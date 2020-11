L'Oroscopo del giorno svela le previsioni zodiacali del 27 novembre 2020. Ad essere valutati come al solito in questa sede, i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In questo caso, analisi approfondite in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di scoprire se la giornata di venerdì sporterà fortuna o problemi al vostro segno zodiacale? Diciamo che vi sono ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione e Sagittario, valutati alla pari con le cinque stelle della buona sorte.

Invece, periodo poco positivo per gli appartenenti a Pesci e Acquario, valutati nel periodo rispettivamente con la spunta relativa al "sottotono" e al "ko". Iniziamo a togliere il velo dalla scaletta con le stelline per poi passare a valutare l'oroscopo quotidiano segno per segno.

La classifica interessante la giornata di venerdì 27 novembre è pronta a ricevere l'ok o il non ok da parte vostra. Come al solito, a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesissima scala di valori espressa dalle stelline segno per segno. Ovviamente la prima posizione è tutta riservata a Bilancia, Scorpione e Sagittario, con il segno del Capricorno ugualmente in giornata positiva ma valutato a quattro stelle.

Ansiosi di scoprire gli altri segni?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Acquario.

Previsioni del giorno 27 novembre per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Una giornata piacevole vi attende al varco, sarà davvero così? Senza dubbio questo è il senso: si prevede infatti un periodo molto tranquillo, tutto impostato sulla serenità e sul buon dialogo soprattutto con le persone del vostro giro. Le predizioni di giovedì, visto il cielo astrale di vostra competenza molto allettante, invitano a osare qualcosina di più in amore.

La fantasia non vi manca e nemmeno i mezzi per mettervi all’opera. Dunque non aspettate il segnale d’inizio per rimboccarvi le maniche! Se single, non dovete adagiarvi sulle conquiste fatte, o potreste miseramente perderle: sotto con una ventata passionale di puro romanticismo. Nel lavoro infine, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete. Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Il prossimo venerdì partirà ed evolverà a massima positività, dando a questa parte della settimana vigore e spirito giusti. Con l’apporto fantasioso di una persona amica sopperirete alle difficoltà o incomprensioni che dovessero arrivare nel periodo.

Meglio avere sempre pronta una buona battuta per sdrammatizzare, magari però non troppo tagliente... Avventure e momenti piacevoli potrebbero essere all'ordine del giorno, ovviamente da condividere con il partner. State certi che la persona amata si lascerà trasportare nel vostro mondo eccitante e variopinto senza batter ciglio. Single, nel timore di esporvi troppo alla luce del sole, state forse perdendo la meravigliosa occasione di potervi sentire amati o desiderati (da chi sapete). Gli astri invitano a fare voi la prima mossa. Nel lavoro, sarete zelanti, abili a prendere contatto con nuove opportunità. Voto 9-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 27 novembre al Sagittario indica questa parte della settimana più che ottima.

Infatti il periodo è stato valutato con le splendide cinque stelle indicanti i periodi "top". In tanti avvertirete il rinascere di un’energia nuova che farà da dinamo alle questioni d’amore e alle attività fisiche: Venere e Marte entrano nel segno. Venere, regina della passione pura con la Luna regina dell'amore si uniranno al Sole ne segno, promettendo un periodo davvero straordinario sotto il profilo sentimentale/affettivo. Avrete la sicurezza di essere compresi e apprezzati completamente dall’amato partner, e questo è tra le cose che più contano nella vita. Nel lavoro infine, illuminato da una felice intuizione un progetto accantonato si potrebbe ripresentare a voi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.

Voto 9.

Oroscopo di venerdì 27 novembre per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Partirà bene e poi chiuderà nella più sobria delle normalità questo venerdì di fine settimana, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente, in questi giorni molti di voi nativi state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare: a breve arriveranno grosse novità. Periodo straordinario pertanto anche per i sentimenti. Le coppie di vecchia data sfuggiranno al rischio routine e le nuove consolideranno definitivamente la loro unione.

Se single poi, troverete anche un modo eccezionale per interagire in maniera costruttiva e convincente con gli altri: preparatevi a fare una conquista o una nuova "stuzzicante" amicizia... Nel lavoro, per concludere: non abbattetevi di fronte a qualche problema (si presenterà sicuramente). Diciamo che quelli che sembrano insolubili si riveleranno più che risolvibili, in modo semplice ed automatico. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". Cosa fare e come comportarsi dunque? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza.

Parlando di sentimenti, le nuvole nel vostro cielo ci sono, è vero, ma non potranno offuscare del tutto i raggi del Sole che, comunque, continuerà a risplendere sempre più luminoso. Se siete single, riuscirete a mettere al suo posto una persona chiacchierona e boriosa che pensava di prendervi in giro. Accettate di frequentare solo gente che coltiva i vostri stessi interessi creativi e spirituali. Ne trarrete graditi riconoscimenti e gratificazioni. Nel lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 27 novembre, predice che sarà decisamente un periodo propizio per il cosiddetto "riposo in branda" (nel senso che meno farete in questo giorno e meno rischi correrete).

In questo caso, le predizioni giornaliere vedono poco soddisfacente questa parte della settimana: in molti potreste arrivare a sera con il respiro abbastanza tirato, soprattutto in merito agli affetti e ai sentimenti in generale. In amore, stenterete a padroneggiare il linguaggio delle emozioni andando sempre (troppo) in fretta dritti al sodo: calma, la frenesia di cogliere attimi fugaci potrebbe far sortire effetti contrari. Single, certi vostri improvvisi cambiamenti di umore non faranno di sicuro piacere alla persona che portate nel cuore: già indispettita dalle vostre latitanze mentali e fisiche, quest'ultima non potrebbe reggere a lungo, sappiatelo. Nel lavoro, per chiudere, potrebbero nascere contrattempi da certe situazioni al momento fuori controllo.

Tranquilli, scaldate pure "i motori", prima o poi qualcuno arriverà a tirarvi fuori dai guai. Voto 7.