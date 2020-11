Una nuova giornata è in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà giovedì 5 novembre, con le previsioni e l'Oroscopo su lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 5 novembre

Ariete: in campo lavorativo in questa giornata bisognerà trovare delle soluzioni ad alcune problematiche che vi disturbano da qualche tempo. In amore vi sentite, invece, particolarmente stanchi. Le storie nate da poco potrebbero dover passare un periodo di verifica.

Toro: in campo sentimentale potrete dare qualcosa in più alla persona che amate, non mostratevi ostili. Nel lavoro è una fase di recupero, alcuni progetti potrebbero però non andare a buon fine e portare quindi a dei rallentamenti.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale, la giornata di giovedì 5 novembre in campo amoroso sarà caratterizzata da possibili discussioni. Nel lavoro potrete fare degli incontri importanti per avanzare dei nuovi progetti.

Cancro: in questa giornata potreste sentirvi particolarmente stanchi nel lavoro, cercate di essere prudenti. A livello amoroso la Luna transita nel segno, non sarà semplice rimanere tranquilli.

Leone: momento positivo in campo sentimentale, potrete fare anche degli incontri importanti. Nel lavoro è importante che riflettiate prima di agire.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da una Luna favorevole, è il momento giusto per capire quali scelte fare.

Nel lavoro è un buon momento, fatevi valere.

Astrologia giornaliera per i segni zodiacali

Bilancia: è un periodo un po' particolare in campo sentimentale, alcune emozioni talvolta non riuscite a comprenderle. Nel lavoro sono possibili dei dubbi, è difficile che arrivino le risposte sperate.

Scorpione: la Luna favorevole regala un bel momento per le relazioni, sono possibili incontri.

In campo lavorativo chi desidera portare avanti un progetto, potrà farlo a partire da queste ore.

Sagittario: nuovi incontri in campo amoroso, la giornata sarà particolarmente interessante. A livello professionale sono possibili sviluppi riguardo a dei progetti.

Capricorno: nel lavoro potrebbero esserci troppe complicazioni da gestire, sembrate nervosi.

In amore - con la Luna in opposizione - state vivendo un periodo di confusione.

Acquario: momento interessante per i sentimenti, è inutile riflettere su ciò che riguarda il passato, ma è meglio pensare al presente. Nel lavoro sono in arrivo le occasioni interessanti che potrete sfruttare nei prossimi mesi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da buone notizie in campo professionale. A livello di salute la situazione è stabile, ma potreste risentire di un po' di stress. In amore cercate di non fare confusione.