Per la giornata di giovedì 10 dicembre 2020 ci sarà una carenza di energie per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per il segno dell'Ariete ci sarà un corto di novità fin troppo evidente e difficile da superare. Ci saranno novità affettive per i nati del segno dello Scorpione e del segno della Vergine, gli affetti per il segno del Cancro saranno quelli di sempre, ma sempre più complici. A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Poche novità per Ariete

Ariete: purtroppo la carenza di novità in amore vi spingerà ad avere molta più fretta, specialmente se siete single e alla ricerca dell'anima gemella.

Cercate di essere selettivi con le persone che conoscete.

Toro: sarete diffidenti con il partner, ma proprio per questo dovrete cercare di riflettere sulla vostra relazione e sulla piega incerta che sta prendendo. Le azioni impulsive non dovrebbero essere contemplate.

Gemelli: il rifugio in una amicizia sincera vi darà modo di avere uno scambio di opinioni più ampio e senza sconti. La vostra arguzia sul lavoro vi darà modo di sfruttare una possibilità scartata da molti colleghi.

Cancro: avrete sicuramente la creatività adatta per intrattenere la vostra famiglia in una conversazione che unisca l'utile al dilettevole. Certamente avrete dalla vostra parte il vostro potere attrattivo.

Leone: finalmente alcune faccende di stampo burocratico conosceranno una degna conclusione.

Finalmente vi libererete di un peso enorme che vi ha tenuti incollati al lavoro per troppo tempo a questa parte.

Vergine: sarete l'anima della famiglia, ogni cosa sarà risolta da voi e da voi verranno incontro per ricevere un consiglio o qualunque cosa di cui i membri della famiglia necessitano. Siate più pazienti del solito.

Capricorno in difficoltà

Bilancia: dovrete far fronte a qualche piccola incombenza lavorativa che potrebbe perpetrarsi a lungo se non verrà risolta per tempo. In amore dovrete risolvere una piccola disputa derivante dalla gelosia.

Scorpione: farete nuove amicizie o ne scoprirete una da una persona che non avevate considerato, probabilmente nel campo lavorativo o dello studio.

L'affiatamento di coppia nelle relazioni non farà che aumentare.

Sagittario: vi lascerete prendere dal panico se ci sarà qualcosa sul lavoro che non riuscirete subito a risolvere, ma fortunatamente avrete a disposizione qualcuno che riesca a darvi una mano ed anche ben disposta a farlo.

Capricorno: state affrontando un periodo complesso che vi farà percepire di essere poco preparati e disattenti. Prestare maggiore concentrazione quando la squadra vi inciterà a fare qualcosa che non avevate mai fatto prima.

Acquario: sarà una giornata fatta di alti e bassi, in cui non vi sentirete al massimo della forma ma sarete comunque in grado di superare gli ostacoli senza la minima difficoltà. Sarete portatori di qualche novità molto allettante.

Pesci: vi ritaglierete del tempo libero per viverlo in solitudine se siete single, ma in coppia se avete una relazione in atto.

La salute avrà bisogno di un po' più di attenzione, le energie dal canto loro si stanno esaurendo.