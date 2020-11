Venerdì 6 novembre 2020 sarà la giornata ideale per fare acquisti e per migliorare il look personale, soprattutto per il segno dell'Acquario e per il segno dei Pesci. I segni che daranno il meglio di loro in amore saranno prevalentemente quelli d'acqua, ma anche quelli di fuoco desidereranno dedicare momenti di passione al partner, soprattutto il segno del Leone. Più determinato il segno del Cancro sul profilo professionale.

Creatività per Cancro

Ariete: fate molta attenzione ai fraintendimenti che potrebbero nascere nella coppia, ma anche all'interno della famiglia potrebbero svilupparsi dei dissapori che poi potreste non essere in grado di spegnere.

Siate cauti e lasciate che il tempo faccia il suo corso.

Toro: sarà tutto un venerdì in discesa per l'amore, perché purtroppo le gelosie potrebbero inaspettatamente tornare a galla e far rivivere ad entrambi delle situazioni passate ma che non avete smaltito in virtù di una convivenza serena.

Gemelli: ci sarà una determinazione nuova che riguarderà soprattutto la sfera emotiva e mentale. Sarà il momento di fare qualche bella sorpresa che coinvolga tutti i vostri affetti, ma che sappia anche accontentare voi stessi.

Cancro: qualche progetto che gradirete farà uscire fuori tutta la vostra creatività e il vostro ottimismo, quindi non dovrete preoccuparvi di provare noia o di dedicarvi a qualcosa che siete costretti a fare in virtù dei guadagni.

Leone: la vostra squadra vi darà delle soddisfazioni eccellenti, ci saranno delle ricompense enormi anche per gli altri colleghi. Questo cielo sarà perfetto anche per fare qualche conoscenza che vi farà battere il cuore.

Vergine: se siete in procinto di concludere un affare, non lasciatevi prendere dal panico e affrontate le discussioni a testa alta.

Vacillare potrebbe essere segno di incertezza, perciò evitate di apparire tali. Avrete tempo per potervi rimettere.

Tensione per il Capricorno

Bilancia: avrete pochissime novità e occasioni lavorative a vostra disposizione, quindi per questa giornata purtroppo dovrete limitarvi a fare le solite mansioni senza avere la possibilità di tirare fuori il meglio di voi.

Scorpione: non vi sentirete mai così vicini al partner come in questo periodo. L'affiatamento di coppia sarà ciò cui tenderete per gran parte di queste giornate, sarete ampiamente accontentati sia dalla sfera sentimentale che quella affettiva.

Sagittario: tranquillizzarvi dovrebbe essere il vostro obiettivo, non cercare di ottenere i vostri obiettivi a tutti i costi. Fate in modo da liberare la mente dalle faccende quotidiane, così riposerete anche il corpo.

Capricorno: ci sarà troppa tensione nella coppia per poter in qualche modo evitare una discussione più o meno accesa. Siate più elastici nei rapporti, non sarà il caso di scatenare litigi che non hanno ragione di esistere.

Acquario: la soddisfazione per il vostro look non sarà mai troppa, quindi ciò che avrete in mente di fare sarà di migliorarvi come sapete fare, di incentivare anche le persone attorno a voi a curare di più il proprio aspetto.

Pesci: fatevi aiutare da qualcuno di esperto se dovete fare un investimento più o meno importante, perché ci potrebbero essere delle fregature che potrebbero essere abbastanza deleterie per le vostre finanze.