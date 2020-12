L'Oroscopo dell'anno 2021 prevede per i nativi Sagittario un cielo che garantirà fortuna e amore per quasi tutti i prossimi dodici mesi grazie alla posizione di Giove, in sestile dal segno dell'Acquario, mentre per il Capricorno sarà il periodo più adatto per cercare di fare dei passi in avanti soprattutto sul fronte professionale, dopo un anno che si è rivelato più di transizione. Proprio i nativi Acquario saranno tra i segni più fortunati grazie a Giove in congiunzione, che garantirà maggior stabilità sia in amore che nel lavoro, mentre per Pesci non sarà di certo un anno spettacolare, ma di sicuro sarò in grado di ricavarne alcune soddisfazioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per l'anno 2021 per la terza e ultima quartina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo 2021, 3^ quartina

Sagittario: il 2020 non è stato sicuramente un anno d'oro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Ci sono stati degli alti certo, ma anche un bel po’ di bassi. Ebbene, l'anno che verrà sarà l'occasione perfetta per cercare di rifarsi, soprattutto sentimentalmente. Giove si troverà in sestile dal segno dell'Acquario, concedendovi dunque un po’ di fortuna. In amore se state vivendo una bella e stabile relazione di coppia, questo potrebbe essere il periodo per concentrarsi sul partner, e cercare di portare più in alto la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Attenzione solamente tra maggio e luglio in quanto la situazione potrebbe non essere così favorevole. Se siete single avrete la spinta giusta dagli astri per farvi avanti, ed essere più estroversi, in modo tale da conoscere nuove persone, e magari vivere nuove avventure insieme. Nel lavoro con l'aiuto dei vostri contatti più stretti, sarete in grado di prendere nuove iniziative, di cui alcune a lungo termine, che con il tempo potrebbero rivelarsi sempre più ricche di soddisfazioni.

Attenzione però alla salute, soprattutto nei primi mesi dell'anno, in quanto potrebbe non essere così eccezionale. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo per il 2021 più che valido per voi nativi del segno, grazie ad un cielo tutto sommato costante e a vostro favore. Per quanto riguarda la sfera sentimentale quando le cose procedono bene, la vostra relazione di coppia sarà ricca di fascino e di sentimenti, soprattutto per i nati nella terza decade.

Certo, potrebbe non essere il momento più adatto per fare progetti, ma per il momento sarete felici così e non avrete bisogno d'altro finché al vostro fianco ci sarà l'amore della vostra vita. Se siete single è anche vero che trovare l'amore non è una delle operazioni più semplici. Ciò nonostante potrebbe essere proprio l'amore a bussare alla vostra porta. L'oroscopo vi consiglia di valutare bene la situazione e se possibile, buttarvi in una nuova avventura. Previsioni zodiacali ottime anche per quanto riguarda il settore professionale. Giove non sarà più nel vostro cielo, questo sì, ma avrete le forze e il sostegno necessario per portarvi avanti con i vostri progetti lavorativi. La prima parte dell'anno sarà quella in cui vi sentirete più in forze, dunque approfittatene per dare una bella spinta soprattutto a quei progetti lavorativi più ambiziosi.

Voto - 8-

Acquario: un anno incantevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Giove sarà nel vostro cielo per tutta la durata dell'anno, regalandovi momenti più che soddisfacenti, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La fortuna sarà dalla vostra parte, e con una certa audacia avrete modo di raggiungere con il giusto impegno i vostri obiettivi. Bene anche la sfera sentimentale, piena di sentimenti e di romanticismo. Se siete single riuscirete a dare prova dei vostri sentimenti nei confronti della persona che amate, e potreste anche riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore. Coloro che invece sono già impegnati, potranno contare su un periodo tutto sommato stabile, con qualche opportunità in più di poter portare avanti la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda la salute invece, questa sarà un punto dolente durante l'anno, in quanto non sempre potrete godere di un'ottima forma fisica. Fate attenzione dunque a quei periodi dove ad esempio Marte sarà negativo, come nei primi mesi dell'anno. Voto - 8,5

Pesci: previsioni zodiacali del 2021 sicuramente non eccezionali per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti, ci saranno momenti non particolarmente intensi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante vivere una bella relazione di coppia sarà comunque possibile. Basterà prestare attenzione a quel che farete, cercando di non ferire il partner. In questo modo, piano piano ritroverete la voglia di amare la vostra anima gemella. Se siete single trovare l'amore non sarà semplice, ma non ci sarà scritto da nessuna parte che dovrete trovare qualcuno con cui stare.

Per quanto riguarda il lavoro imparerete ad essere più diplomatici nei vostri discorsi, soprattutto se siete nati nella terza decade, in modo tale da girare la conversazione a vostro vantaggio. Per quanto riguarda i vostri progetti, ci saranno chiaramente alcuni successi, ma anche fallimenti. L'importante però sarà riuscire a rialzarsi, e tornare ad essere più forti di prima. Il periodo più florido per portare avanti i vostri lavori sarà quello primaverile. Nulla da dire infine per quanto riguarda la salute. Secondo l'oroscopo infatti, questa sarà spesso su ottimi livelli. Voto - 7,5