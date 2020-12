L'Oroscopo di domani 24 dicembre parte in grande stile svelando classifica e previsioni della Vigilia di Natale. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ebbene, a godere dei benefici effetti da astri positivi, oltre allo scontato Toro valutato al "top del giorno" per via dell'arrivo della Luna nel segno, il frangente risulta altamente favorevole ad altri due segni in particolare, ovviamente scelti dalla sestina analizzata in questo contesto: Ariete e Cancro. A non avere altrettanta fortuna in questa vigilia di Natale, saranno coloro nativi in Gemelli: il generoso segno di Aria dovrà stare attento a non commettere sciocchezze nel periodo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 24 dicembre

Gli astri sono pronti a dare il lasciapassare per la felicità ai pochi segni preventivati positivamente in questa parte della settimana. Iniziamo pure a dare voce alla nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 24 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Abbiamo già svelato in anteprima il segno del Toro favorito dalla Luna di Natale, giustamente posizionato al "top" con cinque stelle. Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta del giorno, ovviamente incrociando le dita.

Pronti al responso degli astri?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 24 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 24 dicembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo un giorno davvero fantastico, diciamo pure a tutto tondo con la parte centrale di questa settimana.

In generale, sarete determinati e vorrete essere sempre voi a decidere su qualsiasi cosa. Il consiglio è quello di non mettere in un angolo la vostra metà, ma di renderla partecipe alle vostre idee. In amore, dei momenti magici, felici vi attendono in serata, con il partner riscoprirete pienamente i sentimenti che vi legano e sarete felici e sereni insieme.

Single, vivrete una splendida giornata: sarete circondati dai sorrisi e dall'affetto delle persone care ed avrete tante cose da fare che vi daranno ulteriore spinta per essere attivi. E' questo lo spirito giusto che dovreste avere sempre, insieme a tanta sincerità nei confronti di chi vi sta vicino. Nel lavoro, avrete la piacevole sensazione di benessere, di fiducia in voi stessi e in chi vi circonda: avrete anche la sensazione che tutto vada nel verso giusto, sarà quindi una gran bella giornata. Se state cercando sicurezza e punti di appoggio, tranquilli, perché determinati come siete ci riuscirete sicuramente. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Questa Vigilia di Natale, cadente nella giornata di giovedì, darà l'opportunità a tanti nativi di viverla davvero "alla grande".

Uno splendido Sole unito ad un positivo Mercurio, ambedue in ottima configurazione astrale (Trigono alla Luna nel segno), metteranno in condizione molti del segno di agire in piena efficienza e con ottime possibilità di centrare desideri e/o obbiettivi. In amore, in questa giornata tutto dovrebbe filare liscio con il sostegno delle stelle e soprattutto del già svelato Sole. Se avete un partner al vostro fianco, con tutta probabilità nel periodo vi dedicherete alla vostra storia d’amore. Le attenzioni non mancheranno e sarete felici e sereni. Single, nella giornata in analisi sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione degli astri efficienti e di parte: avrete l'impressione di poter fare tutto ed in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo tutto ciò che volete.

Nel lavoro, sarete in una botte di ferro, anzi d'argento con il supporto di tre astri, a cui si aggiungerà la specularità lunare, sempre rassicurante per voi nativi. In più, come premio per il buon lavoro compiuto, Mercurio in trigono garantirà un guadagno extra, consentendovi un acquisto a cui stavate pensando da tempo. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo sicuramente indica poco positiva la giornata del 24 dicembre, almeno secondo la carta astrale. Dunque periodo non troppo affidabile ed in definitiva poco convincente: cosa potrebbe scombussolare questa Vigilia di Natale? In amore, la Luna si disinteresserà di voi, lasciandovi da soli a vedervela con la quotidianità.

Niente di grave perché voi riuscite a trarre il buono anche dalle piccole cose di tutti i giorni. Se vorreste passare del tempo insieme agli amici ma temete di trascurare il partner, coinvolgetelo nella vostra compagnia, sempre che sia disposto a venire con voi. Single, avrete la luna di traverso, il che vi disorienterà e vi confonderà: per vostra fortuna, avete le spalle sufficientemente larghe. Tuttavia, mettete in conto una delusione per un voltafaccia di un amico/a, per cui avreste messo la mano sul fuoco. Nel lavoro, sarà una giornata tosta perché da fare ne avrete davvero un mondo. Purtroppo l'insicurezza del momento, le complicazioni legate al lavoro (per non parlare della concorrenza) non saprete più a chi santo votarvi. Di tutto quello che avete in agenda, combinerete poco o nulla.

Voto 6.

Oroscopo giovedì 24 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Questo giovedì, giorno dedicato in calendario alla Vigilia di Natale, si presume possa essere altamente prolifico in fatto di positività. In amore dunque, il partner certamente gioirà con voi rendendo questa giornata colma di passione e buoni propositi. A molti nativi questo periodo riempirà il cuore di gioia facendo assaporare quella bella sensazione di totale appartenenza verso la persona più amata nella vita. In coppia, finalmente anche Giove ha concluso la sua dissonante specularità nei vostri confronti. Vi sentirete circondati da persone speciali e gentili, tra cui il vostro partner. Single, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare pulizia e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì rapporti personali.

Le relazioni sociali sono importanti, ma dai comportamenti sleali degli amici sarà bene prendere le distanze. Le amicizie e le conoscenze devono arricchire le vostre giornate, non farvi venire pensieri e grattacapi vari. Nel lavoro, la forza delle stelle si esprimerà con ben quattro pianeti schierati dalla vostra parte. La vostra determinazione accompagnata da un pizzico di fortuna, vi consentirà di raggiungere i risultati desiderati nel lavoro e negli affari. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo della Vigilia di Natale prevede l'arrivo di un periodo classificato a quattro stelle. Quindi, una fase stabile si prevede per la stragrande maggioranza di voi nativi. Sarà una Vigilia di Natale molto appetibile in fatto di sensualità e passione.

In amore, il vostro innato senso di sfumature e di buon gusto creeranno un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente e in modo progressivo. È il momento di dichiarare tutto l'amore al partner e insieme sprofondare nel piacere e nella passione più assoluta. Single, essere flessibili ed organizzati significa anche essere in grado di trasformare un contrattempo in opportunità: siate dunque razionali nel prendere le decisioni e trovate il modo di trarne comunque un vantaggio. Perché il tempo che perderete nel riflettere su cosa fare non è mai tempo perso. Nel lavoro, cielo interessante, il che esorta ad avere fiducia nei vostri presentimenti o nelle vostre sensazioni. Anche la quotidianità in questo periodo vi ricorda di poter sfruttare la vostra grande sensibilità.

Ottenere vantaggi concreti nella vita lavorativa non sarà difficile. Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 dicembre, indica una giornata abbastanza monotona, anche se decisamente improntata alla media positività. In campo sentimentale, vivrete un momento di serenità e tranquillità. Fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno. Approfittatene finché gli astri ve lo concedono e godetevi l'attimo in perfetta sintonia con il partner. Probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza "faticosa" con alcuni momenti senz'altro delicati, soprattutto per chi vive un rapporto di coppia un po' agitato. Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti per viverlo con grande trasporto e sincerità.

Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di essere sempre voi stessi e di non vergognarvi di nulla. L'elemento imprescindibile per vivere serenamente questa nuova relazione è essere sinceri, sempre. Nel lavoro, più della grinta vincono sensibilità e buon senso. Nulla vi appaga e vi rasserena più di un ambiente armonioso dove sentirvi in pace con voi stessi e con gli altri. Entrate e finanze saranno in primo piano, ma siate cauti e fate le scelte giuste per il vostro futuro. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.