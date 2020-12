L'Oroscopo di domani 17 dicembre è pronto a innestare "la marcia veloce", ben disposto a dare conto su quali saranno i segni fortunati e non di questo giovedì. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'Astrologia trattata in questo contesto è indirizzata in esclusiva verso i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro, a stimolare la curiosità sarà un evento molto interessante: parliamo certamente dell'ingresso della Luna in Acquario: l'Astro d'Argento è pronto a portare fortuna e positività non solo al predetto simbolo di Aria ma anche a Cancro e Leone.

Purtroppo non sarà un giorno positivo per un altro simbolo astrale: questo giovedì infatti proprio la Luna terrà in scacco uno dei segni di Terra, mettendo sotto quadratura Urano in Toro. Questo potrebbe dare più di qualche problema da risolvere ai nativi del segno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 17 dicembre

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o, al contrario, stress e problemi vari. Chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno. Ovviamente, il metro di misura in grado di dare risposte apprezzabili è sempre quello: la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 17 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, tutti gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno del Cancro e del Leone. Ad entrambi i sopracitati segni sarà di buon supporto la Luna in Acquario: curiosi di scoprire qualcosa di più?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 17 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 17 dicembre al segno dell'Ariete consiglia di armarsi di tantissima buona volontà e tanta pazienza in modo che il periodo, da così così, diventi abbastanza piacevole e sereno.

In ambito sentimentale, in caso di problemi, arriverete certamente ad un compromesso. Con facilità, mettendo le carte in tavola e magari presentandole con eleganza, il vostro partner saprà mostrarsi riconoscente e vi apprezzerà ancora di più. La vostra relazione ultimamente risulta abbastanza salda sotto tanti punti di vista: la sincerità e il buon dialogo rappresentano punti fermi su cui contare, soprattutto in certi momenti. Single, Sole e Mercurio in trigono a Marte spazzeranno via quasi tutte le vostre pigrizie. Il futuro molto presto potrebbe diventare ricco di iniziative, di curiosità e quindi, di enormi possibilità in tutti i campi a voi interessati. Nel lavoro, potrete contare sulle vostre capacità ed anche sul sostegno dei colleghi e delle persone che vi sono vicine.

In tanti vi aiuteranno a trarre il maggior beneficio possibile dalle opportunità che si presenteranno. Ci potrebbero essere nuovi progetti che potranno rivelarsi favorevoli. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano il pianeta Urano, vostro astro di settore, sotto stretta quadratura da parte della Luna in Acquario. La "musa dei poeti" sarà per voi ostile, rendendovi poco sicuri del vostro fascino che, invece, in questo periodo non vi fa difetto. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare, con il vostro savoir-faire conquisterete tutti. In amore, la Luna potrà anche interferire in modo dispettoso nei programmi della vostra giornata, ma non per questo dovete sentirvi a terra.

Cercate quindi di non affaticarvi e non prendetevela più del necessario se qualcosa non andrà come previsto: reagite con un pizzico di filosofia e godetevi la serata in pace con il partner. Single, la Signora della Notte vi remerà contro e sarà purtroppo difficile individuarne i motivi, ma è chiaro a tutti che sarete di malumore. Per imporvi all'attenzione di chi conta, evitate inopportuni atteggiamenti distratti o evanescenti ma puntate sulla dolcezza. Nel lavoro, sarà una giornata caratterizzata dalla stanchezza. Potreste trarre beneficio da attività rilassanti o da occupazioni che non richiedono tanto impegno. Concedetevi quindi una pausa da vivere con serenità, per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che partirà se non bene, in modo discreto questo giovedì di metà settimana. In amore, cercate di dare più importanza alle piccole cose, specialmente a quelle che possono avere maggiore valore di altre forse più grandi, ma senz'altro prive di significato. Il vero sentimento è fatto proprio di questo, non lo dimenticate mai. In merito ai rapporti di coppia, condividerete alcuni momenti intensi con il vostro partner. Passione e fusione andranno di pari passo e in questo modo vi sarà più facile mandare dei messaggi subliminali, che andranno al di là delle semplici parole. Single, buone notizie per voi, perché un colpo improvviso di acceleratore vi porterà a trovare pace e consolazione tra le braccia di un nuovo amore, approfittatene e godetevi l'attimo senza indugiare.

Nel lavoro, la Luna e Mercurio vi spingeranno a riflettere su una situazione lavorativa in via di sviluppo, che vi potrebbe permettere di migliorare le vostre finanze. Sappiate che in tanti state dando prova di essere efficienti e bravi. Voto 8.

Oroscopo giovedì 17 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì prevede serenità e fortuna indicando che sarà certamente all'altezza delle attese. Dunque, ottimo quanto basta per dare a questa parte della settimana una perfezione impeccabile. In amore, la comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi, quella di oggi sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto, gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice: approfittate.

In relazione alla coppia, la Luna e Mercurio vi renderanno esuberanti e frizzanti. Il vostro buonumore sarà contagioso ed è per questo che il vostro partner non riuscirà a fare a meno della vostra dolce compagnia. Single, a tirarvi su l'umore ci penserà una Luna frizzantina, così da avere una gran presa sugli altri, potendo finalmente decidere in proprio la direzione da seguire. Allora organizzate qualcosa di speciale da condividere con le persone più care e divertitevi, senza pensare al futuro. Nel lavoro, la vostra organizzazione e precisione vi porterà a fare stime e bilanci di giorno in giorno ed in questo, realizzerete che le vostre azioni ed i vostri propositi saranno tutti ben indirizzati. Cosa questa che vi farà molto piacere, come scoprire che anche le vostre previsioni finanziarie si erano rivelate giuste.

Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata veramente euforica, certamente fortunata in più di qualche situazione. Anche se questo giovedì avrà le carte in regola per considerarsi vivace, cercate di evitare di ricorrere a manovre azzardate come anche sotterfugi. Alcune situazioni rientreranno, consentendo di placare le tensioni che si erano create con la persona amata nei giorni scorsi. In amore, delle onde romantiche addolciranno il vostro atteggiamento verso il partner, pronta ad esaudire ogni vostro desiderio ed ha regalarvi dei momenti ricchi di passione. Single, cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con persone che non sentivate da molto tempo: proponete loro un incontro per una caffè o una piacevole passeggiata e rilassatevi insieme, vedrete che sarà rigenerante e rilassante.

Nel lavoro, giovedì caratterizzato da una radiosa e simpatica Luna, che vi renderà socievoli, disponibili verso gli altri, avrete favori e facilitazioni da persone autorevoli e tutto andrà come desiderato. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 17 dicembre, prevede abbastanza prospero e poco impegnativo il periodo in analisi. In amore, le luminosissime stelle del cielo vi appoggeranno senz'altro, anche se in parte. Finalmente potrebbe presentarsi il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi che si erano creati tra voi ed il vostro partner. In campo sentimentale, vi piace lasciarvi sedurre da un partner che ultimamente sta dimostrando di avere tante attenzioni e premure verso di te.

La persona amata è pronta a regalare tutto il proprio tempo libero ed il suo immenso amore: certamente vi renderà la persona più felice della terra. Single, potrete prendervi cura di voi, ma non trascurate nemmeno gli amici. Una sorpresa romantica da parte di un/a pretendente vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo. Diciamo pure che nell'aria c'è già odore di nuovi incontri: a voi cari amici, basterà solo crederci. Nel lavoro, la Luna creerà un mix favoloso che vi permetterà di avere successo in ogni settore, grazie soprattutto alla vostra mente brillante ed alla tanta passione in ciò che fate. Voto 8.

