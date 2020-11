L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2020 è arrivato, pronto a rivelare le previsioni, i voti e la classifica della nuova settimana. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati? Per i prossimi sette giorni a portare la corona di segno "top" saranno gli amici Acquario (voto 10), sostenuti al meglio dall'arrivo della Luna nel segno. Non da meno risulteranno i nati in Pesci (voto 9), tallonati a breve istanza da coloro dello Scorpione (voto 8), entrambi guidati con sapienza da stelle decisamente molto amichevoli. Per quanto concerne i simboli astrali preventivati in periodo discreto, occhi puntati verso i nati in Sagittario (voto 7) e Capricorno (voto 7).

Infine, visto il cielo astrologico poco performante, la pagella della sufficienza è stata affibbiata al segno della Bilancia (voto 6).

In merito ai transiti astrali del periodo, da segnalare tre cambi di settore da parte della Luna e due nuovi transiti planetari che andremo immediatamente a svelare. La Luna i prossimi sette giorni sarà presente in Capricorno, a metà periodo in Acquario e poi nel finale in Pesci. Riguardo invece gli imminenti transiti planetari, sabato 21 novembre osserveremo l'ingresso del Sole in Sagittario e, sempre nel medesimo giorno, Venere in Scorpione.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni astrologiche da lunedì 16 a domenica 22 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana, per voi del segno si prevede all'insegna della semplice attesa. Vietato fare "gli eroi": basterà che usiate il cervello e tanta calma questo prossimo venerdì 20 novembre, segnato con tre stelle da "sottotono".

Soprattutto da tenere bene a vista la giornata di sabato 21 novembre, in questo caso valutata con la spunta del "ko". Il resto sarà (quasi) un passeggiata: lunedì 16 e martedì 17 sono previste le cinque stelle della buona sorte, mentre invece a quattro stelle sono indicati mercoledì 18, giovedì 19 e domenica 22 del mese.

La classifica a stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 16, martedì 17;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19, domenica 22;

★★★ venerdì 20 novembre;

★★ sabato 21 novembre 2020.

♏ Scorpione: voto 8. Nel periodo dal 16 al 22 novembre la situazione generale vedrà un deciso aumento della fiducia altrui nei vostri confronti, nonché in taluni casi l'arrivo di buone notizie sicuramente inattese. Quasi tutta la settimana sarà "coccolata" dall'ingresso di Venere nel segno. L'agognato pianeta dell'amore e dei buoni sentimenti, quindi, arriverà giovedì 19 novembre portando in dono le ottime cinque stelle della buona sorte. Periodo considerato con positive cinque stelle anche per le giornate di sabato 21 e domenica 22.

Buoni a sufficienza per eventuali nuove esperienze in campo sentimentale, mercoledì 18 e venerdì 20, valutati con quattro stelle. Uniche giornate, non diciamo da temere, ma da stare con le "antennine dritte", saranno quelle di martedì 17 e di giovedì 16 novembre: questo periodo sarà d'impaccio ad alcune situazioni aperte, in via di definizione.

La tabella riepilogativa, giorno per giorno:

★★★★★ giovedì 19, sabato 21 (Venere nel segno), domenica 22;

★★★★ mercoledì 18, venerdì 20;

★★★ martedì 17 novembre;

★★ giovedì 16 novembre 2020.

♐ Sagittario: voto 7. Una settimana abbastanza convincente, soprattutto in campo economico per quanto concerne il periodo 16-22 novembre. Sicuramente andrà molto bene la giornata di sabato 21 novembre, in cui potrete assaporare la gioia di essere al centro dell'attenzione, Infatti, l'arrivo del Sole nel segno porterà tanta stabilità affettiva sottolineata dalla meritata "top del giorno".

Invece lunedì 16 e domenica 22 porteranno cinque stelle e tanta voglia di scoprire qualcosa di nuovo (eccitante?). Nel corso del periodo cadente nei giorni di martedì e venerdì potreste cambiare un punto di vista: merito delle quattro stelline? Riposatevi mercoledì 18 novembre: tre stelle non saranno d'aiuto. Dormite il più possibile e non fate nulla di impegnativo, invece, giovedì 19: due stelle porteranno un pessimo "ko"!

Il risultato astrologico condensato nelle stelline della settimana:

Top del giorno sabato 21 novembre - Sole nel segno;

sabato 21 novembre - Sole nel segno; ★★★★★ lunedì 16, domenica 22;

★★★★ martedì 17, venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 novembre;

★★ giovedì 19 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Le previsioni risultanti dall'oroscopo dicono che i prossimi sette giorni non inizieranno bene e finiranno con il punto interrogativo. Invece la parte complessiva da martedì a venerdì andrà molto meglio con giornate anche super-fortunate. Iniziamo con le tre giornate considerate migliori in assoluto: martedì 17 novembre convergenze astrali favorevoli (Luna nel segno) regaleranno a voi nativi la posizione "top del giorno". Ottime da sfruttare in diversi ambiti, mercoledì 18 e giovedì 19, entrambe portatrici delle ottime cinque stelline dei giorni fortunati. Abbastanza favorevole è previsto il periodo compreso da venerdì 20 e sabato 21, segnati da quattro stelline. Giorno decisamente da tenere sotto controllo, lunedì 16, considerato "sottotono; decisamente peggiore intanto quello relativo a domenica, periodo "no" considerato con le due stelle del "ko".

La classifica a stelline di competenza del Capricorno:

Top del giorno martedì 17 novembre - Luna nel segno;

martedì 17 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 18, giovedì 19;

★★★★ venerdì 20, sabato 21;

★★★ lunedì 16 novembre;

★★ domenica 22 novembre 2020.

♒ Acquario: voto 10. Se è vero che l'Astrologia difficilmente sbaglia, questo giovedì 19 novembre potrebbe dare davvero uno splendido "buongiorno": le stelle infatti hanno riservato per tale data una meravigliosa "top del giorno" grazie ad un evento davvero speciale. Curiosi di sapere, vero? Ebbene, proprio a metà settimana nel vostro settore entrerà la Luna: iniziate pure a gongolare. Altrettanto buone, targate con splendide 5 stelline, anche quelle di martedì 17, mercoledì 18, venerdì 20 novembre: saranno favoriti sia i rapporti sentimentali che di lavoro.

Scendendo un po' di tono, passiamo a declamare quelle giornate definite "normali": pertanto, corredate da quattro stelle risulteranno lunedì 16, sabato 21 e domenica 22.

A voi il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

Top del giorno giovedì 19 novembre - Luna nel segno;

giovedì 19 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18, venerdì 20;

★★★★ lunedì 16, sabato 21, domenica 22.

♓ Pesci: voto 9. Si prevede una settimana più che ottima, quasi al pari del segno additato come migliore in assoluto che sappiamo essere quello dell'Acquario. Da tenere sotto osservazione solo mercoledì 18, vista come giornata "sottotono", per il resto sarà quasi come fare una passeggiata allegra e spensierata. Da tenere presente tra le giornate migliori senz'altro quella di domenica, avvalorata dalla presenza della Luna nel segno.

Tra le altre giornate da sfruttare in amore e nel lavoro, di certo potrete contare sul massimo supporto degli astri lunedì 16, venerdì 20 e sabato 21, tutte indicate a cinque stelle. Discrete invece, quindi assolutamente non negative, martedì e giovedì, in questo caso sottolineate come periodi normali.

La scala dei valori espressa dalle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 22 novembre - Luna nel segno;

domenica 22 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 16, venerdì 20 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, giovedì 19;

★★★ mercoledì 18 novembre 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nostra seguitissima classifica della settimana riguardante il periodo da lunedì 16 a domenica 22 novembre è arrivato. Diciamo subito che il segno al "top" per la prossima settimana, sarà l'Acquario: allo splendido segno di Aria arriveranno i benefici influssi generati dalla Luna, presente nel segno giovedì 19 novembre.

Ottimo periodo anche per gli amici dei Pesci, dei Gemelli e dello Scorpione, tutti presenti nella zona alta della classifica. La parte mediana della scaletta settimanale, invece, vede ben quattro segni appaiati: Cancro, Leone, Sagittario e Capricorno. Gli ultimi due posti in classifica, a questo giro, interessano quattro segni: Ariete, Toro, Bilancia e Vergine.

La classifica settimanale:

1° Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Pesci, voto 9;

3° Gemelli e Scorpione, voto 8;

4° Cancro, Leone, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° Ariete, Toro e Bilancia, voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il rendiconto settimanale interessante l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2020, nel contesto incentrato sulla terza settimana del mese corrente termina qua.

L'invito è di non mancare il prossimo incontro con le previsioni, nonché la classifica stelline giornaliera che verterà sul lasso temporale intercorrente tra il 23 e il 29 del corrente mese.