Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 27 gennaio? L'aspetto astrale di questa giornata di mercoledì porrà l'accento sulle questioni di cuore e di salute, due fattori molto importanti per molti segni zodiacali.

Dunque, approfondiamo nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario (12° in classifica) - Previsioni non proprio favorevoli, ma niente panico. Saranno 24 ore un po' traballanti e potreste avere delle difficoltà a concentrarvi oppure qualcosa vi andrà storto. Cercate comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno, siate diversi e non seguite la massa.

C'è qualcuno che è in cerca di stimoli perché sembra aver perso la voglia di fare e dare: apritevi a confidenze e vuotate il sacco.

Ariete (11° in classifica) - La Luna vi darà un po' di filo da torcere, ma bene o male saprete cavarvela. Siete un segno inarrestabile, vi piegate ma non vi spezzate. In passato siete stati feriti da una persona, ma ciò vi ha reso più forti e guardinghi. Chi è single da poco tempo e ripensa spesso all'ex, deve darsi più tempo per riprendersi e non deve fingere di non soffrire. Le coppie con figli si ritroveranno a parlare di una questione che riguarderà proprio i piccoli di casa.

Toro (10° posto) - In questa giornata di mercoledì non vi interesserà molto ciò che gli altri avranno da dirvi. Risulterete distratti e assenti.

La vostra mente sarà altrove e questo a causa di una certa preoccupazione che non vi sta facendo dormire. Quando vi stendete sul letto, tendete a perdervi in mille pensieri finendo per agitarvi ancora di più. Un bagno caldo e una camomilla, vi saranno di grande aiuto.

Capricorno (9° in classifica) - Mercoledì un pochino noioso, vi ritroverete a sbadigliare della grossa.

Qualcuno o qualcosa vi complicherà la giornata, forse avrete dei problemi di internet o di comunicazione. Comunque sia, cercate di portare pazienza e di attendere l'uscita della Luna dal Cancro. Possibili discussioni con il partner o un familiare.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8°posto) - Dovrete darvi da fare in questa giornata che favorirà le ricerche di lavoro e le riconciliazioni.

C'è stato un diverbio alcuni giorni fa e vi siete ritrovati a constatare un'amara verità. Comunque sia, cercate di ricucire i rapporti strappati e tornate sui vostri passi prima che sia troppo tardi. In giornata ponete maggiore attenzione a ciò che mangiate.

Scorpione (7° in classifica) - La Luna vi sarà amica e portatrice di buone novelle. Qualche nativo di questo acquatico segno potrebbe ricevere quella risposta che attendeva da tempo. In passato siete stati raggirati, ma ciò vi ha reso più furbi e meno ingenui. Ed ecco che in queste 24 ore riuscirete ad evitare di cadere nuovamente in trappola. L'amore di coppia vivrà attimi di leggerezza e svago, avanti così.

Gemelli (6° posto) - L'oroscopo parla di esami, verifiche e/o prove da superare.

In un momento si sta bene e in quello successivo le cose precipitano, ma cercate di non prendervela troppo se in questa giornata vi sentirete remare contro. Un familiare non sembra stare bene e potrebbe aver bisogno del vostro supporto. Le coppie vedranno la luce del sole, presto potreste anche intraprendere un certo viaggetto.

Vergine (5° in classifica) - Sarete pragmatici e svegli. Avrete modo di godere di una giornata importante e destinata ad aprirvi nuovi percorsi. Da tempo vi siete interrogati sul vostro futuro e sulla vostra stessa vita. A quanto pare siete pronti a fare il salto di qualità: non rinviate più!

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia (4° posto) - La Dea bendata sarà al vostro fianco per tutta la giornata, ma in amore potrebbero esserci ancora dei problemi in atto.

Una lontananza, un torto o dei punti di vista completamente diversi stanno mettendo in dubbio la relazione, per cui cercate di fare chiarezza e di prendere una pausa di riflessione. Per tutto il resto (lavoro, famiglia, amicizie, soldi, studio e salute) potrete contare su una bella dose di fortuna.

Sagittario (3° in classifica) - Buona giornata per voi che da tempo state navigando in mari tempestosi. Si registrerà un secco miglioramento psico-fisico e sprizzerete simpatia da tutti i pori. La vostra allegria sarà contagiosa. Lasciatevi pure andare alla passione e non eccedete con la caffeina o lo zucchero. Secondo le previsioni astrologiche di febbraio, ne vedrete delle belle nel prossimo mese.

Cancro (2° posto) - L’oroscopo dice che una notizia vi sarà presto svelata.

Nei giorni scorsi siete stati piuttosto preoccupati per la vostra salute o per quella della famiglia, ma da questo mercoledì smetterete di "torturarvi" con l'apprensione e l'ansia. Con la Luna ancora nel vostro domicilio, potrete tornare in carreggiata e ripristinare quei progetti che avevate accantonato per mancanza di tempo o denaro. In questo periodo cercate di accorciare la fatica e di riposare il più possibile.

Pesci (1° in classifica) - L’oroscopo della giornata vedrà primeggiare i nativi di questo segno. Dei cambiamenti potranno essere intrapresi proprio a partire da queste magnifiche 24 ore che promettono emozioni ed anche shopping. La vostra salute risulterà compatta, quindi tutti coloro che sono stati indisposti torneranno a ristabilirsi completamente.

Per quanto concerne la sfera amorosa, presto arriveranno novità in merito per i cuori solitari ma anche per le coppie ormai pronte a fare il passo successivo.