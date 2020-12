Nuova giornata che sta per prendere il via per tutti i segni. Ci si avvicina a grandi passi al giorno di Natale. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 dicembre 2020 con le novità e cambiamenti che porteranno stelle pianeti.

Ariete: in amore momento che vi permetterà di fare chiarezza in una storia. Arrivano nel complesso emozioni importanti. Nel lavoro alcune cose che state facendo non vi soddisfano pienamente, fortunatamente con l'arrivo del nuovo anno molti problemi andranno a risolversi.

Toro: per i sentimenti avete voglia di consolidare un rapporto, per questo motivo sfruttate questa giornata visto che porterà delle emozioni in più.

Nel lavoro i nuovi progetti sono favoriti, in particolare le nuove idee valgono di più.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento importante per ristabilire un certo rapporto, anche se alcune discussioni sono dietro l'angolo. Nel lavoro vi sentite al momento agitati per alcune questioni di carattere economico, cercate di non abbattervi e di impegnarmi al massimo per risolvere la cosa.

Cancro: in amore momento positivo, non mancano le nuove emozioni con l'avvicinarsi del giorno di Natale. A livello lavorativo favoriti i rapporti con soci e collaboratori, riuscirete ad ottenere di più.

Leone: per i sentimenti alcuni nati del segno sono alla ricerca di un chiarimento e di un momento di maggiore tranquillità. Se c'è la necessità di risolvere qualcosa fatelo entro il fine settimana.

Nel lavoro sentite che qualcosa sta cambiando.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sarà la necessità di mantenere un certo controllo per non andare incontro a qualcuno. Prima di dire qualcosa meglio rifletterci. Nel lavoro potrebbero arrivare polemiche inutili, lasciatevi scivolare le parole addosso.

Previsioni e oroscopo del 23 dicembre 2020: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale vi sentite più forti, sarà una giornata particolare anche per le relazioni in famiglia. Nel lavoro importanti i nuovi incontri e le idee che nasceranno.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale potrebbe essere un momento agitato per i sentimenti, alcune cose potrebbero non andare come vorreste.

Meglio lasciare da parte le polemiche. Nel lavoro, se qualcosa non dovesse andare, meglio mantenere la calma.

Sagittario: in amore non mancano le nuove emozioni, le stelle sono promettenti, per questo motivo potete lasciarvi andare. Nel lavoro momento positivo per chi ha iniziato qualcosa di nuovo.

Capricorno: a livello amoroso c'è da capire come stanno le cose, vi sentite anche confusi. Fortunatamente con il passare dei giorni arriveranno dei chiarimenti. Nel lavoro ci sono dei progetti da non sottovalutare.

Acquario: a livello amoroso non mancano le emozioni in questa giornata e più ci si avvicina al Natale più le cose andranno meglio. Nel lavoro i nuovi incontri sono positivi e i progetti promettenti.

Pesci: in amore meglio mantenere la calma se qualcosa non sta andando come vorreste, arriveranno delle soluzioni a breve.

Nel lavoro ci si avvicina ad un periodo di maggiore relax che vi permetterà di recuperare le energie spese in questo mese.