Il secondo mese dell’anno è pronto a entrare in scena e secondo l’Oroscopo febbraio sarà, in un qualche modo determinante, per molti segni zodiacali. Sarà il mese dell’Acquario, ma anche ai Pesci non andrà affatto male. Emozioni, avventure, batticuore, tante vicende interessanti si creeranno nelle prossime settimane. Adesso scopriamo nel dettaglio le previsioni per ciascun simbolo zodiacale.

Previsioni astrali dall'Ariete al Cancro

Ariete – Febbraio avrà dei lati buoni e negativi, tutto dipenderà da come vi giocherete le carte a vostra disposizione. Attorno a San Valentino le vostre aspettative saranno alte, soprattutto se siete single.

Coloro che sono vincolati da un legame vivranno dei momenti intensi e un progetto vedrà finalmente la luce. Evitate di traslocare, di cambiare look o intraprendere una certa attività, perché risulterete sfavoriti.

Toro – Nel secondo mese dell’anno sarete carichi come l’animale che simboleggia il vostro segno e otterrete ampi consensi. Le giornate migliori saranno quelle dal 14 in poi. Le coppie si concederanno una romantica fuga d’amore. Non per tutti febbraio si rivelerà un mese positivo, dato che potrebbero nascere delle discussioni destinate a creare spaccature. Qualcuno potrebbe ritrovarsi a dover prendere una decisione o ad affrontare un certo cambiamento. Quel solito dolore articolare o mal di testa continuerà a infastidirvi.

Gemelli – Tante le aspettative per il mese di febbraio.

L’oroscopo vi mette in guardia dalle esagerazioni, dato che strafare si rivelerà improduttivo. Dovrete cercare di fare solo l’essenziale, ma farlo bene. In queste prossime settimane avrete da fare sia in casa che fuori, inoltre ci saranno dei conti da saldare. San Valentino sarà interessante, sia per le coppie innamorate che per i single avventurosi.

Comincerete a voltare pagina, specie nel caso in cui siate tornate single da qualche mese. Il divertimento e le emozioni non vi mancheranno!

Cancro – Più si avvicinerà la primavera, più tutti i nodi verranno al pettine. Febbraio sarà il mese delle grandi decisioni, del dentro o fuori. In alcune giornate sarete giù d’umore e non avrete voglia di fare niente, invece in altre giornate rispolvererete quei soliti progetti che avete in cantiere da tempo.

Cercate di decidervi una buona volta senza dire “A” e poi “B”. I giovani spensierati vivranno un San Valentino allegro e pieno di conquiste. Sono previste sorprese ed emozioni per le coppie innamorate: il partner vi farà sentire speciali.

L'oroscopo mensile di febbraio dal Leone allo Scorpione

Leone – Ruggirete moltissimo in questo secondo mese dell’anno, che vi permetterà di fare la resa dei conti. Coloro che hanno chiuso una storia importante nel 2020 saranno pronti a voltare pagina, anche se per il momento sarà meglio cercare di limitarsi alle uscite e alle conoscenze. Una nuova passione catturerà la vostra attenzione, potrebbe trattarsi di un: hobby, lavoretto extra, libro, gioco oppure di una serie tv. Insomma, febbraio sarà il mese del nuovo inizio!

Vi rimetterete in forma per la primavera, ma cercate di non strapazzare eccessivamente il vostro corpo.

Vergine – Ci vorrà molta pazienza nella prima parte del mese, dato che le stelle potrebbero rallentarvi il passo. Sarete indietro con il lavoro o lo studio, anche la famiglia vi darà del filo da torcere. A quanto pare dal 26 febbraio sbroglierete la matassa e la Luna Piena del 27 (nel vostro segno) vi restituirà la serenità. L’amore avrà i suoi alti e bassi, ci saranno dei momenti di passione e allontanamento. Il pensiero dell’arrivo della bella stagione primaverile vi stimolerà a tenere duro. Novità in arrivo!

Bilancia – Le previsioni astrali di febbraio parlano di aggiustamenti e lavori in corso. Quello che non è andato a buon fine tra dicembre e gennaio, si ripristinerà.

Sarete colti da un’idea geniale, qualcosa o qualcuno vi illuminerà il cammino mostrandovi la via per uscire dal periodo nero che vi ha investito. Per quanto riguarda la sfera amorosa, le coppie potranno colmare tutte le distanze e i dubbi verranno fugati. Si prevedono incontri per chi sarà veramente pronto a lanciarsi in nuove avventure sentimentali: cupido farà centro!

Scorpione – Febbraio sarà il mese dedicato ai soldi, alle revisioni e all’amore. I giorni saranno ancora freddi e imprevisti, sarà sempre bene portarsi dietro l’ombrello. In alcuni momenti sarete indisposti, ma con un pasto caldo e del sano riposo sarà possibile rimettersi in forma in breve tempo. Qualche nativo di questo segno dovrà affrontare un esame, una verifica o una prova di vita.

Per quanto riguarda gli affari di cuore sarete voi a sorprendere il partner, mostrandovi in una versione tutta nuova di voi stessi.

L'oroscopo di febbraio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario – Ne vedrete delle belle a febbraio! Le coppie rispolvereranno i loro sentimenti più intimi, riscoprendosi più innamorate che mai. Se il reparto sentimentale sembrerà andare a gonfie vele, non si potrà dire altrettanto della sfera lavorativa/scolastica o sociale. Con un collega, un compagno o un cliente potrebbero emergere dei dissidi. Le stelle invitano a stare in guardia dal 15 al 27 (giorno del Plenilunio). Potrebbe presentarsi un conto da pagare, come ad esempio l'arredamento, eventuali riparazioni o un'assicurazione.

Capricorno – Chi ha vissuto un lutto o una perdita importante nei giorni di febbraio avrà modo di ripensare a quella persona che un tempo riempiva le sue giornate.

Potrebbero ritornare a galla dei vecchi ricordi o dissapori, comunque sia non sarà il mese giusto per recriminare. Da tempo c’è qualcosa da riparare, perciò nelle prossime settimane vi darete un gran da fare per sistemare tutto. Per la primavera sarete determinati a farvi trovare in forma smagliante, quindi potreste anche mettervi a dieta, fare fitness o cambiare look. Sorprese per le coppie innamorate, ma anche i cuori solitari vivranno qualche emozione in più.

Acquario – Questo sarà il vostro mese più fortunato dell’anno, perciò dovrete partire all’attacco. Il clou sarà raggiunto con la Luna Nuova nel vostro segno, nel giorno 11 febbraio. In questo mese tutti i problemi verranno lasciati alle spalle e vi aprirete a nuove emozioni. I single hanno una cotta per una certa persona che vedono abbastanza spesso e in questo mese potrebbero ricevere quell’agognata dichiarazione d’amore.

Andrà bene anche alle coppie innamorate, che organizzeranno qualcosa di romantico per un San Valentino speciale. Salute ok, sorprese in vista!

Pesci – Buon febbraio per coloro che amano il freddo e preferiscono trascorrere le serate sotto le coperte e davanti a una bella serie tv. Sono previste emozioni, sorprese ma anche colpi di ira! Qualcuno vi farà arrabbiare, c’è quel solito familiare che vi stressa troppo con le sue preoccupazioni. In alcuni giorni avrete dei problemi con la linea, ma tutto si risolverà dal 20 in poi. Una persona vi ammira di nascosto e potrebbe anche decidere di dichiararsi. Chi è in coppia avrà un romanticissimo San Valentino.