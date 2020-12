Le numerose piogge e il clima freddo non saranno d'incoraggiamento per vivere la giornata al massimo delle forze. Per fortuna i segni zodiacali avranno in serbo risorse inaspettate. L'oroscopo di mercoledì 9 dicembre sarà caratterizzato da tanti cambiamenti in ambito sentimentale. Toro e Sagittario saranno intenti a migliorare la sintonia di coppia, mentre Cancro e Vergine dovranno fare delle scelte molto importanti.

Per delineare i profili zodiacali sarà necessario osservare, con molta attenzione, i principali transiti planetari. Di grande importanza sarà la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Il Sole si troverà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno, mentre la Luna sarà in trigono a Giove e in trigono a Saturno. Attenzione anche al trigono di Venere e Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 9 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 dicembre: ambizione per Ariete, Cancro lunatico

Questo 9 dicembre presenterà tante novità per il segno dell'Ariete: ci saranno momenti magici in famiglia, ma lo stress lavorativo rischierà di rovinare tutto. Il Toro proverà ad aumentare la sintonia di coppia grazie a piccole strategie, mentre i Gemelli saranno totalmente concentrati sugli obiettivi da raggiungere. Situazione incerta per il Cancro, ma le cose potrebbero migliorare.

Ariete: la famiglia ricoprirà un ruolo fondamentale. Vi sentirete travolti dall'amore e dal calore degli affetti più cari, ma non vorrete darlo a vedere. L'apparire vulnerabili, infatti, sarà uno dei vostri timori più grandi. Purtroppo la situazione lavorativa non sarà altrettanto rosea. Avrete molte responsabilità e tutti conteranno su di voi. L'eccessivo stress potrebbero causarvi nervosismo e spingervi a cercare la solitudine.

Toro: avrete occhi solo per la persona amata. Non permetterete a nessuno d'intromettersi nella vostra relazione sentimentale e l'obiettivo principale della giornata sarà quello di migliorare il feeling di coppia. Non pretenderete che le cose avvengano per magia, ma vi impegnerete per creare la giusta atmosfera. Una cenetta cucinata da voi e un film carico di romanticismo potrebbero fare la differenza.

Gemelli: vorreste tanto dedicare tempo agli amici e al partner, ma il lavoro ruberà gran parte della vostra giornata. Il vostro obiettivo sarà quello di migliorare la vostra situazione economica e per riuscirci dovrete farvi notare. Le previsioni zodiacali consigliano di non esagerare con l'ambizione, perché a un certo punto potreste non riuscire più a sostenere i ritmi. La cosa migliore sarà trovare un giusto equilibrio, che vi permetta di vivere in serenità.

Cancro: il vostro umore sarà un po' altalenante e farete fatica a trovare stabilità. Passerete da uno stato emotivo all'altro e gli altri faranno fatica a comprendervi. Il partner cercherà di aiutarvi, ma non sarà facile per lui trovare la giusta strategia. Nel corso della giornata, però, le cose miglioreranno e riuscirete a trovare un po' di equilibrio.

L'oroscopo consiglia di non lasciarvi guidare dal panico e di chiedere aiuto a qualcuno di fidato.

Oroscopo di domani 9 dicembre: Leone positivo, Scorpione sognatore

Questo martedì sarà fenomenale per il segno del Leone. Finalmente, dopo giorni difficili, riuscirà a trovare il controllo dei propri sentimenti. La Vergine, al contrario, sarà ancora sottotono, ma cercherà di sistemare le cose in famiglia. La Bilancia avrà voglia di mettersi alla prova e lo Scorpione, nonostante le difficoltà, non rinuncerà ai suoi sogni.

Leone: dopo un'attenta riflessione, riuscirete a recuperare il controllo della vostra quotidianità. I sentimenti, così forti e rivelatori, vi spingeranno a fare sempre di più. Avrete modo di sfruttare le vostre emozioni per realizzare qualcosa di bello.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di nutrire la vostra emotività. Il partner, in particolare, amerà questo aspetto e sarà fiero di avervi accanto.

Vergine: la difficile situazione in famiglia vi spingerà a ragionare sul perché le cose siano andate in questo modo. Dovrete fare un grande sforzo per analizzare i dettagli, però alla fine ne varrà la pena. Non riuscirete a risolvere in un solo giorno, ma ogni piccolo passo avanti costituirà un tassello in più verso l'obiettivo. Non allarmatevi se gli altri non saranno comprensivi, sarà solo una questione di tempo.

Bilancia: le sfide quotidiane non vi spaventeranno. Sentirete il bisogno di riprendere il controllo della vostra vita e di camminare a testa alta. Avrete tanti obiettivi da realizzare e, per fortuna, la fiducia in voi stessi non vi mancherà.

Il supporto del partner sarà fondamentale, perché vi consentirà di vedere le cose da un nuovo punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere la determinazione: sarà essenziale.

Scorpione: il vostro animo da sognatori non si fermerà davanti a nulla. La difficile situazione del momento sarebbe in grado di scoraggiare chiunque, ma non voi! Sarete in grado di raccogliere tutte le vostre risorse e di elaborare un piano d'azione. Se vorrete potrete parlarne con qualcuno degno di fiducia: sicuramente riceverete consigli preziosi. La vostra tenacia, prima o poi, verrà ricompensata con un enorme successo.

Astrologia del 9 dicembre: Sagittario innamorato, nostalgia per Pesci

Il Sagittario noterà qualcosa d'incerto all'interno della coppia e cercherà di risolvere la cosa, mentre il Capricorno sarà completamente conquistato dai suoi hobby.

Tutte le energie dell'Acquario verranno usate per migliorare l'armonia con i colleghi e i Pesci sentiranno la mancanza di un vecchio legame.

Sagittario: l'amore per il partner vi spingerà ad analizzare la situazione di coppia. Noterete qualcosa di diverso nella persona amata e cercherete d'indagare. Vi renderete conto di dover fare qualcosa per migliorare la sintonia sentimentale. Non sarà facile, soprattutto perché i dialoghi saranno scarni e privi di spunti. Le previsioni zodiacali consigliano di tenere duro e di non gettare la spugna.

Capricorno: deciderete di dedicare un piccolo spazio solo a voi stessi. Avrete voglia di dedicarvi alle vostre passioni, anche a quelle più assopite. Il tempo da recuperare sarà molto, ma la gioia che proverete vi ricompenserà!

Se ve la sentirete, potrete provare a coinvolgere alcuni dei vostri affetti più cari. Sicuramente, saranno felicissimi di poter condividere con voi qualcosa di tanto importante. Però non restate male davanti a eventuali rifiuti.

Acquario: sentirete il bisogno di migliorare il rapporto con i colleghi. Infatti, l'attuale clima non vi consente d'impegnarvi in modo sereno. Ovviamente non tutti saranno disposti a stringere rapporti di amicizia, ma grazie alla vostra gentilezza e disponibilità avrete modo di sistemare le cose. Grande importanza avrà anche la relazione con il partner. Avrete modo di condividere momenti importanti che rafforzeranno il vostro legame

Pesci: il passato tornerà a bussare alla vostra porta. I pensieri si faranno nostalgici e vi spingeranno a ripensare ai vecchi legami.

Sentirete l'esigenza di mettervi in contatto con una persona che non vedete da tempo, ma che è stata molto importante per voi. L'oroscopo di domani consiglia di perseguire questo obiettivo, senza diventare troppo invadenti. Infatti potreste ottenere l'effetto contrario.