Per la giornata di mercoledì 30 dicembre 2020 il segno del Sagittario potrà contare su una passionalità molto duratura e accesa, al contrario il segno dello Scorpione dovrà attraversare un periodo per niente roseo con la persona amata.

Il nervosismo potrebbe essere il tarlo principale dei segni del Leone e dei Pesci.

Le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Ariete al 'top'

Ariete: ci saranno vicissitudini che vi porteranno molto in alto, ma dovrete fare attenzione alle opportunità perché non sempre ci saranno situazioni tranquille su cui poter fare affidamento, soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto pecuniario.

Toro: ci saranno dei dissensi su una idea vostra che però avrà una scarsa condivisione. Dovrete avere qualche asso nella manica per poter avviare il vostro progetto anche in solitaria, perché ci sarà molto in ballo.

Gemelli: avete collezionato molti successi e state continuando a farne. Il merito sarà quasi esclusivamente vostro, ma anche di qualche collega che avrà avuto la vostra stessa intuizione su qualche affare sostanzioso.

Cancro: in amore ci potrebbero essere dei dissapori molto intensi, e sarà bene prendervi una pausa per potervi rilassare in solitudine più che per pensare a una vera e propria rottura. Ci saranno anche altri contrasti.

Leone: sarete piuttosto nervosi, e dovrete necessariamente sbollire l'animo se vorrete dedicare questi giorni di stacco dalle feste al lavoro e all'amore.

Sicuramente con l'intesa di coppia ritrovata anche l'ansia calerà drasticamente.

Vergine: farete altre conoscenze che sul lavoro saranno molto utili. Nella coppia la questione affinità si intensificherà incredibilmente, nonostante alcune divergenze che si sono verificate in tempi molto vicini a questi giorni.

Acquario esigente

Bilancia: avrete voglia e soprattutto bisogno di uno sfogo, di una necessità impellente di parlare con qualcuno che non vi giudichi.

Ci saranno momenti in cui vi sentirete anche liberi da qualsiasi vicissitudine che vi opprime.

Scorpione: nella coppia ci sarà qualche incomprensione che purtroppo per il momento non si risolverà tanto facilmente. Dovrete tentare di essere sereni e non forzare troppo le cose, anche perché potreste avere l'effetto contrario.

Sagittario: la passionalità sarà il punto focale di questa giornata e per esteso anche di quelle successive.

Voi e il partner non sarete più affiatati di così, e potreste anche parlare più apertamente di voi stessi senza alcuna vergogna.

Capricorno: sarà una giornata di rallentamenti sul lavoro e di accelerazioni in amore. Tenderete infatti a essere più inclini alla compagnia del partner o della persona amata rispetto a quella della vostra squadra lavorativa.

Acquario: le vostre esigenze sicuramente troveranno un po' di spazio in questa giornata, in cui vi prenderete cura di voi stessi riuscendo a togliervi qualche piccolo sfizio che ultimamente è rimato soltanto nel cassetto dei sogni.

Pesci: anche se avete lavorato molto in questo periodo, potreste comunque non ottenere i risultati sperati. Avrete però di che consolarvi con una situazione di stampo amorosa che non presenterà “sbavature” troppo rilevanti.