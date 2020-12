L'Oroscopo del giorno 24 dicembre è pronto a svelare la classifica e le previsioni zodiacali del giovedì prima di Natale. In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. Allora, curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati della Vigilia di Natale? Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo!" per i simpatici amici nativi dello Scorpione e dell'Acquario, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. A dare compagnia ai fortunatissimi segni appena citati, Sagittario e Capricorno, entrambi valutati in giornata abbastanza positiva.

Intanto, gli astri non mostrano troppa volontà di favorire gli amici appartenenti a Bilancia e Pesci: le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale preannunciano un periodo sottotono a quelli della Bilancia, mentre ai nativi dei Pesci si prospetta una giornata segnata dal "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 24 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 dicembre

Natale è alle porte, come sempre indice di relax e spensieratezza per tutti noi. Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia quotidiana? In tal caso, a dare le giuste indicazioni in merito, come al solito provvederà la nuova classifica stelline interessante la giornata relativa alla Vigilia di natale del 24 dicembre.

Abbiamo già accennato al segni migliori e al peggiore, dunque non ci resta che andare ad approfondire il discorso in generale.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 24 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata prima di Natale indica poco positivo il periodo messo in conto dall'Astrologia: sono solo due le stelle rese disponibili per il segno. Dunque, il prossimo giovedì sarà in linea generale non buono o cattivo? Diciamo che le predizioni del giorno prevedono proprio questo, soprattutto in amore: ci potrebbero essere dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia.

Sforzatevi invece di essere attivi e presenti nei dialoghi e collaborando attivamente con la persona amata. Single, anche per voi l'amore avrà un profilo decisamente basso, dunque non sarà una buona giornata. Evitate, se potete, di fare eventuali scelte a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione causati dal periodo prefestivo: come darvi torto? Lavorare la Vigilia di Natale non piace a nessuno! Pianificate in anticipo eventuali impegni. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano l'arrivo un giovedì di Vigilia molto promettente per tanti del segno. La Luna in Toro senz'altro porterà grosse opportunità sfruttabili nei sentimenti.

Diciamo che gli astri stimoleranno e movimenteranno la vostra giornata, che sarà certamente unica, divertente e ricca di emozioni. In amore dunque, campo libero alla buona positività: questa giornata sarà per voi densa di momenti magici, soprattutto se vi troverete a condividerli con un partner accondiscendente (di questo ne siamo più che certi!). Single, anche a voi le stelle guardano con affetto e certamente vi faranno brillare di luce riflessa. Avrete fascino da vendere, quindi lasciatevi andare. Nel lavoro, finalmente verranno riconosciuti i vostri meriti e questo vi procurerà giustamente entusiasmo: le stelle vi daranno un aiuto importante. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 24 dicembre al Sagittario indica che il prossimo giovedì sicuramente si presenterà con le carte in regola per essere definito "buono".

Diciamo che sarà perfetto per dare un po' di grinta alla parte centrale della settimana. In molti campi, quasi certamente, potete già dare per scontato che tutto vada come previsto: preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare... In amore, lo diciamo subito, la giornata si aprirà con astri favorevoli. Allora, mettete da parte la pigrizia e l’indecisione che spesso vi impedisce di godere di quanto di buono avete nella vita e sappiate trascorrete del tempo con la persona del cuore, senza pensare a nulla. Single, avrete la soluzione ideale per avvicinare quella persona che vi piace! Pertanto non perdete tempo, potreste arrivare tardi sull'obbiettivo... A tal riguardo, le previsioni del giorno invitano sinceramente a darsi una svegliata: muovetevi!

Nel lavoro, invece, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che sarete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli. Voto 8.

Oroscopo giovedì 24 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo predice una giornata all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. In amore invece, sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sui legami affettivi con il vostro partner. In caso contrario consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita di coppia è in grado di regalare. Preparatevi a mettervi di nuovo in campo con una rinnovata fiducia facendo attenzione che l'ambiente attorno a voi non crei qualche problema; evitate di strafare e non osate più di tanto.

Single, sono previsti importanti cambiamenti interessanti la vostra vita sentimentale: avrete l'opportunità di voltar pagina e quindi cambiare positivamente direzione ai vostri interessi affettivi. Nel lavoro, sarete confusi sul da farsi. Concentrate le vostre energie cercando una soluzione agli attuali problemi. Ovviamente valutate con attenzione, se in difficoltà. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un giovedì più che ottimo, in tutti i sensi. In campo sentimentale, la Luna in Toro vi sorriderà, regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare i propri istinti sentimentale (ultimamente un po' repressi). Di certo "la musa dei poeti" darà le giuste ispirazioni per rendere la giornata magica insieme al vostro lui o alla vostra lei.

Se recentemente ci sono stati dei problemi, in questo periodo avrete tutte le risorse necessarie per superarli o per far tesoro delle vostre esperienze. Single, voialtri invece dovreste cercare di guardare con meno criticità alcune situazioni non proprio di vostro gradimento capitate giorni fa. Consiglio: fate attenzione a non riversare malumori o tensioni personali su chi sapete. Nel lavoro, intanto, non createvi stress o confusioni mentali inutili: mettetevi l'anima in pace e prendete il problema di petto. Prima risolverete, prima ritroverete la tranquillità. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di giovedì 24 dicembre predice una giornata con il poco piacevole segno relativo ai periodi da "ko". Dunque, Vigilia di Natale valutata dalle predizioni astrologiche con solo due stelle, il che potrebbe rivelarsi abbastanza difficile da sbarcare con momenti anche stressanti.

In amore, il vostro cuore sarà pieno di emozioni miste a risentimento: vi sarà difficile dialogare, perciò cercate di aprirvi il più possibile allo scopo di non far allontanare il partner da voi. Un buona mossa sarebbe di provare a restare calmi: dai, fate uno sforzo, ok? Single, se siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, rilassatevi: entro stasera o al massimo entro questo weekend, potreste ricevere più di quanto sperato. Comunque alla maggior parte dei single il periodo dirà abbastanza bene. Nel lavoro invece, riceverete apprezzamenti da parte di colleghi e superiori per un lavoro ben fatto. Gratifiche e/o incentivi rimpingueranno in parte la busta paga.. Voto 6.