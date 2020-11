L'Oroscopo di domani 18 novembre è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia. In analisi quest'oggi il prossimo mercoledì di metà settimana. Sotto "pressione", dovuta essenzialmente al fatto che si parlerà anche di sfortuna, i primi sei segni dello zodiaco. A tremare, se così vogliamo, coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali saranno i segni ad avere fortuna in amore e nel lavoro?

Interessante il periodo per coloro appartenenti al Cancro ed ai Gemelli, valutati dall'Astrologia del momento altamente fortunati in amore.

Il sincero segno d'Acqua avrà l'appoggio incondizionato di Luna, Plutone, Giove e Saturno, formazione di tutto rispetto in grado di annullare la dura opposizione da parte di Venere e Marte. Positivi effetti astrologici anche per i Gemelli, sostenuti non solo in ambito affettivo ma anche negli altri comparti. Di contro, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, ad avere necessità di tenere i nervi ben saldi saranno coloro nativi della Vergine, nel periodo considerati in giornata da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 18 novembre

Pronti a dare sfogo alla felicità, oppure (speriamo di no), alla delusione?

Certamente non tutti i segni possono stare alla punta della piramide della positività, qualcuno purtroppo dovrà restare sotto. Vediamo chi riderà e chi invece sarà costretto ad accontentarsi delle briciole? A fare da anello della bilancia come al solito, la classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 18 novembre 2020.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Pronti a scoprire come gli astri hanno valutato il vostro segno d'appartenenza?

Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova scaletta restituita dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali 18 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 18 novembre al segno dell'Ariete preannuncia un mercoledì positivo ma abbastanza routinario. Lo affronterete con tenacia scoprendo così tutti i piaceri che la vita è pronta senz'altro ad offrirvi. Sole e Mercurio in ottimo aspetto vi renderanno disponibili e gentile nei confronti delle persone che avete vicino. Sarete il partner ideale, sempre disponibile per chi desiderasse ricevere un consiglio o semplicemente un po' di coccole.

Prossimamente dovrete sicuramente affrontare una serie di difficoltà in ambito familiare o relazionale. Il consiglio del giorno: non prendete decisioni affrettate ma aspettate giorni migliori. Single, vi sentirete bene: in forma fisicamente, sereni e ben disposti verso gli altri. Grazie al Sole in posizione favorevole, la voglia di stare in compagnia non vi mancherà, anche se sarete estremamente selettivi nelle vostre frequentazioni, vi divertirete ugualmente. Nel lavoro, la Luna invoglia a mettere urgentemente in pratica alcuni insegnamenti del passato: potranno così tornarvi utili per trovar soluzioni ad alcuni problemi lavorativi che stavano andando avanti da tempo. Marte a favore darà la giusta energia per superare alcuni ostacoli.

Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì, preannunciano un periodo in linea con la normalità. Probabilmente avrete (finalmente!) una svolta positiva nella vostra vita: di cosa potrebbe trattarsi? Non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, qualcosa di bello sta per accadere. Il consiglio del giorno: se imparerete ad andare oltre i problemi ed agli ostacoli, il futuro vi riserverà piacevoli sorprese! Le questioni che vi stanno a cuore andranno affrontare con decisione, mettendo a profitto l’energia che il giorno vi regalerà, con molte rose e poche spine, rendendo il rapporto con il partner sereno ed interessante. Single, imparate ad andare oltre i problemi, alle difficoltà, guardate lontano, vi sentirete subito meglio e più ottimisti.

Così facendo, il futuro vi riserverà sempre piacevoli sorprese. Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese ed apportare degli enormi cambiamenti nel vostro quotidiano grazie all'influsso delle stelle, riuscirete a superare tutti gli ostacoli del momento. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata sicuramente fortunata in campo sentimentale. Dunque un buon momento per (ri)mettersi in gioco anche nei restanti ambiti della vita. Disponibili a rischiare senza timore? Bene. In amore intanto, sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera intima, il che metterà il vostro partner a proprio agio.

È il momento di pianificare la giornata dei vostri sogni, proprio come desiderate e di godervela appieno senza timori. Vi aspettano senz'altro momenti di tranquillità: ottimo l'equilibrio nel rapporto di coppia, semplicemente da godere al massimo, senza preoccuparsi per il futuro. Il consiglio del giorno: organizzate una cena romantica con candele profumate, la magica atmosfera non si farà attendere. Single, potreste incontrare una persona che vi farà cambiare il vostro modo di vedere la vita. Vi insegnerà che valete molto più di quando crediate e che non avrete nulla da invidiare agli altri. Nel lavoro, il cielo della giornata non abbandonerà le vostre ambizioni e favorirà un grande fermento: il positivo influsso astrale potrebbe aiutare la nascita di nuove iniziative.

Voto 9.

Oroscopo 18 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì presume possa arrivare una splendida giornata. Ovviamente in questo caso meritatamente valutata con la prestigiosa posizione 'top del giorno'. A dare questa speciale opportunità, da sfruttare in amore come nel lavoro, l'ottimo quartetto formato da Giove, Saturno, Plutone e Luna, tutti in posizione speculare positiva al 90%. In amore, sotto la protezione della Luna positiva, l'umore sarà eccellente: vi sentirete pieni di vita e di voglia di fare. Sfruttate questo mercoledì come meglio credete, basterà soltanto che vi circondiate delle persone giuste. I rapporti affettivi vi daranno molto e contribuiranno a stabilizzare l’umore e la vostra vita a due.

Single, evitate gli impegni formali, a costo di inventare qualche scusa. Il consiglio del giorno: organizzate qualcosa per voi stessi, senz'altro ritroverete il sorriso e la spensieratezza dei tempi migliori. Nel lavoro, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Largo anche ai progetti futuri, ma ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, perché vi aiuta a crescere nella vostra attività. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata all'insegna della routine. Forse state aspettando qualche buona notizia che tarda ad arrivare. Se così dovesse essere, pazientate, prima o poi qualcosa si muoverà.

Se state cercando qualche cosa di stabile o di meglio su cui fare affidamento, presto potreste avere interessanti conferme a tal senso. In amore, sarete pieni di idee nuove su come migliorare il vostro rapporto. Avrete così intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto con un entusiasmo inarrestabile, regalando al partner il tempo e le vostre coccole. In campo affettivo, periodo perfetto per dare una ripulita al vostro parco amicizie: via tutte quelle persone false e tremendamente ipocrite. Single, in questa giornata avrete tante possibilità per essere più allegri, basterà soltanto seguire l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Nel lavoro, se siete in attesa di novità o di cambiamenti, il giorno vi porterà sicuramente il profumo di risposte incoraggianti.

Il consiglio del giorno: non mettetevi in contrasto con colleghi o, ancor peggio, con chi sta sopra di voi: avrete sicuramente più da perdere che da guadagnare. Avrete la possibilità di ottenere ciò che volete, dovrete però restare sempre con i piedi per terra. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 18 novembre, indica che questa parte della settimana non sarà all'altezza di come molti speravano potesse essere. Decisamente impegnativo questo mercoledì, non c'è che dire. Infatti, per colpa di Marte e Luna in quadratura, il periodo non sarà tra i migliori. Diciamo pure che in molti potreste andare incontro ad un periodaccio. Il consiglio del giorno: oggi e domani non fate assolutamente progetti!

In campo sentimentale, sarà un mercoledì insidioso per quanto riguarda i rapporti personali che potrebbero conoscere momenti critici. Cercate di mantenere la calma, specialmente se in coppia dovessero emergere motivi di disaccordo. Affrontandoli con disponibilità e dolcezza potreste cambiare le carte in tavola. Single, sarà un giorno strano questo: fortemente romantico per alcuni, decisamente irrequieto per altri. Proverete sensazioni inconsuete che vi distrarranno e vi affascineranno nello stesso tempo. Nel lavoro, non sarà il caso di tenersi dentro un dubbio che vi tormenta da molto tempo. Affrontate la questione senza esitare, rivolgendovi a chi potrà risolvere il dilemma. Accettate con maturità una critica costruttiva. Voto 6.

