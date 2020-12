L'Oroscopo di domani 10 dicembre è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le previsioni astrali. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna, da mercoledì 9 dicembre posizionata stabilmente nel comparto della Bilancia fino a venerdì, poi entrerà in Scorpione.

In merito ai segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere campo libero questo giovedì saranno di certo gli appartenenti al simbolo astrale dei Gemelli. Il segno di Aria è stato meritatamente valutato al "top del giorno".

Invece di ben altra natura si presentano gli attuali pronostici per gli amici nativi in Vergine e Cancro: purtroppo coloro interessati, chi più e chi meno, saranno investiti da fluttuazioni astrali poco positive.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 10 dicembre

Un nuovo giovedì sta per iniziare: vogliosi si scoprire a chi sorrideranno gli astri in questo giro di boa settimanale? Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, il segno dei Gemelli, meritatamente posizionato al vertice della nostra classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante la giornata del 10 dicembre.

A dare supporto e a fare buona compagnia al primo in classifica, un altro segno super-fortunato, il Toro, in questo caso valutato in giornata da cinque stelle.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 10 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 10 dicembre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un periodo abbastanza buono, valutato quindi con le quattro stelline indicative della routine quotidiana. In molte situazioni vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica. Consiglio: non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, piuttosto rivendicate subito eventuali vostre ragioni.

In amore, in merito al rapporto di coppia, diciamo che sarete appagati e soddisfatti. Forse avrete voglia di crogiolarvi tra le braccia della persona amata, di pendere dalle sue labbra, di condividere anche le più piccole cose. In generale fate pure volare la fantasia: stupite, meravigliate, siate allegri. Single, datevi da fare per trasformare la vostra vita, per cambiare quello che non vi soddisfa. Sappiate che delle scelte fondamentali già fatte o da fare, per il vostro futuro, non potranno più essere più modificate. Nel lavoro, in questo giovedì sarete in uno stato di grazia per quanto riguarda il benessere fisico e psicologico. Le stelle vi faranno raggiungere un livello superlativo e sarete quindi molto attivi e dinamici. Sfruttate questa carica dedicandovi a quelle attività dove le gratificazioni saranno davvero tante.

Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano che il prossimo giorno in calendario possa prefigurarsi altamente positivo. In alcuni casi, a tratti, possibilità di poter contare su situazioni anche "strafortunate" per la stragrande maggioranza di voi nativi. Ci sono sufficienti probabilità di trovare felicità ed emozioni a far da contorno alla vostra realtà quotidiana. In amore, con la Luna in Bilancia amica del vostro segno, potrete osare di tutto. La fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione, anche in quelle più improbabili. In coppia, vivrete forti emozioni, rinnovati dall'ottimismo potrete guardarvi attorno e decidere cosa fare del vostro futuro. Single, sarete in grado di vivere la vita al massimo, rimanendo aperti agli altri ed in armonia con chi vi circonda.

Nel lavoro, se volere è potere, in questo giorno giocate bene le vostre carte per ottenere ciò che desiderate. Marte a voi congeniale vi faciliterà in ogni situazione. Questo è per molti un periodo dinamico, utilissimo per le nuove iniziative ma anche in relazione a questioni finanziarie importanti. Via libera quindi ai sogni, ai desideri ed ai progetti, anche quelli un po' azzardati. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un frangente senz'altro più che positivo, in primis nei comparti attinenti i sentimenti e le attività lavorative. La primissima parte della giornata potrebbe essere di riflessione, adatta per pianificare le cose importanti da portare avanti nel periodo.

Invece la parte centrale e terminale del periodo servirà per passare all'azione: senza timore, mettete in gioco ogni cosa pianificata con un occhio di riguardo ad eventuali limiti o fattori di rischio. In amore, finalmente un bel giovedì dove tutto vi sorriderà e, steste per vivere (o lo state già facendo) una relazione d'amore, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Sentimentalmente, diciamo che sarete molto espansivi ed avrete molti slanci affettivi nei confronti della persona amata. Organizzatevi la giornata con qualcosa di stuzzicante, oppure semplicemente pianificate un'attività pomeridiana con lo scopo di vivere in relax e in armonia gli affetti al vostro fianco. Single, si preannuncia un giorno dinamico che vi piacerà molto.

Farete incontri piacevoli che vi renderanno più fiduciosi verso gli altri. Nel lavoro, vi sentirete rinati: l'aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto vi aiuterà a darvi un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati ed incatenati, in questa giornata avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà il periodo sereno e degno di essere vissuto. Voto 10.

L'oroscopo di giovedì 10 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, preannuncia la probabilità di trovarsi di fronte un periodo abbastanza duro da governare. Questo per non dire che potrebbe essere negativo. Dunque, questa parte centrale della settimana si preannuncia magra, sotto i cattivi auspici di un inevitabile frangente indicato dall'Astrologia con il "ko": preoccupati?

Tranquilli, servirà solo stare in disparte per un po' evitando situazioni e persone a rischio. In amore, a causa di alcune orbite planetarie dissonanti, in questa giornata qualcosa vi turberà rendendovi particolarmente asociali; se proprio lo riterrete necessario, isolatevi e prendetevi la giornata per riflettere. Inutile continuare a crogiolarsi nell'intimità dei propri pensieri: se davvero vorrete uscire da eventuali situazione anomale cercate subito l'aiuto del partner. La persona amata sarà felice di poter dare consigli o aiuti concreti disinteressati, sappiatelo! Single, inutile far finta di nulla, questa non sarà proprio la vostra giornata. Qualcuno non sarà sincero con voi e questo, lo sappiamo, vi irriterà non poco: sapere che la vostra fiducia è stata mal riposta per molti nativi è come mettere un segno di croce definitivo!

Intanto potrebbe essere questo il momento per riconsiderare o chiudere definitivamente una situazione: anche se non volete ammetterlo a voi stessi, ancora vi interessa. Nel lavoro con Marte e Luna speculari negativi, tra loro in opposizione, i vostri progetti a lungo termine potrebbero subire una battuta d'arresto. Calma, anche se improvvisamente le difficoltà vi dovessero apparire maggiori dei vantaggi. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata di routine, buona anche se non esattamente in linea con quanto di meglio senz'altro avreste sperato. In tanti invece, non avrete di certo peli sulla lingua e sarete agguerriti più che mai: pronti ad inseguire i vostri obiettivi? Bravi, fatevi valere. In amore, datevi da fare e fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate fare a meno.

Dunque, quello che farete di buono sarà solo merito del vostro buon impegno, specialmente in coppia: fate solo attenzione a non provocare la persona amata se nel caso fosse del Cancro o dell'Acquario. Sappiate che potrebbero nascerne discussioni senza fine: odiate le discussioni infinite, vero? Allora siate pazienti, concilianti e soprattutto ben disposti a cedere qualcosa (ci siamo capiti, vero?). Single, avrete l’occasione di rivedere un giudizio su una persona a voi vicina. Mostrerete i vostri sentimenti, la necessità di affermarvi ed esprimerete i vostri pensieri in modo da poter essere semplicemente voi stessi. Nel lavoro, si suole dire “al peggio non c'è mai fine” ed invece il meglio arriva spesso quando una persona meno se lo aspetta.

Così per voi in questa giornata, potrebbe arrivare una gratificazione unita a molti complimenti, il che vi allieterà non poco la giornata donandovi quello spirito giusto per andare avanti senza timore. Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di giovedì 10 dicembre predice una giornata abbastanza pesante. Il responso è già stato scritto nel prezioso libro degli astri. Diciamo subito che le tre stelle a corredo del segno indicano un periodo si difficile, questo lo sapete, ma assolutamente non impossibile da portare a discreto fine. Quindi, vediamo come affrontare al meglio questo frangente giudicato con il segno di spunta del "sottotono". In campo sentimentale, sarete in fase di ripresa, i giorni passati non sono andati benissimo ed avete ancora qualche strascico: questo fatto che non vi renderà troppo sereni.

Allora per scacciare i brutti pensieri cercate di rendere vivibile questa giornata: alcune situazioni che vi hanno impensierito si risolveranno a breve. Vantaggi e novità promettono bene, se non subito almeno per il futuro. Single, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva: cercate di capire se la strada che avete preso sarà in linea con i vostri progetti o se sarà invece necessario fare un'inversione. Ma ricordatevi che la vostra direzione deve essere sempre la felicità.

Nel lavoro, le stelle sembrano essere del tutto positive per i nuovi contratti o progetti, quindi datevi da fare ed arriverete il alto. Voto 7.

