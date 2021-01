L'Oroscopo settimanale dal 1 al 7 febbraio è pronto a svelare l'andamento riservato dall'Astrologia ai prossimi sette giorni. In primo piano la nuova classifica della settimana valida per tutti e dodici i segni dello zodiaco e le previsioni con le stelline giornaliere inerenti, invece, gli ultimi sei simboli astrali da Bilancia a Pesci. Iniziamo col mettere in risalto il segno dello Scorpione (voto 10), meritatamente agli onori delle cronache astrali in quanto valutato come segno al "top della settimana". Splendido frangente, pregno di positività per gran parte del periodo, anche per coloro nativi in Bilancia (voto 9), seguiti a stretto giro dal Capricorno (voto 8), quest'ultimo sostenuto da una pimpante Luna nel segno.

Intanto l'arrivo di Venere in Acquario porterà a quest'ultimo tanta positività da sfruttare in campo sentimentale.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 1 a domenica 7 febbraio e alla fine svelare la scaletta completa con le stelle relative a tutti e sette i giorni a venire.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Periodo molto interessante per voi del segno, valutato nelle previsioni della settimana con un meritato "voto 9" in pagella. Merito soprattutto del transito relativo alla Luna in Bilancia, dispensatrice d'amore e serenità a gogo, soprattutto lunedì 1 febbraio. Molto buone le giornate relative a martedì 2, mercoledì 3, sabato 6 del mese, tutte splendidamente valutate a cinque stelle.

Togliamo il velo dal resto delle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 1 febbraio - Luna nel segno;

lunedì 1 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 2, mercoledì 3, sabato 6;

★★★★ giovedì 4, venerdì 5;

★★★ domenica 7 febbraio.

♏ Scorpione: voto 10. La prossima settimana si prevede esaltante per la maggior parte del periodo. A dare massimo appoggio in amore sarà l'ingresso della Luna nel segno mercoledì 3 febbraio, certamente pronta a regolare quelle situazioni sentimentali che necessitassero di un aggiustamento.

Martedì, mercoledì e sabato stabili e altamente positivi, quasi al pari della "top". Bene le restanti giornate, lunedì, martedì e sabato, consideratele pure periodi stabili, anche se legati alla solita routine.

Scopriamo la situazione relativa alle stelle giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 3 febbraio - Luna nel segno;

mercoledì 3 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, domenica 7;

★★★★ lunedì 1, martedì 2, sabato 6.

♐ Sagittario: voto 7.

Abbastanza in linea con le attese i prossimi sette giorni in calendario, anche se inizialmente non porteranno i frutti sperati. Infatti sia lunedì che martedì risultano segnati come negativi. Pertanto prendete nota non solo delle giornate migliori, ma soprattutto di quelle peggiori: in questi casi è raccomandato tenersi lontano dai guai. La giornata migliore sarà quella di venerdì 5 febbraio, data d'ingresso della Luna in Sagittario: pronti a "volare" in amore? Se non dovesse essere sufficiente, potrete sempre contare su un meraviglioso weekend: sabato e domenica saranno veramente ultra positivi!

Vediamo come sono state inserite in sequenza le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 5 febbraio - Luna nel segno;

venerdì 5 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ sabato 6, domenica 7;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4;

★★★ lunedì 1 febbraio;

★★ martedì 2 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

Settimana decisamente convincente per tantissimi di voi nativi. Diciamo che potrete contare su un ottimo inizio e altrettanto splendido finale, con qualche riserva relativamente al centro settimana. Infatti martedì e mercoledì porteranno con loro i toni grigi dei periodi negativi. In compenso voi nativi potrete contare a occhi chiusi su una splendida domenica valutata al "top": a portare tanta positività e anche un pizzico di buona fortuna sarà l'arrivo della Luna in Capricorno. Ottime le giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 7 febbraio - Luna nel segno;

domenica 7 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ lunedì 1 febbraio;

★★★ martedì 2 febbraio;

★★ mercoledì 3 febbraio.

♒ Acquario: voto 7.

Settimana interessante, prevista con un avvio decisamente in linea con le attese. In questo caso martedì sarà da considerare la giornata migliore, unita sia a quella di lunedì prevista con Venere nel segno, che a quella di mercoledì, entrambe valutate a cinque stelle. Purtroppo la parte finale probabilmente deluderà i tanti di voi che speravano in un fine settimana buono. In questo caso il consiglio è quello di sfruttare le giornate al top, sia in amore che nel lavoro, restando un po' sul chi va là per i restanti periodi.

Vediamo il quadro complessivo esposto nelle stelline di competenza:

Top del giorno martedì 2 febbraio;

martedì 2 febbraio; ★★★★★ lunedì 1 (Venere in Acquario), mercoledì 3 febbraio;

★★★★ giovedì 4, domenica 7;

★★★ venerdì 5 febbraio;

★★ sabato 6 febbraio.

♓ Pesci: voto 6.

Settimana decisamente scarsa quasi in tutto. Infatti il periodo vedrà l'alternarsi di fasi abbastanza instabili, seguite o anticipate da altrettante sicuramente vivibili o positive quanto basta. Cercate in questo periodo di adeguare le vostre necessità più importanti alle giornate indicate a massima positività. Se avete urgenze o qualsiasi altra impellenza, ottima da sfruttare potrebbe essere la giornata di lunedì o quella di martedì, entrambe ben predisposte a regalare, almeno sulla carta, un inizio settimana davvero da favola. Un occhio di attenzione, invece, da riservare a mercoledì e giovedì, indicati con la spunta negativa.

La classifica giorno per giorno da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 1 e martedì 2;

★★★★ venerdì 5, sabato 6 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 febbraio;

★★ giovedì 4 febbraio.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Disponibile a essere analizzata la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 1 a domenica 7 febbraio, valida per l'intero comparto zodiacale è pronta a regalare soddisfazioni e speranze a tutti coloro appassionati d'Astrologia.

Sotto analisi il periodo riguardante i primi sette giorni del nuovo mese: pronti a curiosare la nuova scaletta settimanale? Diciamo subito che il segno al "top", la prossima settimana, sarà lo Scorpione, con tutti gli altri a seguire.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta al completo:

1° posto Scorpione, voto 10 - segno al " top della settimana" ;

; 2° posto Bilancia, voto 9;

3° posto Ariete e Capricorno, voto 8;

4° posto Toro, Sagittario e Acquario, voto 7;

5° posto Cancro, Leone, Vergine e Pesci, voto 6;

6° posto Gemelli, voto 5.

Il report astrologico interessante l'oroscopo settimanale dal 1 al 7 febbraio finisce qui. Il prossimo incontro appuntamento analizzerà il lasso temporale dall'8 al 14 di febbraio.