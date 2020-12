Cosa prevedono le stelle per l’Oroscopo della giornata di lunedì 28 dicembre? Astrologicamente parlando avremo un cielo discretamente interessante con Sole in Capricorno che infiamma un po’ gli animi dei nativi del Cancro. La Luna, ancora in Gemelli, favorisce la nascita di nuovi idee, progetti e buone abitudini. Saranno 24 ore favorevoli per coloro che vogliono iniziare una dieta, come nel caso dei Pesci. Amore, famiglia, soldi, novità, lavoro, scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali e annessa classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: gli ultimi 4 segni meno fortunati

Toro (12° posto) - Questo che si appresta ad uscire di scena è stato un anno carico di cambiamenti, novità e soprattutto di risvegli. A pensarci attentamente, la vostra vita stava procedendo con poco sprint e si può dire che ora vi siete ridestati. Qualcuno, purtroppo, ha subito una grave e grossa perdita, ma gli aiuti ci sono, basta guardarsi attorno e chiedere. Forse non vi sentite forti o in forma, tuttavia, un’azione positiva al giorno vi riporterà in carreggiata. Tutto quello che dovete fare e accettare ciò che è successo e prendere la rincorsa per spiccare il volo.

Acquario (11° in classifica) - L’oroscopo del 28 dicembre si focalizza sul vostro io interiore. Avrete un cielo astrale importante con Saturno e Giove nella vostra casa che potrebbero riportare a galla delle vecchie questioni irrisolte.

In questo periodo siete un po’ combattuti, tra la voglia di lasciarvi alle spalle gli ultimi accadimenti e la paura di scoprire cosa ha in serbo per voi l’anno nuovo. Forse la vostra fede è vacillata? Comunque sia, sarà bene cercare di fare chiarezza prima del 31 dicembre: non cominciate l’anno nuovo trascinandovi dietro i soliti dubbi e timori.

Leone (10° posto) - C’è un problema che vi tormenta, forse un rimpianto o una cosa bruttissima che vi è successa.

Anziché respingere gli eventi, abbracciateli e fondetevi con essi. Procrastinare è solamente un palliativo, il problema non scompare, anzi ne viene protratto il pensiero disagiante per giorni. Qualcuno che conoscete da anni, fa buon viso a cattivo gioco, infatti sotto sotto cova dei sentimenti poco gradevoli nei vostri confronti. Iniziate la giornata instaurando delle buone abitudini: sarete premiati sul lungo tempo.

Cancro (9° in classifica) - Vi portate appresso una ferita proveniente dal vostro passato, ma entro la fine dell’anno cercate di voltare pagina. Avete un gran bisogno di esprimervi, spesso non vi sentite compresi. Per questa settimana cercate di alleggerire i vostri doveri, scrollatevi di dosso quelle attività superflue che fate tanto per passare il tempo o per inerzia. Serata in compagnia di un bel programma televisivo, forse avete iniziato una nuova serie tv su qualche piattaforma virtuale. Evitate le ore piccole, avete la pelle sciupata e dovete necessariamente dormire di più.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Il vostro lunedì incomincia con tante buone intenzioni, come una dieta purificante o un trattamento estetico che vi rimetta in sesto la pelle un po' maltrattata.

Valutate i pro e i contro prima di tuffarvi in nuove imprese e, se siete già troppo indaffarati, non accollatevi ulteriori responsabilità. Per l’anno nuovo regalatevi la pace interiore, dunque provvedete sin da subito a pulire la vostra abitazione e a sbarazzarvi di tutto quel ciarpame che opprime la creatività. Vestitevi di arancione, attirerà la fortuna e voi ne avrete un gran bisogno in queste 24 ore.

Scorpione (7° in classifica) - Per alcuni nativi non è stato un brutto anno dato che potrebbero esserci state delle nascite e dei guadagni in più. Coloro che invece hanno subito una brutta perdita, hanno ancora bisogno di tempo per metabolizzare l’accaduto. In giornata concentratevi su quelle che sono le attività prioritarie e smaltite qualche responsabilità, perché non potete sempre occuparvi voi di tutto e di tutti.

Nel 2021 vivrete dei nuovi inizi e tornerete a viaggiare, dunque non perdete la speranza.

Pesci (6° posto) - Dicembre importante per voi che avete fatto un resoconto generale della vostra vita ed avete finalmente compreso quale sia la vostra missione. Nel caso in cui non abbiate fatto niente, Nettuno in dodicesima casa favorisce la riflessione introspettiva, dunque, andate a fondo nei vostri pensieri e combattete una volta per sempre le vostre paure: non potete andare avanti se avete delle zavorre. In giornata inizierete una dieta, avrete una gran voglia di smaltire quei chili presi nella scorsa settimana. Qualcuno si dedicherà alle pulizie di fine anno e si deciderà a sbarazzarsi di quegli oggetti in disuso. Amore e umore ballerino, ma siete lunatici per natura.

Bilancia (5° in classifica) - Tempo di bilanci, dopo un lungo e travagliato 2020: è giunto il momento di trarre le somme e correre ai ripari! Gli errori, le delusioni e gli imprevisti fanno parte della vita, perciò non abbattetevi ogni volta che qualcosa non gira nel verso giusto. Imparate a prendere i problemi come se fossero delle opportunità che celano delle soluzioni incredibili. Nei prossimi mesi invernali avrete tutto il tempo necessario per instaurare buone e fruttifere abitudini.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati dello zodiaco

Sagittario (4° posto) - Venere dalla vostra parte accentua la malizia, il fascino e la voglia di romanticismo. Se c’è una cosa che non sopportate, è quella di starvene chiusi in casa e rinunciare all’avventura.

Il 2021 saprà ricompensarvi per i sacrifici e le rinunce che avete fatto, infatti, le stelle parlano di momenti piacevoli in arrivo. Viaggi, incontri, conoscenze: tutto ciò vi manca! Per quanto riguarda questo lunedì 28 dicembre, sarà meglio concentrarsi sul lavoro/studio bandendo le distrazioni che non portano a nulla di buono.

Capricorno (3° in classifica) - Un altro anno è volato via, a breve spegnerete una candelina in più. Il Sole nella vostra casa illumina la speranza, la pazienza e la pace: tutte caratteristiche che negli scorsi mesi vi sono mancate. Torna la voglia di fare, non a caso le stelle dicono che sarete più ambiziosi che mai. C'è stato un cambiamento, è probabile che adesso riponete nuovamente fiducia verso il prossimo. Nei giorni tra Natale e Santo Stefano avete risentito una vecchia conoscenza oppure vi siete riavvicinati a delle amicizie che vi stavano a cuore, continuate così.

Vergine (2° posto) - Le previsioni astrali del 28 dicembre parlano di novità in dirittura d’arrivo. Avrete delle cose da fare, forse le pulizie domestiche o dei compiti/lavoretti. Riprenderete in mano quelle attività che avevate messo da parte nei giorni scorsi per riposare e godervi le feste. Sarete proiettati sul futuro e finalmente non sarete più i soliti pessimisti. Il cambiamento non piove dal cielo e tutto va conquistato.

Gemelli (1° in classifica) - Ultimo giorno con la Luna nel vostro segno, ma rispetto a Santo Stefano, vi sentirete molto meglio. Ripristinerete quella dieta che avevate interrotto, farete del movimento in più e resisterete alle tentazioni dolciarie. Ha inizio una settimana che profuma di buone intenzioni, progetti e voglia di spontaneità.

Le vostre abilità comunicative, in questo travagliante 2020, sono state messe da parte ma le stelle sono annunciatrici di grandi cambiamenti e novità che si manifesteranno entro la prossima estate: aspettate e sorridete.