L'Oroscopo di domani 6 novembre, porta in primo piano la giornata relativa al prossimo venerdì. In analisi in questa sede, come sempre, i simboli astrali interessanti la prima tranche zodiacale. Curiosi di scoprire tra questi chi avrà il generoso supporto delle stelle? Certamente domani, come del resto anticipato dal titolo d'apertura, sarà un gran giorno per coloro appartenenti al segno del Cancro, nel frangente primi in classifica con cinque stelle insieme agli amici Leone. Invece a soffrire un po' di più il periodo rispetto a tutti gli altri saranno coloro nativi della Vergine (periodo sottotono) e quelli dell'Ariete (giornata da ko).

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di venerdì 6 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 6 novembre

Riguardo al prossimo venerdì, gli astri annunciano poche novità di rilievo, ma decisamente di ottima fattura. Una di queste è senz'altro l'avvicinamento della Luna al comparto del Leone, attualmente presente in Cancro. Pertanto la "musa dei poeti" è già pronta a dare supporto in campo sentimentale. Alla luce di quanto specificato, la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 6 novembre 2020 svela ben quattro segni preventivati in positivo per il giorno 6.

Andiamo pure a dare conferma o smentita analizzando il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 6 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo di domani 6 novembre al segno dell'Ariete indica una giornata non certo come da tanti di voi sperato: con il Pianeta Venere direttamente in opposizione al vostro Marte, non si va da nessuna parte!

Suggerito, per non invitare espressamente, che sarebbe opportuno prendere un buon libro tra le mani e godersi fino in fondo le gioie della solitudine. In amore, non riuscirete a controllare molto bene la sfera emotiva che oggi si presenterà particolarmente mutevole. Prendetevi del tempo, perché un rapporto di coppia perfetto come il vostro, senza impegno da entrambi le parti, potrebbe trasformarsi in un batter d'occhio in uno poco interessante.

Single, le stelle non avranno il fulgore o la brillantezza che strega ed incanta, perciò vi lasceranno in un angolo a pensare. Sarete così stimolati a fare cose nuove, cercare persone diverse e luoghi ancora da scoprire. Nel lavoro invece, qualcuno (che potete già immaginare) vi volterà completamente le spalle: prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi che vorreste raggiugere. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano una giornata semplice, certamente poco lineare, comunque senza quegli ingovernabili alti e bassi fonte di stress e nervosismo. Come si evince dal cielo astrale di vostra competenza, non mancheranno minime soddisfazioni in campo interpersonale: in famiglia, repentini cambiamenti potrebbero cogliervi impreparati.

In amore, guardate con maggior fiducia questa giornata perché potrebbe essere allietata da una ritrovata buona intesa. A fare da apripista, una intrigante attrazione fisica con la persona amata: davvero "roba dei dolci vecchi tempi...". Riuscirete così ad essere sempre in armonia sia con il partner che con le persone che vi stanno accanto. Single, buone notizie per il cuore: una questione amorosa che vi angustiava da tempo dovrebbe risolversi bene. Altresì, per qualche altro nativo, un incontro potrebbe riempire una dolorosa solitudine che vi circonda da tempo: in entrambi i casi, ritroverete la serenità affettiva. Nel lavoro, ci saranno delle buone premesse per lanciarsi nell'arena professionale con rinnovata fiducia.

Basterà un niente per segnare punti a vostro favore e riempire le vostre giornate di tanta soddisfazione. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice un venerdì abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatico e poco reattivo alle vostre attese. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata: una decisione dettata dal buonsenso sarà la benvenuta. In amore, darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente e questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. In serata le stelle porteranno un pizzico di malizia e tanta fortuna, così non vi sarà difficile trovare una persona disposta a soddisfare quella voglia d'amare che avete nel cuore.

Single, la vostra vita sociale ha bisogno di una significativa svolta, dunque oltre a ritagliare del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare con nuove amicizie o magari rinnovare qualcuna di vecchia data. Nel lavoro, le stelle vi renderanno eccezionalmente brillanti e socievoli. Sarete così vivaci, dotati uno spirito effervescente, ispirati al punto di mettere in pratica un ambizioso progetto. Voto 8.

L'oroscopo di venerdì 6 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì predice che partirà con un ottimo sprint il periodo, pronto a dare una marcia in più a questa parte terminale della settimana. Ovviamente si raccomanda di non lasciare che il nervosismo comprometta i rapporti con le persone.

Meglio essere determinati e pronti ad agire anziché rimanere passivi a guardare "alla finestra". In campo amoroso vi mostrerete disponibili a rispondere positivamente a qualunque desiderio della persona amata. La sincerità vi permetterà di chiarire alcuni argomenti che avevano creato problemi nel vostro rapporto di coppia, rendendovi finalmente più rilassati. Single, in questa giornata potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore non sarà deciso questo venerdì, comunque potrebbe nascere qualcosa di importante. Quindi sarebbe il caso di approfittarne, perché qualcuno potrebbe bussare già da domani al vostro cuore... Nel lavoro, sarete molto presi dalla vostra attività risultando anche molto soddisfatti di quello che andrete a fare.

Sarà senza dubbio un momento davvero privilegiato: sappiate apprezzarlo come merita. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata piacevole. Senza dubbio questo è il senso: si prevede, infatti, un periodo tranquillo, tutto impostato sulla serenità e sulla buona sorte. A migliorare ulteriormente la bontà della giornata, gli ascendenti: sarà come aver fatto un "13" se il vostro è del Cancro o della Bilancia. Infatti, quest'ultimi sapranno aggiungere al periodo una nota romantica e qualche malizia che allieterà il clima generale. In amore, l'avvicinamento al segno della Luna, per ora presente in Cancro, porterà con sé una carica di positività e romanticismo.

Sentirete gli effetti della sua influenza, sarà un bel crescendo di emozioni positive. Anche l'umore sarà buono ed i sentimenti avranno un grande spazio: potrete così affrontare ogni cosa con il sorriso in volto e rendere felice il vostro partner. Single, la Luna darà un'impronta di freschezza al vostro segno ed alla vostra personalità. In effetti, sarete pronti a modificare qualcosa, come certe vostre abitudini ad esempio, anche a costo di doversi trasferire lontano magari per inseguire l'anima gemella. Nel lavoro, il giorno è quello giusto per trovare soluzioni a nuovi problemi o per rimediare agli errori del passato. Gettate tranquillamente le basi per un'iniziativa che avrà tutte le carte in regola per consolidare la vostra posizione professionale.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 6 novembre, prevede che partirà un po' in affanno il periodo per poi riprendersi quasi in extremis a fine pomeriggio/sera regalando sufficienza piena. Sinceramente toccherà a voi prendere in mano le redini delle situazioni a rischio, stimolando soluzioni o azioni correttive, tassativamente in maniera dolce, senza voler strafare ad ogni costo soprattutto. In campo sentimentale, se in questo momento non riuscite proprio ad accettare alcune situazioni all'interno del rapporto di coppia, la cosa migliore da fare è quella di mettere subito tutto in chiaro. Non permettere che incomprensioni infondate minaccino la serenità della coppia.

Usate il dialogo per risolvere situazioni scomode, vedrete che tutto si sistemerà. Single, non vi converrà affatto raccontare bugie, perché come sempre hanno le gambe corte e potreste essere scoperti... L'influenza di Nettuno parzialmente positivo suggerisce di tenersi in contatto con persone affabili. Intanto evitate di nascondervi dietro inutili scuse magari per evitare qualcuno che non sopportate: siate schietti e diretti! Nel lavoro, gli astri invitano alla prudenza. Sconsigliate eventuali scelte affrettate: una eccessiva impetuosità potrebbe portare a scelte errate. Rinviate a momenti migliori qualsiasi decisione importante. Voto 7.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.