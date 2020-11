Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 26 novembre con l'Oroscopo e le stelle su salute, lavoro e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore se c'è stato una allontanamento è normale non volersi rimettere in gioco in questo momento. Fortunatamente, se avete chiuso una storia, si potrà recuperare a breve. Nel lavoro giornata più propositiva, una nuova proposta potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Toro: per i sentimenti le ultime giornate di novembre potrebbero portare qualche calo. Nel lavoro qualcosa è possibile che non vada come vorreste.

Gemelli: a livello amoroso Venere non è più in aspetto positivo per questo motivo è possibile fare delle revisioni in alcune storie.

Nel lavoro meglio prendere tutto con calma.

Cancro: in amore Venere torna positiva ma comunque potrebbe esserci qualche indecisione in una storia. A livello lavorativo vi sentite stanchi ma avrete la possibilità di risolvere un problema nel corso delle prossime settimane.

Leone: per i sentimenti, con luna e sole e favorevoli, si potrà recuperare un rapporto incrinato. Nel lavoro è importante portare avanti le vostre scelte, non dovrete però fare le cose con una certa fretta.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale emozioni positive in amore, c'è maggiore energia per voi. Nel lavoro Giove continua un transito favorevole e questo potrà aiutare i nuovi progetti.

Bilancia: a livello sentimentale cercate di ritrovare un po' di tranquillità in una storia, ma agite con cautela prima di prendere decisioni importanti. A livello lavorativo ci sarà un momento di stanchezza da dover superare.

Scorpione: in amore le stelle non sono dalla vostra parte, il prossimo fine settimana potrebbe portare qualche momento di tensione.

Nel lavoro meglio evitare di fare troppo in questo momento, alcuni sono anche stanchi di portare avanti sempre le stesse cose.

Sagittario: in amore con la luna in aspetto positivo si potranno vivere emozioni particolari. Nel lavoro il recupero è dietro l'angolo, chi ha un'attività al momento potrebbe sentirsi nervoso.

Capricorno: i nati sotto questo segno zodiacale devono cercare di vivere con serenità una storia, anche se la luna è dissonante in questo momento. Nel lavoro meglio evitare di fare scelte azzardate, la situazione migliorerà con la fine dell'anno.

Acquario: per i sentimenti ci si avvicina un fine settimana che porterà alcune discussioni. Alcuni sono distratti per questo motivo non danno abbastanza spazio di una storia. A livello lavorativo meglio fare tutto con calma.

Pesci: in amore situazione intrigante anche per le relazioni che nascono all'improvviso. Avete una buona forza. Nel lavoro non si esclude l'arrivo di una buona notizia.