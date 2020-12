L'Oroscopo di domenica 27 dicembre pone in risalto la Luna in Gemelli e potrebbe mettere a dura prova i nati di questo vivace segno zodiacale. In linea di massima si prospetta una giornata un po' giù di tono, le previsioni dicono che molti segni si sentiranno ancora stanchi, doloranti e spossati. Novità, amore, famiglia e soldi, approfondiamo dettagliatamente le previsioni degli astri di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Ariete (12° posto) - Domenica di riposo, relax ma anche noia. Vi ritroverete a sbadigliare più volte, rigirandovi i pollici.

Cullatevi nell'ozio e nel dolce far niente, il 2021 sarà un'annata piena di andirivieni e di situazioni a cui star dietro. Rinviate alla prossima settimana eventuali mansioni casalinghe, permettete al vostro corpo un recupero privo di ostacoli.

Gemelli (11° in classifica) - Visto quanto avvenuto nel 2020, in questa domenica sarete pieni di forze e buona volontà. Investite su voi stessi e sul vostro futuro, non arrendetevi! Nel caso in cui non foste soddisfatti del vostro tenore di vita, potete ancora cambiare le cose ma dovete necessariamente mettervi in gioco. Bisticci in vista, forse con i familiari o la persona del cuore.

Leone (10° posto) - In questa giornata avrete a che fare con una certa sensazione di stranezza mentale, forse perché ancora dovrete smaltire gli eccessi avvenuti nei giorni precedenti.

In tal caso non imponetevi di fare qualcosa, piuttosto rilassatevi con una buona cioccolata calda o una piacevole camomilla. Lunedì sarete in gran forma, ma dovete necessariamente staccare la spina.

Bilancia (9° in classifica) - L'aspetto astrale di questa giornata aumenterà la vostra emotività. Avrete da battagliare con una certa indisposizione e/o con la spossatezza tipica dei periodi post-Natale.

Le stelle premono affinché vi prendiate più cura di voi stessi, avete esagerato con i dolci in questi giorni! La prossima sarà una settimana sfavillante, quindi non preoccupatevi troppo.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario (8° posto) - Giornata da prendere così come viene. Dopo una settimana frenetica e insolita, avrete modo di lasciarvi andare gustandovi una domenica tipicamente invernale.

Siete una buona forchetta, ma gli eccessi del Natale ancora rischieranno di darvi del filo da torcere in queste 24 ore. Da gennaio a dieta!

Acquario (7° in classifica) - Le tensioni che avete vissuto in questo 2020 cominceranno ad appiattirsi lasciando il posto ad una ritrovate speranza. Siete degli eterni Peter Pan, ma quando la vostra fiducia viene tradita avete difficoltà a porgere l'altra guancia. Cercate, in questa domenica, di fare pace con il passato e di ripulire mente e casa preparandovi ad accogliere il 2021 con uno spirito più leggero.

Toro (6° posto) - Buona domenica. I sacrifici fatti in questo travagliante dicembre saranno premiati a breve, quindi non dovete assolutamente perdere la fiducia nel futuro. Una nuova luce tornerà a brillare nei vostri occhi vispi e potrete intraprendere nuovi percorsi e progetti di vita.

Non importa quanti anni si hanno, è sempre il momento giusto per seminare un nuovo raccolto.

Cancro (5° in classifica) - La vostra voglia di emergere e di spiccare il volo sarà tantissima in questo 27 dicembre che vi promette mare e monti. Non riponete troppe aspettative verso gli altri, solo voi potete condurvi verso l'agognato traguardo e farvi felici. Sarà una domenica importante, lo garantisce l'oroscopo!

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Vergine (4° posto) - Domenica in cui sarete energici e sorridenti. Le stelle rivelano che vi occuperete della vostra casa, forse ancora non avete rimesto tutto in ordine dopo le feste natalizie? Nel pomeriggio vi rilasserete davanti alla televisione e vi emozionerete. L'amore risulterà speciale, con il partner sarà possibile dar vita a nuove tradizioni e riaccendere la passione.

Confidenze o pettegolezzi in arrivo.

Scorpione (3° in classifica) - Fare le cose soltanto perché è consueto farle, conduce all'esasperazione e alla frustrazione interiore. Dunque, date un calcio alle imposizioni e cambiate le regole del gioco. Ascoltate di più il cuore e seguite il vostro sesto senso, in questo modo non potrete mai sentirvi a disagio o tristi. Preparatevi a dire addio a questo 2020 e ad accogliere cambiamenti e novità previsti per gennaio.

Capricorno (2° posto) - Non siete in vacanza, infatti avete sempre qualcosa da fare. In questa domenica tutto vi riuscirà bene. Arriverete a sera senza troppi problemi e ne sarete contenti. Forse non amate il vostro lavoro oppure c'è qualche collega che vi tormenta, ebbene, per il 2021 cercate di cambiare percorso e di non costringervi a tollerare certi disagi.

Pesci (1° in classifica) - Anche queste 24 ore si prospettano speciali e cariche di energie. Coloro che dovranno fare dei lavori, si sentiranno più focalizzati che mai e questo giocherà a loro favore. Con il partner la fiamma potrebbe essersi spenta, in ogni caso cercate di ristabilire una connessione e di aggiungere un po' di pepe alla relazione. Possibili uscite.