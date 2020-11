Sabato 28 e domenica 29 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove staziona Urano) ai Gemelli (dove transita il Nodo Lunare), nel frattempo Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci.

Giove, Plutone e Saturno proseguiranno il domicilio in Capricorno, così come Venere con Mercurio permarranno in Scorpione. Infine, Marte rimarrà nel segno dell'Ariete, così come il Sole resterà stabile in Sagittario.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Scorpione e Pesci, meno conciliante per Capricorno e Toro.

Ariete risparmiatore

Ariete: risparmiatori. In queste due giornate l'obiettivo primario dei nati Ariete potrebbe essere il risparmio, principalmente perché così facendo potranno indirizzare tali denari in spese per la propria dimora, come tinteggiare le pareti o acquistare nuovi oggetti d'arredo.

Toro: distrazioni. Venere, Mercurio e Nettuno d'Acqua parranno mettersi d'impegno per appannare idee ed intenti dei nati Toro durante questo weekend, rendendoli inclini a qualche distrazione in ambito professionale, in cui sarebbe meglio riposare.

Gemelli: imbronciati. Escludendo la briosa serata domenicale, il resto del fine settimana non sarà particolarmente frizzante per il primo segno d'Acqua, anzi i nativi saranno spesso giù di corda e poco vogliosi di mettersi in moto.

Cancro: curiosi. Il transito mercuriale flirterà con duetto Plutone-Giove in settima casa, e ciò potrebbe rendere i nativi particolarmente curiosi in queste 48. Tale spiccata curiosità li spingerà ad addentrarsi in nuovi settori, con alte probabilità di rispolverare vecchi talenti che parevano sopiti.

Domenica in pole position per il Leone

Leone: domenica in pole position. Il weekend avrà buone chance di iniziare con una giornata routinaria nel settore lavorativo, per proseguire invece con una domenica decisamente più scanzonata, nella quale il secondo segno di Fuoco potrà divertirsi insieme alla propria cerchia amicale.

Vergine: sabato top. Nella giornata di sabato, la seconda decade del segno risulterà presumibilmente la favorita, in quanto potrà concedersi l'acquisto di un oggetto adocchiato settimane prima, senza porre troppa attenzione al costo. Domenica da bollino rosso: sarà bene non proferire parola in coppia.

Bilancia: taciturni. Malgrado ai nati Bilancia in queste due giornate non sfuggiranno alcune manchevolezze della mezza mela, gli stessi eviteranno di parlarne con la controparte, preferendo restare in silenzio. Rinviare tali pruriginosi dialoghi, però, potrebbe rivelarsi un arma a doppio taglio nel menàge amoroso.

Scorpione: lavoro a gonfie vele. Col sostegno del duetto Venere-Mercurio, i nati Scorpione non faranno molto caso alla Luna opposta in questo weekend, in cui il bottino finanziario dei liberi professionisti risulterà particolarmente florido.

Sagittario sincero

Sagittario: sinceri. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali di casa Sagittario in questo weekend, nel quale i nativi risulteranno spiccatamente schietti con la mezza mela, che si stranirà non poco delle loro affermazioni al vetriolo.

Attenzione dal tardo pomeriggio domenicale, quando la Luna diverrà opposta ed il partner, oramai esausto, potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

Capricorno: provocazioni. Nell'ambiente di lavoro in queste due giornate i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, alle prese con dei colleghi che si divertiranno nel provocarli in diversi modi, ma reagire in ugual maniera sarebbe un errore da evitare assolutamente.

Acquario: revisioni. Il percorso esistenziale dei nativi durante gli ultimi mesi ha risentito di diverse osticità planetarie, e questo fine settimana avrà buone chance di risultare ideale per riflettere su ciò in totale solitudine, non lasciandosi condizionare da pareri supplementari.

Pesci: flirt. Grazie ad un eloquio ed un fascino al top, i nati Pesci riusciranno probabilmente a trasformare una semplice conoscenza affettiva in splendidi flirt invernali, in special modo domenica quando il Luminare notturno si dirigerà verso il segno dei Gemelli.