L’Oroscopo di giovedì 31 dicembre è pronto a rivelare come si chiuderà questo 2020. Eccoci giunti all’ultima giornata di un anno che non è stato propriamente fortunato ma che ha portato molti cambiamenti e insegnamenti. Saranno 24 ore interessanti con la Luna in Cancro fino al tardo pomeriggio. Dopo le ore 18:58, l'astro argentato entrerà nel Leone. Sarà possibile trarre le somme dell’anno vecchio, festeggiare l’anno nuovo e riaccendere la speranza. Approfondiamo il discorso e scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per le previsioni di questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: i quattro segni meno fortunati

Scorpione (12° posto) - Durante questo 2020 ci sono stati tanti alti e bassi perciò vi ritroverete a festeggiare l’anno nuovo con il cuore colmo di speranza, tuttavia, un briciolo di incertezza lo coltiverete sempre. Cercate di avere fiducia nel domani. Fatevi belli e divertitevi il più possibile, almeno per questa giornata spegnete ogni rancore/preoccupazione.

Sagittario (11° in classifica) - Vivrete il tradizionale brindisi di mezzanotte con poco entusiasmo e questo perché non avrete modo di festeggiare come avete sempre fatto. Sarà un 31 dicembre sottotono dato che vorreste essere altrove, ma cercate di scacciare il pessimismo e ripigliatevi! Lasciatevi andare con la persona amata, non state troppo sulle vostre.

In famiglia, chi ha dei figli, trascorrerà del tempo interessante con loro tra sorrisi e abbracci.

Capricorno (10° posto) - Le previsioni astrali parlano di una giornata che fa da preludio ad un nuovo anno ricco di promesse, aspettative e inizi. Nessuna guerra viene lasciata definitivamente alle spalle, ma le situazioni vissute permettono di apprezzare maggiormente la vita e le giornate all’aria aperta.

Chiudete l’anno assieme ai vostri cari e alzate in alto i calici brindando speranzosi al 2021. Riceverete diversi auguri.

Acquario (9° in classifica) - Umore un pochino a terra, specie se avreste voluto festeggiare l’anno nuovo con i vostri amici o in un locale affollatissimo. Per questa volta cercate di non abbattervi e organizzate una serata speciale.

Non dimenticherete mai questa nottata, infatti accadrà qualcosa di importante. Il vostro umore migliorerà verso la fine del pomeriggio, quando la Luna transiterà in Leone. Potreste ricevere un messaggio da un vecchio amore o da quella persona che vi piace tanto.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Toro (8° posto) - Durante questo 2020 vi siete persi a guardarvi indietro sospirando per le cose che vi sono piombate addosso. È tempo di rimettersi in viaggio e di lasciarsi dietro quelle zavorre che sinora vi hanno impedito di correre alla giusta velocità. Fate tesoro delle esperienze passate e dei vostri errori: “Sbagliando si impara”. Conto alla rovescia pieno di aspettative.

Bilancia (7° in classifica) - L’oroscopo di giovedì 31 dicembre si concentra in modo particolare su voi stessi e sulla vostra vita amorosa, sociale e finanziaria.

Siete un segno riflessivo, non lasciate mai nulla al caso ma ultimamente vi siete lasciati un po’ andare. Passare in rassegna gli appunti, l’agenda e le foto dell’uscente anno vi sarà di profonda ispirazione. Le coppie trascorreranno un capodanno intimo e speciale.

Vergine (6° posto) - Tutto quello che vi è successo negli ultimi 12 mesi vi verrà in mente e sarete avvolti da un’aura di nostalgia e speranza. Dentro di voi siete dispiaciuti per le perdite che ci sono state e per le rinunce che avete fatto, ma in giornata sarete ben contenti di poter ricominciare dato che per voi l’arrivo dell’anno nuovo rappresenta una specie di punto di ‘avvio’. Volate in alto, non abbiate paura di cadere.

Cancro (5° in classifica) - Sarà un veglione entusiasmante questo che trascorrerete.

Avrete una gran voglia di divertirvi e di non pensare più alle solite preoccupazioni e ai problemi che vi hanno perseguitato nel corso di questi lunghi 12 mesi. Le stelle invitano ad assaporare questo 31 dicembre, perché ve lo siete proprio meritati. Stappate lo spumante o lo champagne e brindate all’anno nuovo.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati dello zodiaco

Ariete (4° posto) - Si prospetta un giovedì particolarmente avvincente e ricco di attese. Eventuali delusioni lavorative o amorose verranno lasciate da parte e finalmente tornerete a guardare al futuro con maggior positività. Dovete ripartire, ma per farlo è necessario che abbiate un programma ben definito perché è nei dettagli che si cela il successo. Festeggiamenti in famiglia.

Gemelli (3° in classifica) - Tante cose potrebbero succedere in quest’ultima giornata del 2020. Ripenserete a quello che avete vissuto e alla situazione generale, tuttavia una cosa è certa: siete cambiati ed avete imparato ad apprezzare la vita in tutte le sue sfumature. Preparatevi a trascorrere un’intensa giornata, brinderete emozionati all’arrivo dell’anno nuovo.

Pesci (2° posto) - Tempo di bilanci e di progetti, questa sarà una magica giornata. Sarete più sereni e speranzosi, inoltre, una luce speciale brillerà nei vostri occhi. Niente e nessuno riuscirà a rattristarvi e vi sentirete fortunati perché la situazione poteva andarvi molto peggio. Sgombrate la mente dai pensieri non proprio felici e indossate qualcosa di rosso: sarà di buon auspicio per l’anno nuovo!

Il conto alla rovescia vi emozionerà. Possibili vincite, la fortuna sarà con voi.

Leone (1° in classifica) - L’oroscopo del capodanno vi vedrà alle prese con i preparativi dei festeggiamenti che quest’anno si terranno in maniera inconsueta. Non tutti saranno in vena di festeggiare, ma sarà bene cercare di accogliere l’ anno nuovo in allegria in modo da partire con il piede giusto: chi sorride a capodanno, sorriderà tutto l’anno! Tempo di tirare le somme e di aggiustare il tiro.