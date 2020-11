L'Oroscopo del giorno 18 novembre è arrivato, pregno di novità gradite e meno in merito a questo mercoledì. L'astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza in primis i segni più fortunati del giorno e poi gli altri a seguire. Vediamo di dare una breve anteprima su chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, avrà il piacere di poter contare su astri affabili e di parte. In primo piano le predizioni sulla giornata del prossimo mercoledì: curiosi di dare un nome al segno declamato dalle stelle al "top del giorno"? Bene, senza indugio iniziamo a mettere in bella mostra Capricorno e Acquario: il favoloso segno di Terra potrà contare sul positivo supporto della luna nel segno, mentre il simbolo di Aria avrà a favore Sole e Mercurio, entrambi complessivamente positivi al 98%.

Sotto la sufficienza, intanto, sempre secondo gli ultimi studi estrapolati sull'Astrologia giornaliera, Sagittario e Pesci, ambedue preventivati con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Delusi? Certamente una parte dei lettori lo sarà di certo, pertanto a quest'ultimi diciamo di stare tranquilli. E per dirla con parole sagge: "Solo a una cosa non c'è rimedio!", una soluzione si trova sempre.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 18 novembre

Pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 18 novembre? Ecco come sono state distribuite le stelline giornaliere, ovviamente partendo dal migliore in assoluto fino alla "coda", quest'oggi rappresentata da un simbolo di Terra e uno di Aria.

Iniziamo pure con la scaletta giornaliera analizzando il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Sagittario, Pesci;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 18 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Si preannuncia un mercoledì non troppo facile da portare a termine, anche se per la maggior parte avrà i contorni della giornata positiva. In amore ci saranno scelte importanti da prendere entro i prossimi due o tre giorni. In alcuni casi il rapporto sentimentale potrebbe mancare qualche colpo: primi timidi segni di crisi?

Se fosse davvero così, il 50% della colpa sarà da attribuire a voi stessi: lavorare più ore del necessario oppure dedicate poco tempo ai sentimenti e alla persona amata. Cercate di invertire la rotta finché siete in tempo... Il consiglio del giorno: fate in modo che qualcosa cambi nella vostra vita e nelle vostre giornate. Anche se qualcosa di piccolo sta già nell'aria, pronto per iniziare, dategli pure un bella "spintarella". Se non altro eviterete che vita di coppia diventi piatta. Single, troverete un buona compagnia tra gli amici che frequentate da sempre: sappiate che "da cosa potrebbe nascere cosa", dunque approfittate. In campo professionale dovreste cercare di mettervi un po' di più in evidenza cercando di rafforzare la vostra posizione agli occhi del diretto superiore.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano una giornata di metà settimana abbastanza buona. In amore, cercate di comprendere che, per essere felici, non è sempre necessario fare qualcosa di eclatante. A volte basta anche solo un piccolo gesto, purché arrivi dal cuore. Il vostro sorriso può essere una potentissima "bacchetta magica", alla pari di un'abbraccio inatteso: ogni tanto, per non dire spesso, fatelo, senz'altro vi semplificherà la vita. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Single, riuscirete a mantenervi attivi su tutti i fronti, avrete un crescendo di attenzioni e di grande sensualità.

In molti sarete pronti a vivere serenamente questa nuova giornata. Saranno numerose le occasioni che busseranno alla porta del vostro cuore, il quale dovrà essere pronto e in grado di riconoscere quelle giuste. Nel lavoro, ottimo periodo, indicato per promuovere nuove iniziative e nuovi contatti. Il consiglio del giorno: non fossilizzatevi su interessi e abitudini scontate ma diversificate. Con metodo ed impegno raggiungerete mete gratificanti. Voto 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del 18 novembre al Sagittario indica che il prossimo mercoledì potrebbe riservare poche chance in quanto valutato "sottotono". In questo caso l'Astrologia consiglia di stare un po' calmi, soprattutto in amore.

Il consiglio del giorno: è il momento di attribuire la giusta importanza alle cose che veramente contano! Parlando di buoni sentimenti, è giunta l’ora di tenere i piedi ben ancorati a terra e di cercare quella stabilità che manca. Il periodo porterà ad avere un po' di confusione e instabilità: siate più pazienti con la vostra metà evitando di prendere decisioni affrettate. Single, avete bisogno di un periodo di profonda riflessione sul vostro passato. Cercate di meditare gli errori commessi qualche tempo addietro in modo da individuare le ragioni dei vostri insuccessi amorosi. Riflettete. Nel lavoro, il periodo è previsto decisamente in stallo. Una battuta d’arresto potrebbe impensierire alcuni di voi, ma non sarà affatto il caso di preoccuparsi perché dovrebbe trattarsi di un fermo momentaneo.

Comunque prudenza. Voto 7.

Oroscopo di mercoledì 18 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo di domani predice l'arrivo di una giornata splendida, da vivere a pieno ritmo. Certamente potrete puntare tutto sulle buone stelle, in linea di massima a vostra disposizione in questo giro di boa settimanale. In amore, vivrete momenti splendidi: se state godendo i frutti da una bella storia sentimentale, sentirete di appartenere alla persona amata senza riserve, a prova di qualsiasi tentazione. In coppia, se avete un legame solido, basato su un sentimento d’amore sincero, non avrete nulla da temere, anzi, rinnoverete il vostro rapporto magari con un nuovo progetto di vita insieme.

Single, non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure un po' "piccantine", ci sono parecchie tentazioni in vista. Nel lavoro, si invita ad avere fiducia: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati da chi sapete. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano la presenza di una giornata al "top", probabilmente molto speciale. Nella giornata di domani dunque, a settimana giunta a metà, avrete tanta voglia di espandere le vostre conoscenze sia in campo affettivo che in quello puramente professionale.

In amore, se avete voglia di dare alla vostra vita quella svolta chiamata "matrimonio", fate pure, gli astri sono pronti a dare la loro benedizione. Tra oggi e soprattutto domani vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e belle novità. In amore, troverete finalmente il tempo giusto da dedicare a chi vi sta accanto. Single, pensate di aver trovato finalmente la dolce metà? In caso di incertezza, interrogate pure il vostro amato cuore, riceverete la risposta. Nel lavoro, vi sentirete fiduciosi e disponibili: troverete finalmente la forza e l’entusiasmo necessario per dare vita ad uno di quei mille progetti che vi frullano da sempre nella testa. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 18 novembre, indica che gran parte del periodo potrebbe dover sottostare ai dettami impegnativi generati da veri e propri momenti "sottotono". La raccomandazione generale è quella di non oltrepassare certi limiti, soprattutto in amore. Sappiate mettere in primo piano una certa "delicatezza" nei rapporti affettivi, cercando di allentare ogni possibile fonte di contrasto. In coppia, potreste aver voglia di amare ma non sopportare affatto la persona che vi sta vicino: a voi capita spesso questo sentimento? Se fosse davvero così, calmatevi, non è davvero colpa vostra ma tutto dipende dalle varie situazioni della vita. Forse, molto presto sarete messi alla prova...

Il consiglio del giorno: state sereni, fidatevi solo del vostro cuore. Single, la necessità di doversi adattare sempre a diverse situazioni non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per voi del segno. Nel lavoro invece, piccola chance in più, comunque poca cosa. Diciamo che potreste rimettere qualcosa di importante in discussione, tipo un affare o un progetto già avviato. Voto 7.