta di intraprendere un hobby o vedere qualcosa di nuovo e che vi faccia emozionare e che vi faccia scorrere anche qualche “lacrimuccia”.

Cancro: se riuscirete ad organizzare qualcosa di romantico, state pur certi che riuscirete a rendere l'atmosfera sublime ed eccezionale.

Sicuramente avrete anche in proposito dei progetti da condividere con la vostra dolce metà, come una decisione importante che prevede un coinvolgimento di coppia.

Scorpione innamorato

Leone: gli obiettivi che vi siete prefissati sicuramente saranno raggiunti, vi servirà soltanto comprendere alcuni punti che potrebbero fare la differenza sul piano finanziario e burocratico.

Datevi del tempo anche per voi stessi, vi state trascurando un po' troppo, soprattutto il look.

Vergine: tirerete un sospiro di sollievo per la tregua che vi sarà concessa dal fine settimana. Anche se ci saranno degli affari in attesa, accetterete di buon grado questa pausa più o meno forzata per ricaricarvi di energie in modo adeguato e per smaltire lo stress che in questi giorni si è fatto intenso.

Bilancia: sarà il momento della resa dei conti, che vi darà motivo di chiarire con il partner per eventuali gelosie o per incomprensioni che si sono trascinati da tanto tempo a questa parte. Non avrete dei risultati nell'immediato, ma finalmente potrete godere di una relativa tranquillità.

Scorpione: ci saranno momenti di amore appassionato con il partner, di incontri per i single, ma anche di prospettive amicali molto interessanti. Probabilmente avrete pochissimi pensieri incentrati sul lavoro e sugli affari, ma sarà comunque necessario dividere il lavoro dai sentimenti.

Divertimento per Pesci

Sagittario: dovrete calibrare bene cosa sia giusto fare per il vostro svolgimento professionale e successivamente agire senza alcuna fretta.

La smania potrebbe essere deleteria e molto stressante anche sotto il profilo mentale. Siate più indulgenti anche nei confronti dei vostri colleghi.

Capricorno: dovrete prendervi cura di voi più spesso, anzi, cogliete questi giorni di quiete per farlo con la dovuta dedizione e calma. Evitate di agitarvi, per qualunque motivo, e di rasserenarvi anche se ci sarà qualcuno pronto a darvi qualche “grattacapo” in più per vari motivi.

Acquario: fate qualcosa per la persona amata, anche se non ci saranno eventi che possano giustificare qualche gesto carino. Siate generosi e perspicaci, in modo da accorgervi se c'è qualcosa che non va per gli altri e aiutarli di conseguenza. Il focus sulla famiglia metterà in luce una situazione da risolvere.

Pesci: sarà un weekend di divertimento, anche uno svago non troppo sfrenato oppure impegnativo. Fate in modo che ogni cosa verta su qualche passatempo oppure su una amicizia che avete voglia di recuperare ma anche avete sempre omesso di ricontattare per cause di forza maggiore.