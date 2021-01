Questa giornata si presagisce positiva per il Cancro, che vive un buon momento di recupero e ritrova la positività. Una proposta interessante potrebbe mettere l'Acquario sulla via del successo, al contrario un rivale potrebbe ostacolare la Bilancia, in particolare in amore. Pesci sentimentali. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 27 gennaio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021 per tutti i segni

Ariete: durante questa giornata sarete carichi di energie ed ottimismo, ma soprattutto sarete grandi sognatori.

In questo scenario è possibile raggiungere risultati interessanti, a volte considerati anche irraggiungibili. Armonia in amore.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Accesi contrasti potrebbero nascere con i fratelli, i genitori o con il vicinato. Bene l’amore.

Gemelli: un quadro astrale positivo protegge il segno e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e l’amore, tuttavia non mancano gli ostacoli. All’interno della sfera professionale infatti potrebbero nascere delle rivalità. Attenzione ai falsi amici.

Cancro: l'oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021 lascia prevedere una giornata di recupero per il segno che ritrova la voglia di fare, ma soprattutto la sicurezza in sé stesso.

In amore si possono chiarire le incomprensioni e il vostro fascino potrebbe attirare qualcosa di nuovo.

Leone: continua per il segno un momento sottotono, che riguarda soprattutto la sfera pratica e professionale dove qualcuno potrebbe cercare di ostacolarlo. Il vostro orgoglio non aiuta a trovare dei chiarimenti, anzi potrebbe aumentare le polemiche.

Vergine: le prossime 24 ore sono energiche, positive e ottimiste per il segno, che circondato dalle persone che più gli stanno a cuore e dagli amici fidati può concedersi qualche momento di svago e spensieratezza. Bene il lavoro.

Bilancia: è un buon momento per la sfera lavorativa e gli affari. Al contrario in amore potrebbe esserci concorrenza, non siete i soli a lottare per la mano del/la vostro/a amato/a.

Ottima la forma fisica.

Scorpione: le vostre idee vi portano lontano. Anche se non è possibile spostarsi fisicamente, con la mente si possono raggiungere mete molto interessanti, e soprattutto belle soddisfazioni. Ok l’amore.

Sagittario: secondo l’oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021 potrebbero nascere delle problematiche, soprattutto all’interno della sfera lavorativa. Il presagio degli astri riguarda in particolare coloro i quali lavorano in un’azienda o in un’attività a conduzione familiare dove, potrebbero esserci delle difficoltà a trovare un accordo. Serenità in amore.

Capricorno: durante le prossime ore un vecchio problema potrebbe tornare a disturbare le vostre giornate. Cercate di reagire con cautela, senza perdere la lucidità. Se qualcosa non ha funzionato in passato, probabilmente non funzionerà adesso.

Meglio cercare di prendere la decisione giusta, anche se sofferta.

Acquario: questa giornata potrebbe riservare interessanti novità all’assegno, soprattutto in ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta oppure ottenere un nuovo incarico. Serenità in amore. Bene il fisico.

Pesci: il consiglio dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 27 gennaio è quello di dare ascolto al proprio cuore. Non è sempre facile fidarsi delle proprie emozioni, ma questa volta ne vale la pena. Bene il lavoro.