Cosa prevede l'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre per i vari segni dello zodiaco? Partiamo facendo presente che le prossime saranno delle giornate importanti e rivestite di entusiasmo. Con la Luna in Gemelli avrà inizio la settimana che culminerà con lo slittamento dell'astro argentato in Leone. Tuttavia, il movimento più importante avverrà proprio nel cuore della settimana con la Luna nel suo naturale domicilio, ossia il Cancro. Sarà così che i nati dei segni d'acqua godranno di una giusta dose di fortuna ed empatia. Approfondiamo e scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri della seguente settimana.

Previsioni delle stelle dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Lo spirito guerriero che alberga dentro di voi, verrà alla luce nei prossimi giorni di questa travolgente settimana. Lao-Tzu disse che "Chi è capace non discute, chi discute non è capace", quindi nei prossimi giorni dovrete essere più che abili a prendere le distanze da ogni scontro dato che cercheranno di attaccare briga con voi aprendo argomenti molto spinosi. Sarà il momento propizio per piantare, dato che avrete delle giornate fertili e fruttuose. Non gettate la spugna, i rimpianti fanno più male degli sbagli. In famiglia si verificherà una situazione particolare, in ogni caso cercate di fare attenzione. Amore e forma fisica in calo.

Toro - L'uscita della Luna dal vostro domicilio vi renderà meno lunatici e più sereni. Tornerà la voglia di progettare e di scherzare, anche se delle recenti notizie potrebbero aver causato degli scombussolamenti. La cosa importante di questa settima sarà non perdere la speranza. Ci sarà da lavorare e da studiare, anche da casa.

Avrete modo di valutare dei cambiamenti e di crearvi un angolino personale in cui potervi rifugiare. L'amore di coppia vivrà degli alti e bassi, ma se il sentimento risulterà forte riuscirà a superare la tempesta.

Gemelli - "Il buongiorno si vede al mattino", ed infatti questa settimana partirà con il piglio da vincente.

Sarete pronti a stravolgere la monotonia e arricchirete la quotidianità con delle novità particolarissime. L'amore si rivestirà di passione, con il partner vi sembrerà di ritornare bambini. I punti di vista con la famiglia continueranno a divergere ma l'affinità risulterà intoccabile e indistruttibile. Ne avete vissute di cotte e crude, questo 2020 vi ha dato del filo da torcere, nonostante tutto siete più forti e più vivi che mai. Tutti portiamo sulla spalle la croce delle proprie sofferenze e dei problemi, perciò non abbattetevi dinanzi alle difficoltà.

Cancro - La settimana partirà alla massima velocità dato che sarete pieni di sprint e di voglia di fare. Siete consapevoli che i problemi vanno affrontati e non evitati, perciò sarete pronti a prendere il vostro toro per le corna.

Otterrete dei magnifici risultati, sia lavorativi che personali, tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre grazie al supporto lunare. Siete un segno poco confidenziale, non a caso le vostre amicizie si contano sulle dita di una mano e vi va benissimo così. In questo periodo ci sono dei lavori in corso all'interno della vostra vita, state portando avanti dei progetti che vedranno la luce entro la fine del 2021. Il vostro sarà un weekend di fuoco e fiamme.

Leone - La settimana spalancherà le porte delle migliori occasioni e voi sarete ben intenzionati a coglierle al volo. Non vi lascerete sfuggire nessuna situazione promettente, soprattutto se da tempo state cercando di cambiare vita e di risalire la china.

Avrete un forte desiderio di mettervi in mostra e ci riuscirete. Sarà una settimana in crescendo, infatti il weekend vi vedrà primeggiare in ogni comparto. Non dovrebbero verificarsi litigi o disguidi, anzi vi sentirete guidati dalla Dea Bendata e tenterete persino la fortuna al gioco. "Impara l'arte e mettila da parte" sarà il vostro mantra-guida della settimana.

Vergine - Ci sono degli aspetti che dovete valorizzare e lo dovrete fare proprio nel corso del mese di novembre. Entro la fine dell'anno sarà meglio chiudere ogni situazione precaria cosicché possiate affrontare l'anno 2021 con uno spirito nuovo e pulito. Per quanto riguarda questa settimana, non si può certo affermare che vi andrà tutto a gonfie vele poiché qualcuno o qualcosa vi darà del filo da torcere.

Sarete impegnati ancora più del solito e rischierete di stressarvi e di impazzire. Sarà meglio cercare di prepararsi ad ogni minuscola eventualità: non si sa mai di questi tempi!

L'Oroscopo della settimana dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Avrete a che fare con alcune giornate forti e altre meno, tuttavia l'amore e i sentimenti risulteranno compatti e indistruttibili. Sarà meglio evitare di tenere entrambi i piedi nella stessa scarpa, non si può pretendere "la moglie ubriaca e la botte piena". Entro la prossima primavera dovrete prendere una posizione e darvi una mossa specie se state navigando in cattive acque. I tempi sono cambiati e adesso il "gioco" ha nuove regole da seguire. Sarà una settimana incentrata sulla produttività e sulla ricerca di nuovi stimoli: continuate a mirare alle stelle.

Scorpione - Occhio ai malanni stagionali, soprattutto se siete soliti ammalarvi facilmente. Generalmente siete un segno freddoloso di natura, tuttavia sarà meglio non sfidare troppo la sorte e cercare di coprirsi il più possibilmente. Aspettatevi una settimana carica di impegni e di commissioni, anche se i più fortunati avranno la possibilità di rilassarsi tra le mura domestiche e concedersi una lunga maratona di programmi televisivi. Sarete sommersi di messaggini e telefonate, tuttavia cercate di fare attenzione a non sprecare troppa corrente altrimenti rischierete di finire in bolletta. Sorprese ed emozioni per coloro che si ritroveranno a celebrare gli anni.

Sagittario - Aspettatevi una settimana particolarmente tesa, in famiglia potrebbero spuntare dei problemi o forse rivangherete un amore passato.

L'ansia e l'insonnia vi perseguiteranno e rischierete di avere un crollo di nervi. Forse ci sono delle situazioni lavorative poco stabili o forse navigate in cattive acque finanziarie. Cercate di fare dei tagli se occorre e rivedete un po' le vostre abitudini. Degli appuntamenti rischieranno di saltare, infatti le stelle parlano di improvvisi cambi di programma. Comunque sia, anche se questa sarà la vostra peggior settimana del mese o dell'anno, sarà l'ultima tempesta da affrontare prima di rivedere il sereno.

Capricorno - Non sarà una piacevole settimana a causa della Luna in segno opposto. Vi sentirete stravolti, assonnati e pessimisti tuttavia, sarà bene cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno altrimenti finirete per lasciarvi andare.

Questi tempi non sono facili per nessuno, però si può sempre cercare di fare il meglio per migliorare e andare avanti. Dunque, sfruttate questa settimana per rimettervi in forma, per riaccendere quelle passioni d'amore ormai sopite e lucidate a nuovo quei vostri sogni nel cassetto: così facendo vi riapproprierete del buon umore e tornerete a sentirvi più in linea con voi stessi.

Acquario - Avrete a che fare con delle giornate particolarmente strane e ambigue dato che ne vedrete delle belle. Uscirete meno del solito e questo rischierà di turbarvi nel profondo. Non amate sentirvi ingabbiati perché appartenente ad un segno amante della libertà. Tuttavia, dovrete cercare di contenervi e di aspettare dei tempi migliori.

Vi dedicherete a qualche nuova passione e finalmente metterete da parte l'apatia e la noia. I cuori solitari conosceranno della gente online e le serate saranno condite di malizia e batticuori. Andranno bene anche le coppie di vecchia data mentre, chi sta insieme da pochi mesi, dovrà vedersela con la gelosia.

Pesci - Siete un segno molto introverso e sognatore, molti vorrebbero essere vostri amici ma non vi lasciate avvicinare tanto facilmente. L'oroscopo rivela che le prossime giornate saranno cariche di sogni e speranze. La Luna in Cancro illuminerà la vostra mente spingendovi a mettervi alla prova. Sarete pronti a fare ciò che prima non osavate nemmeno immaginare. A livello professionale, purtroppo non è un periodo favorevole per cercare un lavoro, tuttavia qualcosa si trova sempre, basta sapersi mettere in gioco e ripartire da zero.

L'amore di coppia sta per fare dei passi importanti, le stelle parlano di un nuovo arrivo, di un trasloco o di un matrimonio, insomma, qualcosa avverrà.