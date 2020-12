Nell'ultima giornata dell'anno, l'oroscopo di giovedì 31 dicembre, i nativi sotto il segno dei Gemelli proveranno a dare una spinta all'intesa di coppia, ricominciando da capo se necessario e tornare a vivere momenti sereni con il partner, mentre Cancro potrebbe avere quel coraggio che serve per condividere ciò che prova per una persona. Pesci avrà la Luna dalla sua parte, utile per cercare di ritrovare un po’ di serenità con il partner, mentre Capricorno potrebbe non essere dell'umore giusto per festeggiare il nuovo anno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 31 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo 31 dicembre segno per segno

Ariete: l'anno finirà in maniera un po’ incerta secondo l'Oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe confondervi le idee, soprattutto in ambito sentimentale. Fortunatamente però sarà solo una situazione passeggera, e Venere ancora in buona posizione vi darà una mano per non far mancare l'amore tra voi e il partner. Se foste single potrete scegliere di pensare prima per voi stessi. Nel lavoro vi darete da fare per chiudere bene l'anno, ciò nonostante meglio dedicarsi ai vostri progetti. Quelli di squadra potrebbero non rivelarsi così efficaci. Voto - 7-

Toro: oroscopo di giovedì che per voi single potrebbe rivelarsi positivo. Poco a poco infatti sarete più sentimentali e sarete in grado di rompere il ghiaccio e farvi avanti.

Se avete una relazione stabile avere fiducia nei confronti del partner sarà un grande atto di amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avere una tabella di marcia ben chiara vi sarà molto utile per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: previsioni zodiacali del 31 dicembre discrete per voi nativi del segno.

In amore avrete una possibilità per recuperare fiducia nei confronti del partner, mostrando emozioni e sentimenti senza paura, ricominciando da capo se necessario, dimenticando eventuali sbagli. Se foste single le stelle vi spingeranno a dire quello che sentite per una persona e comunque vada, sicuramente avrete dato del vostro meglio. Nel lavoro filerà tutto liscio in quest'ultima giornata dell'anno, grazie anche alla posizione favorevole di Giove.

In quanto a salute avrete le energie necessarie per salutare il nuovo anno. Voto - 7,5

Cancro: ultima giornata del 2020 che si rivelerà positiva per voi nativi del segno, di buon auspicio verso un 2021 positivo. La Luna in congiunzione porterà una ventata d'aria fresca nella vostra relazione di coppia, e riscoprirete come è bello stare insieme alle persone che amate. Se foste single e state vivendo una storia nata da poco, per voi sarà estremamente importante fare tutto al meglio per far piacere alla persona che amate. Nel lavoro Mercurio potrebbe confondervi le idee, costringendovi a continui cambi di rotta. Ebbene, prima di agire, controllate al meglio se quel che fate è giusto. Voto - 8-

Leone: settore professionale che non vede miglioramenti secondo l'oroscopo di giovedì.

Giove ormai entrato in opposizione vi mette in difficoltà, e forse sarebbe meglio non intestardirsi su una cosa sola. Sfera sentimentale decisamente migliore in questo periodo, grazie a Venere e al Sole favorevoli. Soprattutto voi single vi circonderete di persone sincere, che apprezzano la vostra compagnia e non vi volteranno mai le spalle. Se avete una relazione stabile brindare a mezzanotte solo con il partner avrà comunque il suo fascino e la sua carica romantica. Voto - 7+

Vergine: tutto sembra scorrere come previsto in questo periodo secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi sostiene e vi regalerà bei momenti insieme al partner, concludendo l'anno in maniera sensazionale. Se foste single e una persona deciderà di confidarsi con voi, ascoltatela, e se necessario, datele una mano.

Per quanto riguarda il settore professionale, lavorare di più e meglio sarà un obiettivo alla vostra portata, grazie a Mercurio favorevole, non preoccupatevi delle energie, perché ne avrete in abbondanza. Voto - 8

Bilancia: sfera sentimentale solamente sufficiente secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna in quadratura vi mette pressione e in amore avrete bisogno di qualche dimostrazione di affetto in più da parte della vostra anima gemella. Se foste single Venere favorevole aumenta il fascino, ma sul carattere ci sarà ancora molto da lavorare. In ambito lavorativo Giove si presenta in una posizione favorevole. Prenderete nuove iniziative con cautela ma con entusiasmo, studiandole al meglio per ottenere il massimo. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buona posizione, che vi metterà voglia di divertirvi e godervi al meglio la giornata.

In amore la vostra generosità sarà enorme nei confronti del partner, regalandole emozioni e momenti da conservare per sempre. Se foste single ad attrarre la persona che amate ci penserà la vostra dolcezza. Nel lavoro anche se Mercurio vi volta le spalle, non dubitate delle vostre capacità e fate qualcosa per raggiungere l'obiettivo richiesto. Voto - 7,5

Sagittario: periodo interessante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì 31 dicembre. Venere in congiunzione rende questo cielo sereno, soprattutto per i nati nella terza decade. Dedicherete più attenzioni al partner, verso i suoi interessi, aiutando dove potete, dimostrando tutto il vostro amore come meglio potete. Se foste single i vostri rapporti personali potrebbero aver bisogno di essere rafforzati.

Nel lavoro estasiati da nuove possibilità che vi permettono di mettere in pratica le vostre idee. Voto - 8,5

Capricorno: per quanto riguarda i rapporti, questa non sarà la giornata più adatta secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione gela i rapporti con il partner, e vi metterà in difficoltà. Se foste single per avere dei rapporti sinceri sarà necessario che anche voi siate sinceri. Per quanto riguarda il lavoro il vostro approccio verso le vostre mansioni sarà particolarmente efficace e sarete in grado di lavorare in maniera completamente autonoma. Voto - 6,5

Acquario: le soluzioni ai problemi più urgenti nel lavoro sono vicine secondo l'oroscopo. Giove dalla vostra parte vi mette a vostro agio e avrete tanti appunti e idee da mettere in pratica per iniziare al meglio l'anno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere è in buona posizione e se foste single riceverete proposte sentimentali molto allettanti. Se avete una relazione stabile una utile energia vi invoglierà a godere al meglio della compagnia della vostra anima gemella. Voto - 8+

Pesci: avrete l'opportunità di ritrovare un po’ di serenità nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, grazie alla posizione favorevole della Luna. Godersi emozioni e sentimenti con il partner sarà un po’ più semplice, e poterete chiudere serenamente l'anno. Se foste single inizierete a guardare al futuro in maniera più propositiva. In ambito lavorativo lascerete da parte i vostri soliti impegni per dedicarvi a qualcosa di nuovo, di inedito. Voto - 7,5