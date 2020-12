La programmazione de Il Paradiso delle Signore riprenderà lunedì 4 gennaio 2021, come di consueto, alle 15:55 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni della puntata di giovedì 7 gennaio raccontano che Arturo Bergamini proporrà ad Umberto Guarnieri un affare in cui era immischiato Achille Ravasi, mentre Salvatore fremerà per aver scoperto che la sua lettera indirizzata a Gabriella, in realtà, non è mai stata letta dall'ex fidanzata. Inoltre, Beatrice sarà più che mai intenzionata ad intraprendere una nuova carriera come ragioniera, nel frattempo il legame tra Irene e Rocco si rafforzerà.

Beatrice frequenterà la scuola serale di ragioneria

La trama della soap opera, relativa alla puntata di giovedì 7 gennaio 2021, evidenzia che Beatrice deciderà di diventare ragioniera e, per farlo, inizierà a frequentare la scuola serale. Clelia, entusiasta della sua scelta, si prodigherà nell'aiutarla nello scegliere un abito degno della prima lezione.

Allo stesso tempo, il Mantovano continuerà a tormentare senza tregua Marcello. Sebbene Roberta sia al sicuro e lontana dalle sue grinfie, il sacrificio di Barbieri pare non sia stato abbastanza per placare l'ira del suo aguzzino. La figura del Mantovano, difatti, apparirà d'improvviso di fronte a Marcello, il quale non saprà come reagire all'ennesima vessazione.

La scena sarà vista da Ludovica che, nel tentativo di aiutare Barbieri, andrà in Caffetteria.

Tra i due sembra che il feeling cresca sempre più col passare dei giorni.

Arturo proporrà un affare ad Umberto

Lo spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 gennaio anticipa che il padre di Cosimo, Arturo Bergamini, proporrà ad Umberto Guarnieri un affare immobiliare dove un tempo era invischiato anche Achille Ravasi.

Il nome di Ravasi, da questo momento, tornerà alla ribalta nella soap opera con la contessa Di Sant'Erasmo che, nel corso delle prossime puntare della soap opera, si vedrà costretta a svelare, una volta per tutte, il segreto legato ad Achille.

Adelaide, difatti, dovrà dire la verità sugli accadimenti della luna di miele avvenuta negli Stati Uniti, di cui soltanto il commendatore Guarnieri è a conoscenza.

Cresce il feeling tra Rocco e Irene

Alle "Veneri" non passerà inosservato il legame, sempre più simbiotico, tra Irene e Rocco, sebbene il giovane ha promesso di non rivelarlo apertamente per il momento.

Salvatore, dopo aver scoperto che Gabriella non ha mai letto la sua lettera, prenderà tempo attendendo se verrà invitato al matrimonio dell'ex fidanzata e Cosimo o meno.

Infine, Arturo deciderà di invitare Umberto al matrimonio del figlio Cosimo, ma un imprevisto potrebbe stravolgere i piani.