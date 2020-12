L'Oroscopo della settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 è arrivato, pronto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target l'Astrologia settimanale per i segni da Ariete a Vergine, in questo contesto imperniata sulle effemeridi del periodo. In risalto in questa sede, come sempre, le pagelle con i voti segno per segno e l'immancabile scaletta con le stelline giornaliere.

Volendo anticipare qualcosa in merito ai simboli astrali in analisi, diciamo che saranno tre quelli altamente fortunati mentre i restanti sono da considerare più o meno positivi: curiosi di sapere come andranno i prossimi sette giorni?

In questo senso, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi del Leone (voto 10). Il puntiglioso segno di Fuoco risulta al primo posto in classifica generale, ottimamente appoggiato da una splendida Luna nel segno, in arrivo giovedì e vi resterà fino a sabato. A gongolare insieme al primo in classifica gli amici nativi dei Vergine (voto 9) insieme a quelli del Cancro (voto 8), con buona pace dei restanti valutati nel frangente in linea con la normale positività.

Iniziamo a valutare le previsioni astrologiche da lunedì 28 dicembre a domenica 3 gennaio, come da prassi non prima di aver dato conto sui prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Eccoci giunti alla parte puramente astrologica del trattato, ossia quella riservata ai nuovi transiti della Luna nei segni interessati.

Diciamo subito che il primo cambio di settore, tra i tre in programma per questa settimana, sarà quello relativo alla Luna in Cancro: l'astro d'argento sarà presente nel segno d'Acqua nella tarda mattinata di martedì 29 gennaio, precisamente alle ore 11:28. La sensuale Musa dei Poeti cambierà nuovamente di settore nella giornata di giovedì 31 gennaio: alle ore 19:58 si potrà osservare nello spazio infinito la meravigliosa figura astrale relativa alla Luna in Leone.

La settimana infine sarà da ritenersi chiusa, ovviamente in relazione agli spostamenti lunari, con il passaggio della Luna in Vergine prevista per domenica 3 gennaio 2021.

Previsioni della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La prossima settimana coinciderà con la fine del corrente anno e l'inizio del 20201, senz'altro sarà abbastanza positiva per i nativi del segno (la differenza la farà l'ascendente!).

Parlando in generale intanto, le stelle consigliano di godersi i preziosi momenti sicuramente portati dalla giornata di Venerdì, periodo considerato al top del giorno. Molto positivi e altrettanto fortunati i giorni cadenti di giovedì e sabato, in questo caso considerati dall'Astrologia con le cinque stelle della buona positività. In questi tre giorni fatevi carico di eventuali questioni importanti, certi di avere le spalle coperte da astri altamente di parte. Un attimo di concentrazione solo nelle due giornate di lunedì e domenica, non certo all'altezza delle attese.

La situazione stelline, giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 1 gennaio 2021;

venerdì 1 gennaio 2021; ★★★★★ giovedì 31 e sabato 2 gennaio;

★★★★ martedì 29 dicembre e mercoledì 30 gennaio;

★★★ domenica 3 gennaio;

★★ lunedì 28 dicembre.

♉ Toro: voto 7.

Questa settimana a venire porterà a voi del segno due giornate segnalate come negative purtroppo: mercoledì e giovedì saranno da tenere sotto stretto controllo. Tranquilli, avrete occasione per recuperare: ad esempio sabato 2 gennaio, indicato al top del giorno, sarà davvero da sfruttare sia in campo sentimentale che in famiglia o nelle amicizie in generale. Molti di voi nativi forse si sarebbero aspettati di qualcosina in più, vero? Purtroppo questi sono i vostri astri e per il momento vi dovete accontentare. Sfruttate al massimo anche martedì e domenica, altre due giornate con le stelle a favore.

I prossimi sette giorni secondo il calendario astrologico del Toro:

Top del giorno sabato 2 gennaio;

sabato 2 gennaio; ★★★★★ martedì 29 dicembre e domenica 3 gennaio;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 1° gennaio;

★★★ mercoledì 30 dicembre;

★★ giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno.

♊ Gemelli: voto 6.

Si preannuncia un periodo semplice ma tutto sommato abbastanza positivo per molti di voi nativi. Ovviamente, escludendo le sole giornate di centro settimana relative a martedì e mercoledì, con le restanti potrete senz'altro ragionarci. L'unica notizia buona astrologicamente parlando riguarda l'arrivo della Luna in Leone, ben felice di regalare a tanti di voi nativi ottime occasioni da investire questo venerdì soprattutto in amore. Da sfruttare pienamente per cose o situazioni importanti, lunedì 28 dicembre.

Togliamo pure il velo dalla scaletta con le stelle giornaliere:

★★★★★ lunedì 28 e venerdì 1° gennaio 2021;

★★★★ giovedì 31 dicembre, sabato 2 e domenica 3;

★★★ martedì 29 dicembre;

★★ mercoledì 30 dicembre.

Oroscopo e stelle della settimana per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

Il periodo in arrivo si preannuncia positivo, specialmente nella parte iniziale e centrale. Martedì l'arrivo della Luna nel segno regalerà il top del giorno con lunedì, mercoledì e domenica ottimi. Invece saranno da considerare con estrema attenzione venerdì e sabato: l'inizio del weekend porterà la giornata peggiore dell'intero periodo mentre la fine della settimana lavorativa si presenterà quasi sopportabile, anche se considerata con il segno del sottotono. Buona sarà la giornata di giovedì, seppur da considerare alla pari della solita routine. Pronti a scoprire la valutazione complessiva sui sette giorni a venire?

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 29 dicembre - Luna nel segno;

martedì 29 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e domenica 3;

★★★★ giovedì 31 dicembre;

★★★ venerdì 1° gennaio;

★★ sabato 2 gennaio.

♌ Leone: voto 10.

Davvero entusiasmante quasi tutto il frangente messo sotto analisi quest'oggi dall'Astrologia settimanale. A dare enfasi alla nostra previsione, l'ingresso della Luna nel segno prevista giovedì 31 dicembre: pronti a gongolare in amore a fine e inizio anno? Bene, vediamo di dare una valutazione completa a tutto il periodo ricordando che avrete a disposizione, oltre alla top del giorno del 31 dicembre, anche tre splendide giornate cadenti martedì 29, venerdì 1 e sabato 2 gennaio 2021. Una sola raccomandazione: tenere una certa concentrazione nelle tre giornate considerate a quattro stelle.

La classifica stelline relativa alla settimana entrante:

Top del giorno giovedì 31 dicembre 2020 - fine anno con Luna nel segno;

giovedì 31 dicembre 2020 - fine anno con Luna nel segno; ★★★★★ martedì 29 dicembre, venerdì 1 e sabato 2 gennaio;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021.

♍ Vergine: voto 9.

La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. L'oroscopo della settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 prevede alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno domenica 3 gennaio. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, la presenza nel segno della Luna potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola, ovviamente a quelle coppie o single con problemi sentimentali rilevanti all'attivo. Al solito, raccomandiamo di tenere alta l'attenzione nei periodi indicati in negativo, in questo caso lunedì, giornata valutata con le tre stelle del sottotono.

La situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 3 gennaio - Luna nel segno;

domenica 3 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 30, giovedì 31 e sabato 2;

★★★★ martedì 29 dicembre e venerdì 1° gennaio 2021;

★★★ lunedì 28 dicembre.

